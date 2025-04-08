香港好去處｜宇宙主題展免費入場　390萬粒水晶砌巨星球近距離睇

香港好去處｜太古坊ArtisTree與知名跨媒體藝術家Sara Shakeel合作，以390萬粒水晶打造出閃爍耀眼的夢幻銀河「ArtisTree Selects: The Jewel System」宇宙藝術展覽，利用閃亮的水晶製作出10個巨型懸浮星球。



每顆行星都由Sara Shakeel跟團隊以巴基斯坦傳統手工紡織技術結合水晶打造而成。（Instagram圖片：sarashakeel）

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當代藝術家Sara Shakeel經常在社交平台上分享透過AI創作的藝術作品，她喜歡以AI模擬動物、物品加上寶石、水晶的效果，這次「ArtisTree Selects: The Jewel System」展覽就把Sara Shakeel的想法由AI化成現實。

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這次展覽分作「The Jewel System」和「Genesis in Jewels」兩部分，前者由Sara Shakeel及超過80人的製作團隊，利用390萬顆水晶、金屬工藝及閃爍絲線，製作成10個巨型懸浮星球，利用水晶寶石、刺繡重新詮釋出太陽系的故事，每顆行星在轉動下閃耀出它們各自的故事，每件藝術品都近在咫尺，來訪者觸手可及。

而「Genesis in Jewels」則是揭開Sara Shakeel創作歷程，透過高達6.5尺並由三層結構組成的藝術作品，每層光影交錯，分享Sara Shakeel閃閃星輝的創作歷程。

展覽在港鐵鰂魚涌及太古中間。（官方圖片）

ArtisTree Selects: The Jewel System 展覽詳情



日期：2025年3月22日至4月27日

地點：太古坊康橋大廈一樓ArtisTree及太古坊二座一樓

開放時間：中午12時至下午8時（星期一至五）；上午11時至下午8時（星期六、日及公衆假期）；



特別開放時間：

4月9日：下午1時30分至晚上8時

4日10日：下午1時30分至下午5時30分、下午7時30分至晚上8時

4月11日：下午1時30分至晚上8時



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