香港國際旅遊展2025｜門票獨家快閃買1送1+$1拍賣會/工作坊/講座

香港國際旅遊展2025｜第39屆香港國際旅遊展將於2025年6月12日至15日於灣仔會展舉行，預計將有500個來自世界各地的企業及機構參展。除了有打卡位、表演、工作坊等活動，不少參展商更推出限定旅遊優惠！現在更有早鳥優惠，入場門票只需$20！即睇內文了解！



香港國際旅遊展6.12開鑼 門票獨家快閃半價

香港國際旅遊展將於2025年6月12日至15日舉行，與去年一樣維持五個展廳規模，預計將有500家來自60個國家和地區的參展商，當中有官方旅遊局組織、當地旅遊服務商、郵輪公司或本地旅遊公司等參展，規模超大！在旅遊展中除了可以了解最新旅遊資訊，更有不少參展商提供展場限定的旅遊優惠，萬勿錯過！

展覽首一日半（6月12日整日及6月13日上午）為專業日，僅對旅遊業界、商界以及專業人士開放，後兩日半則為公眾日，市民可以購票後直接進場參觀。公眾日門票原價$25，於6月5日至12日，經《01空間》買飛即可享快閃買1送1優惠，門票低至$13，其餘日子亦可享早鳥8折優惠$20！

香港國際旅遊展2025｜門票獨家半價

快閃買1送1門票｜票價：$25/2張（原價$50/2張）

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獨家8折｜票價：$20起（原價$25）

👉🏻公眾日門票🧳人均$20🎟️

第39屆香港國際旅遊展

日期：2025年6月12日至15日（展覽首一日半為專業日）

時間（公眾日）：

6月13日：14:00 – 18:00

6月14日：10:00 – 19:00

6月15日：10:00 – 17:00

地點：香港灣仔博覽道1號灣仔會議展覽中心1號館

KOL、旅遊達人分享外遊體驗 展商推限定$1拍賣會

為期四天的展覽設有有不同富有當地特色設計的展位，分為夜市、冰雪旅遊、可持續旅遊、遊學、新興目的地等主題專區。在旅遊展中更有不少參展商提供展場限定的旅遊優惠，價錢激抵！

公眾日會舉辦約80場免費公眾講座，例如有藝人周奕瑋分享日本旅遊特色景點；泰國旅遊達人胡慧冲分享泰國奢華旅遊體驗；KOL項明生分享徒步108公里走戈壁沙漠的見聞；亦有企業及機構分享旅行拍攝技巧、小眾旅遊目的地及行程等不同主題。

6月13日更將於展覽講座位置舉行ctgo 1周年慶的「$1拍賣會」，酒店、熱門景點門票、美妝、美酒等驚喜商品全部$1起拍，更將有隱藏版超值商品現場揭曉及結合展位趣味遊戲推出多款限定禮品！

此外，展覽現場亦有頒獎禮、拍照打卡位及民俗表演、互動工作坊或體驗項目等不同內容及活動等你參與！當中包括埃及肚皮舞與中國敦煌舞表演、Zumba健身舞與拉丁舞表演以及「大灣區旅遊業十優評選頒獎典禮暨文旅推介會」頒獎典禮！

特設GEN Z專區 市集售賣旅遊產品

今屆旅遊展亦首次增設青年旅遊和親子遊主題，推出多項親子旅遊活動，例如鬥快執行李比賽、攞住ITE護照尋找不同蓋章點、「旅遊小達人」Catwalk秀等，完成後可領小禮品！針對「GEN Z」主題，場內亦將設有十多個攤位市集，售賣旅遊相關的產品。

第39屆香港國際旅遊展

日期：2025年6月12日至15日（展覽首一日半為專業日）

時間（公眾日）：

6月13日：14:00 – 18:00

6月14日：10:00 – 19:00

6月15日：10:00 – 17:00

地點：香港灣仔博覽道1號灣仔會議展覽中心1號館

快閃買1送1門票｜票價：$25/2張（原價$50/2張）

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