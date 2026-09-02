沙德爾｜天文台料周四6級風　抽濕機做漏1事白開！台電教正確開機

沙德爾｜打風｜潮濕｜天文台指，按照現時預測，熱帶氣旋沙德爾會在今晚（2日）至明日（3日）初時會在南海東北部徘徊，隨後有較大機會轉向偏西方向移動。天文台預料，沙德爾會在周五及周六（4、5日）左右再度靠近珠江口一帶，屆時其強度存在相當大變數，預料本港屆時高地間中吹6級風，會再評估是否需要改發三號強風信號。



抽濕機｜持續下雨令家中濕漉漉，抽濕機又是時候大派用場！不過，原來使用時亦有學問，做少一件事或如同「白開」！台灣電力公司就曾教導2招正確用法，讓抽濕機發揮最大功效！即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

沙德爾｜天文台料周五、六再靠近珠江口

天文台料，受沙德爾與東北季候風的共同影響，華南沿岸風勢較大及有狂風驟雨，海有湧浪。沙德爾隨後有較大機會轉向偏西方向移動，掠過廣東東部沿岸，並在周五、周六左右再度靠近珠江口一帶，屆時其強度存在相當大變數，預料廣東沿岸仍有幾陣驟雨。天文台會密切監察沙德爾的動向，再評估其接近珠江口時是否需要改發三號強風信號。

據天文台九天天氣預報顯示，本港明日起一連4日有雨，到周五更有幾陣狂風驟雨，離岸及高地間中吹6級風。另外，天文台亦預料周日多區濕度達90%以上，其中打鼓嶺更高達100%。

抽濕機｜如何發揮最大功效？

潮濕天氣殺到，又是時候出動抽濕機。不過，要怎樣才能令抽濕機發揮最大功效？

一名台灣網友曾於社交論壇PTT發文表達對使用抽濕機的疑慮。他認為，如果開抽濕機時打開窗戶，戶外空氣和濕氣一直吹進來，或會影響抽濕機效能。可是，如果關掉窗戶，感覺不通風，又對呼吸不好。

貼文隨後引發不少網友熱烈回應，大部分網友認為開抽濕機時必須要關窗，並指不關的話，「外面的空氣會一直進來」、「壓縮機會一直持續耗電運轉」，也有人提及，現時的抽濕機可自行調節抽濕功能的程度，以及有空氣淨化功能，建議關窗後「開55%到60%就好」。

有台灣網友認為，開抽濕機時打開窗戶或會影響抽濕機效能。（Pixabay）

事實上，對於如何令抽濕機發揮最大效率，台灣電力公司就曾在官方Facebook發文，傳授市民兩招正確使用抽濕機的方法。

1. 搭配風扇或循環風扇

台電貼文表示，要讓抽濕機效率更好，首先要搭配風扇或循環風扇。這樣可讓室內空氣流動，令抽濕效率更好。

2. 定期清洗或更換抽濕機濾網

另外，定期清洗或更換抽濕機的濾網亦尤其重要。如果抽濕機濾網上堆積了灰塵，就會讓進風量不足，不僅影響抽濕的功能，還會增加危險。因此，台電建議大家依使用情形定期清理，便可讓抽濕機維持較好的效能。

台電建議開抽濕機時要搭配風扇或循環風扇，以及定期清洗／更換濾網。

最後，台電亦提醒，使用抽濕機時務必要關閉門窗，而且要放在室內空氣流通的地方，才能讓抽濕機發揮最大效能。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略