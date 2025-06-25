Edan呂爵安演唱會2025｜8月登陸亞博!　票價/歌單/優先訂票攻略

Edan呂爵安演唱會2025｜呂爵安Edan將於今年8月在亞博Arena舉行入行7年以來第二個個人演唱會！門票將於7月3日公開發售，MIRO更可以獨享優先訂票！《香港01》「好食玩飛」整合呂爵安演唱會的票價及優先訂票攻略，即看內文了解如何搶飛！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Edan呂爵安演唱會2025｜舉行日期、時間、地點

Edan呂爵安入行7年，宣布將於今年8月16至17日，一連兩日在亞洲博覽館舉行第二個個人演唱會《EDAN LUI "e to E" LIVE 2025》！演唱會將以工作的磨鍊、大眾的目光、自我的覺察為核心，讓大家見證「e」先生淬鍊成「E」先生的過程！

立即搶飛👉🏻 EDAN LUI "e to E" LIVE 2025 🎤 7.3公開發售

《恒生Visa信用卡呈獻 : EDAN LUI “e to E” LIVE 2025》（圖片來源:Instagram@edanlui）

《EDAN LUI "e to E" LIVE 2025》

活動日期：2025年8月16至17日

活動時間：8:15PM

活動地點：亞洲國際博覽館 Arena



立即搶飛👉🏻 EDAN LUI "e to E" LIVE 2025 🎤 7.3公開發售

Edan呂爵安演唱會2025｜票價、購票詳情

《EDAN LUI "e to E" LIVE 2025》演唱會票價分為 $1,180、$980、$680。MIRO、恆生VISA信用卡持有人及THE CLUB會員也可享有優先訂票，詳情將稍後公布。門票將於7月3日中午12時起於Klook公開發售。

《EDAN LUI "e to E" LIVE 2025》

票價：$1,180／$980／$680

優先發售日期及時間：

MIRO｜2025年6月27日

恆生VISA信用卡持有人｜2025年6月30日至7月1日

THE CLUB會員｜2025年7月2日

公開發售日期及時間：2025年7月3日

公開發售平台：Klook

Edan呂爵安演唱會2025｜演出歌單

目前官方尚未釋出演唱會歌單，但預計將會有《油麻地莎士比亞》、《純銀子彈》、《月光奏明曲Moonlight Sonata in “E“ minor》、《天天都是愚人節》等新歌，以及《My Apple Pie》、《E先生 連環不幸事件》、《小諧星》等經典歌曲！更有機會有其他MIRROR成員做嘉賓！

立即搶飛👉🏻 EDAN LUI "e to E" LIVE 2025 🎤 7.3公開發售

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略