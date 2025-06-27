深圳高級平價餐廳10大｜$52起！270°海景＋蒸汽海鮮+澳洲大龍蝦

深圳高級餐廳｜深圳靚景餐廳｜品嚐高級料理荷包就要大出血？其實美味與價格都能兼得！今次等《香港01》好食玩飛記者為大家揭秘10間隱藏的高級平價餐廳。有些不僅環境優雅、菜品精緻，更重要的是CP值高，無需花大錢也能享受到頂級的餐飲。例如人均$152就能吃到安格斯雪花牛排、海膽蟹籽黑松露炒飯，超級豐富！即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳高級平價餐廳｜【1】小南洋海景餐廳 —— $217雙人餐／深圳灣海景

小南洋海景餐廳主打南洋菜，結合東南亞特色與粤式烹飪手法，呈現獨具匠心的海鲜料理和熱帶風情美食。餐廳坐擁深圳灣海景，非常適合商務宴請、家庭聚餐及浪漫約會。在大眾點評點雙人套餐的價錢為¥198（約$217），包括酸菜白肉燉粉條、回鍋肉或東北小蒜苗炒土雞蛋、尖椒干豆腐或素燒茄子、時令蔬菜等。想欣賞海景又喜歡中菜，這間必吃！

+ 1

小南洋海景餐廳

地址：南山區粵海街道濱海大道3001號深圳灣木棉花酒店21樓

交通：深圳地鐵13號線后海站M岀口步行約610米



深圳高級平價餐廳｜【2】雲景軒旋轉餐廳 —— 50層高空用膳／烤生蠔

雲景軒旋轉餐廳顧名思義就是會旋轉，是餐廳的一大特色，一邊用餐一邊環繞360度欣賞50層樓高的視野。而餐廳的單人自助午餐是低至$283，套餐包括海鮮、烤生蠔、甜品等等，而單人自助午餐則低至$404！

+ 1

🍽️旋轉餐廳低至$283😋

雲景軒旋轉餐廳

地址：羅湖區嘉賓路2002號彭年萬麗酒店50樓

交通：向西村站D1岀口步行約350米



深圳高級平價餐廳｜【3】Mr. cafe君怡咖啡廳 —— $52品嚐半自助午餐！

「Mr. Cafe君怡咖啡廳」是深圳好日子皇冠假日酒店內的主打西式自助餐廳，提供海鮮、日式刺身、西式烤肉、中式熱菜、甜品等，還會定期推出海鮮盛宴、節日限定套餐等活動。$52可以品嚐到半自助午餐，包括沙律、粉麵、米飯等，$74則可品嚐單人下午茶，包括冰淇淋可頌或開心果奶蓋可頌或草莓奶油可頌；以及美式咖啡或拿鐵咖啡或卡布奇諾咖啡。$184的晚餐更能歎現開生蠔、蒜蓉烤蠔、蒸汽海鮮、現切刺身、烤榴槤等。

😍$52歎半自助午餐🤩

Mr. cafe君怡咖啡廳

地址：福田區福華一路28號好日子皇冠假日酒店1樓

交通：深圳地鐵1號線購物公園站B岀口步行約310米



深圳高級平價餐廳｜【4】the Market by FABRIC —— 人均$168.5食西餐

「The Market by FABRIC」以「市集」為概念，結合輕食、咖啡、烘焙、酒吧及零售空間，白天是Cafe和輕食餐廳，晚上則變身為酒吧！在這裡可以品嚐到各種美味的西式料理，包括牛排、意大利麵和甜點等等。$337雙人套餐包括前菜：田園沙拉或低温牛舌薄片或麵包籃；主菜：香煎大黃魚或低温慢煮烏雞腿或柑橘油封鴨腿；主食：蝦汁海鮮意麪或花椒鴨肉意麪或羊肉茄子派或小米雞肉派以及飲品，價錢人均只需$168.5就能享受有格調的一餐！

👫🏻$337雙人套餐🥰

the Market by FABRIC

地址：南山區香山東街華僑城創意文化園南區F1棟1層105A號舖

交通：深圳地鐵1號線僑城東站A岀口步行約670米



深圳高級平價餐廳｜【5】Hui Hotel天邑吧 —— $163.5歎澳洲戰斧牛排套餐

回酒店的天邑吧主打精致餐飲和創意調酒，是深圳頗具特色的餐廳之一，曾在2021年獲得黑珍珠一鑽餐廳！餐廳內設有落地玻璃，可以欣賞到整個福田區的城景！¥299（約$327）雙人套餐可以品嚐到主菜：澳洲戰斧牛排；主食：香橙海鮮意大利飯或西班牙墨魚海鮮飯；Pizza：開心果羅勒火腿或黑松露蘑菇或榴槤；甜品：芒果芝士蛋糕或榴槤芝士蛋糕或千層蛋糕，人均價錢僅需$163.5！

Hui Hotel天邑吧

地址：福田區紅荔路3015號回酒店8樓

交通：深圳地鐵華新站步行約480米



深圳高級平價餐廳｜【6】秘野・貝拉礁石海景餐廳 —— $197食澳洲谷飼M4牛菲力

「秘野・貝拉礁石海景餐廳」坐擁礁石的海景，擁有270°海景視野，日落時分尤其浪漫！主打「海景＋美食＋打卡」的綜合體驗，是深圳熱門的網紅海景餐廳之一！餐廳以地中海和侘寂風為基調，白色建築搭配弧形落地窗，還設有礁石露臺座位。餐廳還推出多個雙人套餐，¥360（約$394）就能吃到澳洲谷飼M3至M4牛菲力、松露牛肉薄餅、德式烤腸拼盤、乳酪芒果蛋糕或椰子酸奶蛋糕等，人均價錢為$197！

+ 1

秘野・貝拉礁石海景餐廳

地址：大鵬新區葵涌街道官湖社區官湖西路7號1樓

交通：建議打車



深圳高級平價餐廳｜【7】又見止間・日落海景餐廳 —— 人均$291食泰式咖哩澳洲大龍蝦

「又見止間・日落海景餐廳」又是一間網紅海景餐廳，擁大鵬半島海景，傍晚時分可欣賞到日落，搭配餐廳的露天座位，氛圍浪漫！三人套餐人均價僅需¥266（約$291），套餐包含泰式椰汁雞湯、主菜：泰式咖哩澳洲大龍蝦或海鹽牛小排、招牌菜：香煎澳帶配海膽醬或法式香煎鵝肝、主食：貓山王榴槤Pizza或西班牙火腿Pizza或牛肉Pizza或肉醬意粉、甜品：經典泰式芒芒椰或其他蛋糕等，三人套餐超豐富！

又見止間・日落海景餐廳

地址：大鵬新區大鵬街道棕櫚大道六月海酒店101

交通：建議打車



深圳高級平價餐廳｜【8】Tree Co樹岸 —— 人均$152起！安格斯雪花牛排／海膽蟹籽黑松露炒飯

「Tree Co樹岸」以森林為主題，營造出都市中的綠色空間，深受年輕人和美食愛好者的喜愛！餐廳賣點是選用了有機蔬菜、低脂肉類及當季食材，強調少油、少鹽的健康烹調方式。曾在2022年登上大眾點評的「必吃榜」！雙人套餐包括安格斯雪花牛排、海膽蟹籽黑松露炒飯、牛油果藜麥雞肉沙律、蜂蜜芥末芝士薯條、牛肝菌蘑菇湯等，價錢為¥278（約$304），人均只是$152！

Tree Co樹岸

地址：羅湖區南湖街道金光華廣場L2層51號舖

交通：深圳地鐵1號線國貿站A岀口步行約100米



深圳高級平價餐廳｜【9】La boca・墨西哥餐廳 —— $55玉米餅＋茉莉冰椰

La boca・墨西哥餐廳主打傳統墨西哥菜，融合現代烹飪手法，大部分食材採用進口墨西哥原料，例如玉米餅、哈瓦那辣椒、黑豆等，有酸辣、煙熏和香料的層次感。玉米餅是現場手工壓制，醬料包括莎莎醬、牛油果醬等，口感超豐富！$55就能吃到一份美味的正宗玉米餅，口味包括焗蟹肉玉米薄脆、秘魯風味莎莎牛肉、烤風琴小土豆和馬蘇裏拉、炸新鮮海鱸魚、墨西哥小玉米。套餐還包括茉莉冰椰，超級解渴！

😍$55食玉米餅＆茉莉冰椰🤤

La boca · 墨西哥餐廳

地址：南山區沙河街道文昌南街1號東部工業區A3棟210

交通：深圳地鐵2號線僑城北站B岀口步行約750米



深圳高級平價餐廳｜【10】漠上花開・咖啡・商拍・團建 —— 人均$215起！北非摩洛哥風沙漠＋打卡必去

餐廳結合沙漠美學和都市休閒風格，打造獨特的「天台綠洲」！當中設有多個風格的場景，例如沙漠風、北非摩洛哥風、現代極簡等，非常適合打卡！可容納20至50人，提供多個活動，例如主題派對、手沖課程、沙畫體驗等。4人套餐包括酸菜魚、沙薑焗果園雞、客家山水豆腐、荊棘沙薑豬手、水果茶等，每人$215！

漠上花開

地址：寶安區松白路睿尚智谷四樓天台

交通：建議打車



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略