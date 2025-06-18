林家謙演唱會2025｜紅館開5場！6.19搶優先門票｜附連結＋座位表

林家謙演唱會2025｜林家謙紅館演唱會門票｜林家謙將於今年8月22、23、24、26、27日登陸紅館開騷！星期四（6月19日）就是Trip.com的優先發售日，早上10時開始發售，各位謙粉要較定鬧鐘啦！演唱會《White Summer》預計歌單有《給自己的情書》、《某種老朋友》、《普渡眾生》、《不如不見》等，即看下文啦！

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林家謙演唱會2025｜舉行日期、時間、地點

林家謙將於今年8月22、23、24、26、27日，五天晚上8時15分，在香港紅磡體育館舉行《White Summer》。

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林家謙演唱會2025《White Summer》

活動日期：2025年8月22、23、24、26、27日

活動時間：8:15PM

活動地點：香港紅磡體育館

票價：$1,080／$880／$680／$480



林家謙演唱會2025｜座位表、票價、購票詳情

林家謙將於今年8月22、23、24、26、27日登陸紅館開騷！（康文署官方圖片）

演唱會門票已於6月17日中午12時起於Cityline開放予持渣打國泰信用卡人士優先購票，並分階段進行優先購票及公開發售，詳細時間表如下：

White Summer 林家謙演唱會2025｜6.19 Trip.com App優先發售

開賣時間：2025年6月19日早上10時

開賣連結：Trip.com 購票資訊

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White Summer 林家謙演唱會2025｜6.23-24 公售資格抽籤

開賣時間：2025年6月23-24日上午10時起

網上登記抽籤將於2025年6月23日(星期一)上午10時開始至2025年6月24日(星期二)晚上8時截止。登記抽籤人士必須於截止時間前完成整個登記流程。每位成功登記抽籤人士將收到附有「登記參考編號」的確認電郵。所有於登記時段內成功提交登記人士的中籤機會均等，毋須搶先登記。

中籤結果公佈：2025年6月30日(星期一)

成功登記抽籤人士可於城市售票網中籤結果專頁中輸入其「登記參考編號」查詢中籤與否，而每位中籤人士亦將收到個別通知。

中籤人士購票時段：2025年7月2日(星期三)上午10時至晚上8時

只限中籤人士按是次抽籤公開發售的規定和條款購買門票。中籤人士必須以登記抽籤時提供的同一張信用卡及其他資料完成交易，不得修改。每人限購最多兩張門票，並會實施「延後取票」方案。

林家謙演唱會2025｜演出歌單

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官方尚未公布演唱會歌單，但預計將會現場演唱《給自己的情書》、《某種老朋友》、《普渡眾生》、《不如不見》、《一人之境》、《下一位前度》、《在空中的這一秒》、《神奇的糊塗魔藥》等有望於現場聽得到！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略