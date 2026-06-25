坐飛機衣著｜空姐警告勿穿5種衣服　恐深層靜脈血栓！1種港人常穿

坐飛機衣著｜旅行禁忌｜去旅行當然想穿得漂漂亮亮，但原來穿什麼衣服上飛機也十分講究。有空姐曾於《太陽報》分享5種搭飛機時不宜穿著的衣物，因穿著它們時，當遇上緊急情況很可能會增加受傷風險，其中一種更是香港人最常穿！不想去旅行樂極生悲，出發前就要留意清楚！



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一位名為Andrea Fischbach 的空姐曾於英國《太陽報》撰文表示，乘坐飛機的衣著其實大有學問，她曾列出5種不宜在飛機上穿著的衣服，輕則拖慢登機時間，重則更有可能在遇上緊急情況時，增加受傷風險！

1. 人字拖

人字拖在香港幾乎屢見不鮮，不少港人喜歡穿人字拖外出，貪其輕巧方便。然而，人字拖的設計其實難以為雙腳提供舒適度，而且它缺乏足夠的承托力支撐雙腳。此外，當你需要出外長途旅行時，更容易滋生異味。最重要的是，當遇到緊急情況，例如需在漆黑中下機，如地上有異物的話，人字拖便難以發揮保護作用。

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當遇到緊急情況的時候，人字拖難以發揮保護作用。（Pixabay）

2. 高踭鞋

當然每個人也想穿得漂漂亮亮去旅行，但是美觀並非最為重要，尤其是在緊急的情況下，高踭鞋或有機會刺穿飛機的緊急滑梯，不但禍及自己，甚至連累其他乘客的安全。故此，Andrea Fischbach建議大家最好還是穿著運動鞋，而不是人字拖或高踭鞋。

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在緊急的情況下，高踭鞋或有機會刺穿飛機的緊急滑梯。（Pixabay）

3. 佩戴過多珠寶

除了高踭鞋，乘搭飛機時，如身上佩戴太多的珠寶同樣會增加受傷的風險，因這些珠寶可能會被勾住，而鑽石、金飾等硬物更有可能刺穿緊急滑梯。即使是安全的情況，在通過安檢的時候，乘客亦需花費大量時間脫下所有珠寶，拖慢了通過安檢的速度。

Andrea Fischbach建議，乘客應盡量把行李簡化和整理，並將想穿的衣服和珠寶放入行李箱內，以節省通過安檢的時間。

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如佩載太多珠寶，乘客就需花費更多時間脫下來，拖慢了通過安檢的時間。（Pixabay）

4. 緊身衣服

此外，Andrea Fischbach亦表示，乘搭飛機時穿著任何緊身衣服，都會對皮膚產生壓力，而飛機飛行時，其氣壓的變化可能會導致身體出現腹脹，而緊身衣服容易令血液循環不良，再加上耐坐不起，大大提高了患上深層靜脈血栓的風險。因此，她建議盡量穿著彈性、舒適的衣服乘坐飛機。

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乘搭飛機時穿著任何緊身衣服，都會對皮膚產生壓力。（Pixabay）

5. 過於暴露的衣服

此外，Andrea Fischbach亦提及，不少人乘搭飛機時會穿著過於暴露的衣服，例如運動胸罩、沙灘短褲、露臍裝等等，但飛機飛上高空時，氣溫也會降低，容易令身體著涼。不僅如此，如果遇上緊急情況，需要撤離飛機時，從緊急滑梯滑下其實非常容易受傷。因此，盡可能的情況下，還是穿長袖襯衫和長褲來遮住皮膚較理想。

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如果遇上緊急情況需要撤離飛機時，穿暴露的衣服從緊急滑梯滑下容易受傷。（Pixabay）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略