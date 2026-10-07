啟德好去處10大｜試玩$20海濱單車路線！必玩保齡球館＋釣蝦場

啟德｜啟德好去處｜啟德近年發展迅速，坐落許多大型商場及娛樂設施，吸引不少港人及遊客前往！《香港01》「好食玩飛」整合10大啟德好去處，當中包括室內運動主題玩樂體驗、九龍區最大保齡球場、草地看海景日落等。小編早前更現場直擊啟德新海濱公園，分享必踩單車路線、介紹一個隱蔽位望維港。想知更多啟德攻略？即看內文了解詳情！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

啟德好去處【1】五行童樂園 —— 全新開幕戶外運動遊樂場！

位於啟德體育園「北斗園」全新戶外運動遊樂場「五行童樂園」近日正式開幕，免費開放予公眾使用。「五行童樂園」佔地4,300平方米，以「金、木、水、火、土」五行為概念設計，分為五大主題區，設有10米高的遊戲塔、沙池、彈床、繩網陣、攀石牆、滑索等設施！

五行童樂園

開放時間：09:00 - 21:00

地點：啟德承啟道



啟德好去處【2】Top Bowl —— 九龍最大保齡球館 世界級競技球道

Top Bowl保齡球場位於啟德體育園內的零售館，是九龍區最大型的保齡球場，場內有40條世界級標準競技球道，適合舉辦賽事、訓練和玩樂，成為不少保齡球發燒友的聚腳地。Top Bowl收費以每局或每小時計算，星期一至五下午6點前可享最優惠價格。由於保齡球館不時舉辦各類比賽，建議前往前可先留意在Facebook專頁上的用場時間表，或致電查詢預約。

啟德Top Bowl保齡球場

地址：啟德零售館1-3樓301-302號舖

電話：2180 0066 / 97388399



啟德好去處【3】啟德海濱公園 ——打卡必去！ 絕美維港日落

喜歡戶外活動的朋友注意了！啟德海濱公園已正式對外開放，小編早前更親身到現場考察，公園特別採用臨海大草坪設計，並設有單車徑、緩跑徑與共融通道。即使小編當天是平日到訪，也能看到不少人在這裡跑步、踩單車或靜靜看海。園內設施非常充足完善，除了洗手間與飲品販賣機外，更備有飲水機和超新穎的遊玩設施。

另外，早前loco bike進駐啟德海濱公園！而且設有超抵踩單車優惠，只需$20即可踩150分鐘單車！租車地方超容易找到，只要沿美食海灣方向，下扶手電梯後往右轉，即可見到租車場。大家可以參考以下步驟購買踩車券：

小編現場發現，啟德海濱公園的單車路線可以邊踩邊欣賞開揚的180度維港美景，環境超級舒服！沿單車徑直路踩到盡頭位置，更能看到開闊的維港全景，不用再去尖沙咀；黃昏時分坐在草地邊，還能近距離欣賞超美日落與啟德體育園的閃耀燈光！

另外，啟德作為香港昔日機場，公園在設計上亦巧妙融入了不少航空懷舊元素！包括以紙飛機為靈感的紙飛機休憩亭、運用政府飛行服務隊舊螺旋槳打造的藝術裝置，以及充滿特色、以「航空」為主題的兒童遊樂場，提供多款好玩設施，絕對是家長帶小朋友來放電的最佳選擇！

+ 5

啟德海濱公園

交通：乘搭港鐵屯馬綫至啟德站，從A出口出站，轉乘 22D 巴士或 22A 巴士，於「承豐道公園」或 「天璽•海；承豐道」站下車



啟德好去處【4】JUST CLIMB ——室內抱石 新人極速上手

近年越來越多人參與室內抱石，如果喜歡做運動流流汗，不妨到JUST CLIMB體驗抱石運動。無論有沒有經驗都可以參與，如果沒有抱石經驗，可以參加新手抱石班，先由專業教練親自指導50分鐘，學識技巧之後，全日任你攀爬場內所有路線！如果在抱石過程中遇到困難的地方，亦可以請教現場的教練。👉01空間獨家優惠

JUST CLIMB

地點：新蒲崗太子道東706號太子工業大廈地下D室

交通：啟德站C出口步行15分鐘；鑽石山站A2出口步行15分鐘



啟德好去處【5】Habo蝦堡 —— 有得釣大閘蟹、即釣即煮

Habo蝦堡佔地6000呎，有2個大型釣蝦池，即使風吹雨打都可以在室內盡情釣蝦。每小時$140起，費用已經包括租借工具、釣餌及基本烹調（白灼或鹽焗），如果沒有釣蝦經驗，店內的職員會先教導釣蝦方法，例如怎樣上餌，如果有需要都可以尋求職員協助。

店內定期會推出不同的主題活動，例如釣大閘蟹、新年盃，吸引喜歡釣蝦的朋友參加。現場還有其他小食供應，萬一釣到的蝦不夠食，可以即時點1斤流沙黃金蝦、秘製蒜香醬油蝦（$60斤起）來補償一下。

Habo蝦堡香港室內釣蝦場

地點：香港九龍新蒲崗善美工業大廈25樓2502室



啟德好去處【6】Target X Archery 射箭基地 —— 首間30米射箭場

Target X Archery 射箭基地是全港首間可作30米遠射程的室內射箭空間，提供一站式射箭體驗。場地定期開設體驗班供男女老幼自行報名參加，簡單介紹射箭規則、弓具、裝備、上落發射技巧等等，如果朋友4人以上亦可以組隊參加體驗班。

Target X Archery 射箭基地

地點：新蒲崗三祝街 15-17號啟業工廠大廈2樓B室

交通：啟德站C出口步行17分鐘



啟德好去處【7】JOYPOLIS SPORTS香港旗艦店——運動主題玩樂體驗

JOYPOLIS SPORTS香港旗艦店結合娛樂與運動，打造創新的運動主題玩樂體驗。五層空間佔地近30,000平方呎，設有「SONIC Stadium」（超音鼠主題家庭娛樂）、「Ninja Dojo」（忍者元素運動）及「Future Arena」（科技互動攀岩牆及VR賽馬遊戲）三大主題區。成人門票由$180至$360不等，另外亦設有小童及樂悠咭票價優惠。

JOYPOLIS SPORTS香港旗艦店

地點：九龍啟德承啟道38號啟德體育園運動健康中心地下至4樓

交通：宋皇臺港鐵站D出口或啟德港鐵站D出口步行約10分鐘可達



啟德好去處【8】啟德零售館——逾70間餐廳 提供各國料理

啟德零售館鄰近啟德體育園，大家去體育園看演唱會前也可以先到這邊逛逛街和吃飯。零售館佔地超過70萬呎，涵蓋三座建築，集合多元化的運動及零售品牌，另有大型超市，可以讓大家大買特買。另外，這邊亦有超過70間人氣食肆，以及佔地20,000平方英尺的美食廣場Food Gala，提供各國料理與休閒餐飲。

啟德零售館

地點：九龍啟德承啟道38號啟德體育園運動健康中心地下至4樓

交通：港鐵啟德站或宋皇臺站步行約5至10分鐘即可抵達



啟德好去處【9】Airside——集潮牌、生活選物、餐飲

Airside連接著港鐵啟德站，就算下雨天也不會擔心會淋濕。商場集消閒娛樂、文化藝術與可持續綠色生活於一身，設有8層購物樓層。這裡不但可購買時裝、運動用品，亦設有生活選物品牌，適合不同興趣的大家來逛街。此外，這邊也是寵物友善，可以帶同自己的毛孩一同行街吃飯。此外，商場也不定期會舉行市集，大家可以留意官方最新消息。

Airside

地點：九龍啟德協調道2號

交通：港鐵啟德站C出口直達



啟德好去處【10】啟德郵輪碼頭公園——在飛機跑道跑步

啟德郵輪碼頭公園位於九龍啟德郵輪碼頭頂層平台，是香港規模最大的空中花園之一。佔地約23,000平方米，公園以「山、城、水」為設計概念，設有中央草坪、觀景平台及噴泉廣場，是飽覽維港日落與無敵海景的熱門休閒好去處。大家除了可以在這邊搭郵輪之外，日常也可以過來公園做運動，一試在舊飛機跑道跑步的滋味。

啟德郵輪碼頭公園

地點：九龍啟德承豐道33號啟德郵輪碼頭頂層（舊機場跑道末端）

交通：九龍灣站轉乘綠色專線小巴 86 號



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略