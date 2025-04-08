香港好去處｜宇宙主題展免費入場　390萬粒水晶砌巨星球近距離睇

撰文：張雨靜
出版：更新：

香港好去處｜太古坊ArtisTree與知名跨媒體藝術家Sara Shakeel合作，以390萬粒水晶打造出閃爍耀眼的夢幻銀河「ArtisTree Selects: The Jewel System」宇宙藝術展覽，利用閃亮的水晶製作出10個巨型懸浮星球。

每顆行星都由Sara Shakeel跟團隊以巴基斯坦傳統手工紡織技術結合水晶打造而成。（Instagram圖片：sarashakeel）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

當代藝術家Sara Shakeel經常在社交平台上分享透過AI創作的藝術作品，她喜歡以AI模擬動物、物品加上寶石、水晶的效果，這次「ArtisTree Selects: The Jewel System」展覽就把Sara Shakeel的想法由AI化成現實。

+1

這次展覽分作「The Jewel System」和「Genesis in Jewels」兩部分，前者由Sara Shakeel及超過80人的製作團隊，利用390萬顆水晶、金屬工藝及閃爍絲線，製作成10個巨型懸浮星球，利用水晶寶石、刺繡重新詮釋出太陽系的故事，每顆行星在轉動下閃耀出它們各自的故事，每件藝術品都近在咫尺，來訪者觸手可及。

而「Genesis in Jewels」則是揭開Sara Shakeel創作歷程，透過高達6.5尺並由三層結構組成的藝術作品，每層光影交錯，分享Sara Shakeel閃閃星輝的創作歷程。

展覽在港鐵鰂魚涌及太古中間。（官方圖片）

ArtisTree Selects: The Jewel System 展覽詳情

日期：2025年3月22日至4月27日
地點：太古坊康橋大廈一樓ArtisTree及太古坊二座一樓
開放時間：中午12時至下午8時（星期一至五）；上午11時至下午8時（星期六、日及公衆假期）；

特別開放時間：
4月9日：下午1時30分至晚上8時
4日10日：下午1時30分至下午5時30分、下午7時30分至晚上8時
4月11日：下午1時30分至晚上8時

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

新宿酒店18間推介｜1分鐘到地鐵站／露天溫泉大浴場／人均$207起上野酒店22間推介｜近上野車站、阿美橫町／免費溫泉／人均$177起淺草酒店13間推介｜人均$178起／2分鐘到地鐵站／4分鐘到淺草寺秋葉原酒店11大推介｜1分鐘到車站／免費露天溫泉／鄰近電器街池袋酒店14間推介！人均$208起／1分鐘到車站／近24小時百貨+藥妝東京六本木酒店6間推介人均$350起！近聖誕亮燈區／1分鐘到車站立川市酒店5間推介｜近東京蚤之市市集／人均$258起／遠眺富士山
食玩買情報
香港好去處