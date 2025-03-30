旅遊心得｜搭飛機被偷航空公司唔負責？前空姐揭乘客「3大迷思」

《每日郵報》報導，阿根廷女子Barbara Bacilleri過去是名空服員，轉型成網紅的她經常在社群上與超過70.8萬名粉絲分享搭機時的訣竅、技巧和經驗。



近日則提出搭機時乘客經常有的「3大迷思」，希望人們旅行時多加留意。

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飛機上也會有小偷

飛機上也會有發生竊盜的可能性，Barbara表示，

「大多數乘客從來沒有想到這種情況，因為大家都認為一旦登機就很安全，但當你睡著或分心時，有人可能會在行李櫃中翻找東西，甚至偷走行李箱裡的東西但無人注意」



不只如此，也有人將放在座位下方的包包當作目標、在不引起注意的情況下快速偷走貴重物品，Barbara坦言，

「最糟糕的部分是：如果你在飛行途中遭遇搶劫，降落前也沒有監視器或警察可以求助」



為了應付此情況，空服員會在機艙內巡邏、留意可疑活動，但有時仍無法有效遏止竊盜，Barbara補充說，

「有些小偷甚至專門購買機票，只是為了登機然後偷竊，如果物品遺失，許多航空公司都不承擔責任，即使你在飛機降落時報案，找回你的物品也幾乎是不可能的」



行李櫃其實「不屬於你」

Barbara指出「其實座位上方的行李空間並不屬於下方的乘客」，簡單來說：隨身行李在飛機上沒有指定的位置，意味著有時乘客必須把行李放到離座位更遠的地方。

Barbara解釋道，

「當您購買機票時，航空公司販售的只是從A點到B點的交通服務，其他一切都是額外的，您不需要為特定的行李空間付費，只需要為攜帶隨身行李的權利付費」



並稱，

「這意味著您可能坐在第一排，但上方的行李櫃已滿，就必須將行李放到第15排甚至第30排，這不是最理想的情況，但完全正常」



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空服員不是「行李搬運工」

許多人認為空服員協助將行李放到置物櫃是再正常不過的事，但實際上空服員沒有義務幫忙拿行李，假如乘客自己無法抬起行李，那就表示行李太重了，Barbara表示，

「旅行前，先在家做個測試，如果您無法將包包抬過頭頂，請考慮取出一些物品，如果無法做到，那就托運」



Barbara指出，

「如果每位乘客都尋求幫助，那麼每次飛行空服員都要舉起共計數百公斤的重物，如果受傷就無法繼續工作，更糟的是，如果空服員是在幫助乘客時受傷，航空公司不會承擔責任」



最後，Barbara表示，

「雖然許多空服員很樂意提供協助，但他們其實沒有義務這麼做，所以如果您自己無法搬運行李，為什麼要讓別人為您搬呢？」



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