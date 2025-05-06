端午節粽早鳥優惠2025｜原隻鮑魚裹蒸糉／黑松露54折起／送現金券

端午節糉優惠推介2025｜就到端午節，當然要食糉應節！不少餐廳、小店都推出了端午節糉，有傳統風味亦有特色口味，送禮自用都有很多選擇！《香港01》「好食玩飛」整合端午節糉的早鳥優惠推介，最平$62，即看內文！



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端午節糉優惠推介【1】鴻福堂 — 原隻鮑魚裹蒸糉／養生五穀豚肉糉

鴻福堂於端午節推出5款糉，「養生五穀豚肉糉」以多種健康穀物如燕麥、蕎麥等搭配頂級豚肉及鹹蛋黃製成，適合追求健康的人！「原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉」及「原粒瑤柱金腿香菇上海糉」則用上高級食材，分量十足，是送禮自用佳品！

除了傳統風味，鴻福堂另有創新口味「黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糉」以及甜粽「陳皮豆沙蓮子百合梘水糉」，總有一款適合你！現在預訂即享早鳥優惠低至54折，最平$80！

鴻福堂

養生五穀豚肉糉

早鳥優惠：$80｜原價$122

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原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉

早鳥優惠：$130｜原價$215

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原粒瑤柱金腿香菇上海糉

早鳥優惠：$100｜原價$182

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黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糉

早鳥優惠：$100｜原價$182

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陳皮豆沙蓮子百合梘水糉

早鳥優惠：$80｜原價$122

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端午節糉優惠推介【2】蘇太名醬 — 豪華裹蒸糉＋XO醬套裝

蘇太名醬的自家製醬料極受歡迎，每逢端午節更會推出特色端午糭讓大家搭配其醬料享用。其中蘇太名醬招牌「豪華裹蒸糭」堅持人手包製，餡料充滿瑤柱、鮑魚、蝦米等，更有以蘇太「士刁醬」醃製的五花腩肉，滋味無窮、份量十足！

蘇太名醬更提供端午套裝，除了有招牌「豪華裹蒸粽」外，更有一罐自家製XO醬，靚醬配靚糉齊齊食，享雙倍滋味！早鳥優惠66折，只需$198起！

蘇太名醬

豪華裹蒸糭（650克）

早鳥優惠：$198｜原價$298

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裹蒸粽 - XO醬套裝

早鳥優惠：$324｜原價$349

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端午節糉優惠推介【3】奇華餅家 — 台式五香肉燥粽

奇華餅家除了推出傳統口味「雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽」、香甜「陳皮豆沙梘水粽」、滋味「極上珠姐XO醬五花腩肉粽」、適合素食人士的「八寶粽」等8款五月糉。當中最具特色莫過於全新口味「台式五香肉燥粽」！

「台式五香肉燥粽」選用來自台灣的肉燥，配自家秘製醬汁調味，肉香濃郁帶有台南古早風味！現在早鳥優惠最平$62，買滿$148更送$30現金禮券一張！

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端午節糉優惠推介【4】唐宮小聚 — 古法紫米棗泥粽／嶺南黑毛豬肉粽

摩登中菜「唐宮小聚」每年都會推出自家100%純手工製作的應節糉，今年將全新升級3款口味，包括：有營健康「古法紫米棗泥粽」、肉粽升級版「嶺南黑毛豬肉粽」，以及熱賣超過30年的經典之選「金桔豆沙梘水粽」。應節粽原價$62起，現在只要成為會員即可以$168即可試勻原價$198的3款端午粽！

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