母親節自助餐優惠10大｜生蠔龍蝦任食+免費花束！買1送1/$269起

母親節自助餐優惠｜還未想好母親節禮物？現時多間酒店餐廳都有母親節自助餐優惠，媽咪仲有禮物收。以下10間母親節有優惠和慶祝活動的餐廳推介給大家，當中有送護膚禮品的都會海逸酒店，也有送仿真花束的歷山酒店。除了有買一送一優惠外，最平更低至人均$269！詳情即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

母親節自助餐優惠【1】香港文華東方酒店——母親節任食生蠔／可持續發展海鮮／低至66折

香港文華東方酒店快船廊裝修充滿東方格調，環境安靜舒適，啱晒和媽咪靜靜享受自助餐。酒店在母親節當日更特別提供即開生蠔，非常抵食！自助餐所有海鮮均為可持續發展水產，例如波士頓龍蝦、鮑魚、歐洲麵包蟹等，更有多款肉類，例如慢烤特級牛肋排、香烤羊腿、澳洲羊冧肉。當中必試酒店馳名的海南雞飯，雞肉嫩滑且鮮味多汁，配搭油飯更為可口。母親節自助晚餐現有低至66折優惠！👉🏻✨66折優惠預訂

香港文華東方酒店｜母親節自助晚餐

優惠價：$728／位 | 原價$1,087

香港文華東方酒店｜4月優惠自助晚餐

優惠價：$2,174／4位 | 原價$3,908｜人均$543.5

👉🏻✨66折優惠預訂

地址：香港中環干諾道中5號

電話：2522 0111



母親節自助餐優惠【2】九龍酒店倚窗閣——母親節養生膳食自助餐／低至64折

九龍酒店倚窗閣推出「日韓蒸鮮美味及精選養生膳食自助晚餐」，啱晒母親節帶媽咪享受日韓美食，同時滋補身體！餐廳精選多款養生料理，包括日本山藥蒸鮮排骨、紅棗蟲草花豬肚雞、韓國人蔘海鮮飯等等，更有6款養生湯水每日輪流供應。當中紅棗蟲草花豬肚雞不但雞肉鮮嫩，還有行氣活血、袪風散寒的益處，媽咪最啱！另外母親節更有話梅花雕醉鮑魚、鮑魚燕窩粥、和牛蟹肉芝士卷等昂貴食材入饌作特定菜式！酒店現有低至64折優惠！👉🏻✨低至64折優惠預訂

九龍酒店｜日韓蒸鮮美味及精選養生膳食自助晚餐

優惠價（成人）：$473｜原價$799

優惠價（小童或長者）：$437｜原價$559

九龍酒店｜母親節自助午餐

優惠價（成人）：$307｜原價$482

優惠價（小童或長者）：$263｜原價$416

👉🏻✨低至64折優惠預訂

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓

電話：2734 3803



母親節自助餐優惠【3】六國酒店Le Menu——母親節送即影即有／送鮑魚鴨掌／54折

以維多利亞風格設計的六國酒店Le Menu餐廳，母親節有「龍蝦、鴨肝、扣鮑魚」主題自助餐。除了有多款冰鎮海鮮和刺身外，還有原件鴨肝、虎蝦、多春魚、紫蘇雞肉丸串、牛脷和手握壽司等美食，而且每位客人還可獲贈堂弄原隻鮑魚鴨掌一隻。

在母親節（5月10至11日）及父親節（6月14日至15日）期間，酒店更特設即影即有拍攝環節，為大家留下珍貴回憶。現有獨家免費升級無限暢飲汽水、凍果汁、啤酒、紅白酒及氣泡酒優惠，兼低至54折！👉🏻✨低至54折優惠預訂

酒店另有「果漾花語下午茶自助餐」，啱晒一眾小鳥胃！自助餐主打蟹肉蘑菇酥皮盒、芝士雞肉烤餅等熱盤；鮮果巴馬火腿、凍肉及芝士拼盤等凍盤；Häagen-Dazs雪糕、廚師即席烹調等甜品，更有任食任飲4小時，人均$200就食得的獨家快閃優惠！👉🏻人均$200任食4小時🤤

六國酒店 Le Menu｜母親節、父親節及前夕自助晚餐

優惠價（成人）：$638｜原價$976.8

優惠價（長者）：$538｜原價$866.8

優惠價（小童）：$438｜原價$657.8

👉🏻✨低至54折優惠預訂

六國酒店 Le Menu｜「龍蝦、鴨肝、扣鮑魚」主題自助晚餐

優惠價（成人）：$499起｜原價$921.8起

優惠價（長者）：$399起｜原價$811.8起

優惠價（小童）：$309起｜原價$602.8起

👉🏻✨低至54折優惠預訂

六國酒店 Le Menu｜果漾花語下午茶自助餐

優惠價：$400／2位｜原價$765.6｜人均$200

👉🏻人均$200任食4小時🤤

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



母親節自助餐優惠【4】都會海逸酒店——母親節送護膚品／日韓自助餐／買二送一

都會海逸酒店於母親節推出「『燕棲花間』母親節燕窩盛宴自助餐」！酒店的一大亮點是設有長達一百米的自助餐桌，提供多達200款美食，其中玉環釀蝦膠伴燕窩汁、燕窩蛋白花膠蟹肉茶碗蒸，以及燕窩桃膠雪耳紅棗糖水等以燕窩入選的菜式都是必食之選。現有8折優惠！

另外，凡於5月11日惠顧自助午餐或自助晚餐，每位母親還可獲贈GLYCEL禮品套袋、$200 現金電子禮券，及可於指定GLYCEL 美妍中心免費享用Green Caviar 細胞昇華修護療程。👉🏻8折優惠預訂

除母親節外，酒店餐廳於5月有日韓主題的「味覺饗宴自助晚餐」，必食菜式包括日本和牛薄燒、西京燒魚柳、人參雞湯泡飯等。在星期五至六、5月4及11日惠顧，更可獲贈藍鰭吞拿魚一份！現有買2送1優惠！👉🏻買2送1優惠預訂

都會海逸酒店｜「燕棲花間」母親節燕窩盛宴自助餐

優惠價（成人）：$748 | 原價$933

優惠價（小童）：$518 | 原價$640

👉🏻8折優惠預訂

都會海逸酒店｜味覺饗宴自助晚餐

優惠價：$1,764起 | 原價$2,424｜人均$588

👉🏻買2送1優惠預訂

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店G/F

電話：3160 6880



母親節自助餐優惠【5】香港朗廷酒店——清蒸石斑／新鮮活蠔／85折

位處尖沙咀，鄰近多個景點及商場的朗廷酒店，推出母親節自助餐優惠！自助晚餐除了有即叫即煮的波士頓龍蝦，還有燒阿根廷牛肉、清蒸石斑等美食。另外還有5款海鮮輪流供應，包括新鮮活蠔、雪場蟹腳、麵包蟹、翡翠螺等等任君選擇。自助午餐及晚餐均有母親節優惠，85折起！值得一提，除母親節外，酒店自助午餐、自助晚餐於5月起均有低至75折。👉🏻✨母親節優惠訂座

香港朗廷酒店｜母親節自助晚餐

優惠價（成人）：$786.6｜原價$910.8

優惠價（小童或長者）：$511.1｜原價$ 591.8

👉🏻✨母親節優惠訂座

香港朗廷酒店｜母親節自助午餐

優惠價（成人）：$511.1｜原價$581.8

優惠價（小童或長者）：$368.6｜原價$426.8

👉🏻✨母親節優惠訂座 香港朗廷酒店｜自助晚餐

優惠價（成人）：$652.8｜原價$844.8

優惠價（小童或長者）：$414.8｜原價$536.8

👉🏻✨75折優惠訂座

香港朗廷酒店｜午市自助餐

優惠價（成人）：$346.8｜原價$448.8

優惠價（小童或長者）：$253.3｜原價$327.8

👉🏻✨75折優惠訂座

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2375 1133



母親節自助餐優惠【6】灣仔諾富特世紀酒店——母親節送康乃馨／低至53折

灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 咖啡廳於母親節送康乃馨，及推出特選甜品法式士多啤梨蛋糕！餐廳的「阿根廷牛肉盛宴」自助晚餐，有生牛肉他他、生牛肉薄片配青醬、手切肉眼扒、香煎安格斯牛柳等多項牛肉菜式，更有一系列時令海鮮，包括即開生蠔、 蟹腳、青口等。餐廳現有低至53折優惠；母親節亦有低至7折！👉🏻✨母親節7折訂座

灣仔諾富特世紀酒店｜「阿根廷牛肉盛宴」自助晚餐（星期六至日及母親節日子）

優惠價（成人）：$704｜原價$1,004

優惠價（長者）：$576｜原價$746

優惠價（小童）：$432｜原價$559

灣仔諾富特世紀酒店｜海鮮自助午餐（星期六至日及母親節日子）

優惠價（成人）：$366｜原價$504

優惠價（長者）：$306｜原價$416

優惠價（小童）：$254｜原價$339

👉🏻✨母親節7折訂座 灣仔諾富特世紀酒店｜「阿根廷牛肉盛宴」自助晚餐

優惠價（成人）：$638｜原價$1,004

優惠價（長者）：$518｜原價$746

優惠價（小童）：$390｜原價$559

灣仔諾富特世紀酒店｜海鮮自助午餐

優惠價（成人）：$321｜原價$504

優惠價（長者）：$269｜原價$416

優惠價（小童）：$231｜原價$339

👉🏻✨低至53折優惠訂座

地址：灣仔謝斐道238號

電話：2598 8888



母親節自助餐優惠【7】歷山酒店——母親節送仿真花束、椰皇薑奶燉蛋白／買二送一

歷山酒店推出「母親節海鮮交『饗』樂 自助餐」買2送1優惠！每位母親可獲贈「椰皇薑奶燉蛋白」一客及精緻仿真花一束，夠晒貼心。母親節特別推介菜式包括羊肚菌花膠響螺燉雞湯、蠔皇蝦膠釀海參和鮑汁螺片燴花膠。另外還有即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、蟹粉鮑魚海鮮粥、椒鹽大蝦、慢燒美國頂級西冷牛扒等美食。自助餐現有2送1優惠！👉🏻✨即搶買二送一優惠

歷山酒店｜母親節海鮮交「饗」樂 自助餐

優惠價（午餐）：$867／3位｜原價$1,292｜人均$289

優惠價（晚餐）：$1,274／3位｜原價$1,897｜人均$424

👉🏻✨即搶買二送一優惠

地址：香港北角城市花園道32號

電話：3893 2868



母親節自助餐優惠【8】W酒店——生蠔／冰鎮海鮮／78折

W酒店KITCHEN餐廳亦有母親節自助餐優惠！自助晚餐提供一系列冷鎮海鮮，如蜆、麵包蟹、藍青口、熟蝦、海螺，另有生蠔、澳洲和牛肩胛肉、鵝肝、花膠等昂貴美食，還可無限暢飲指定氣泡酒、紅白酒及果汁。而酒店最大賣點便是其望海的落地大玻璃窗！啱晒和媽咪一邊欣賞美景，一邊享受美食。現有78折優惠！👉🏻✨即搶78折優惠

W酒店KITCHEN｜自助午餐

優惠價（成人）：$415起｜原價$498

優惠價（小童）：$262起｜原價$308

W酒店KITCHEN｜自助晚餐

優惠價（成人）：$679起｜原價$798

優惠價（小童）：$441起｜原價$518

👉🏻✨即搶78折優惠

地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號

電話：3717 2299



母親節自助餐優惠【9】九龍海逸君綽酒店——精緻粵菜／食蟹必選／買一送一

主打精緻粵菜的九龍海逸君綽酒店海雲天推出母親節套餐「『蟹之約會』八道菜盛宴」！套餐包括海雲三小碟、蟹肉燕窩羹、芝士焗蟹蓋、紅梅雪地鮮蟹拑、星洲黑胡椒蟹、雞油花雕蟹肉伊麵、蟹肉灌湯餃及甜品，吃蟹控定會喜歡！餐廳現時有買一送一優惠，啱晒同媽咪去「撐檯腳」！👉🏻✨買一送一優惠

九龍海逸君綽酒店｜「蟹之約會」八道菜盛宴

優惠價：$698／2位｜原價$1,396 | 人均$349

👉🏻✨買一送一優惠

母親節自助餐優惠【10】JAJA——素食套餐／花海佈置／無敵海景／81折

新派素食餐廳「JAJA」坐擁維港無敵海景，餐廳以粉色為主調，加上花海佈置及雲朵燈飾，氣氛溫馨浪漫！而餐廳主打意大利及西式Fusion素菜，在母親節更有「5道菜素食套餐」，有一束花沙律、燕窩南瓜湯、羊肚菌燴蘆筍冬瓜球、煲仔牛肝菌意大利飯、朱古力火鍋等美食。餐廳的母親節有81折優惠，不妨帶埋媽咪一起品嘗精緻素食！

JAJA｜母親節5道菜素食套餐

優惠價：$538／2位｜原價$658｜人均$269

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略