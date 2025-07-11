深圳后海站一日遊！近口岸又多商場！Eziwish眼鏡實試Hoya黑科技

深圳后海站一日遊｜北上攻略｜深圳后海站最大特色就是地鐵站直達9大好去處！還要近口岸、冷氣充足、多商場！例如美食多又是購物天堂的綜合型大商場海岸城，還有新開幕、走年輕路線的Kaledo嘉樂道商場！《香港01》「好食玩飛」記者Ellen和Dora為大家介紹這個被低估的深圳好去處！另外，Eziwish眼鏡南山店推出港人專屬禮遇，包括送太陽眼鏡、咖啡券或手提風扇，還有免費AI照眼底，即睇優惠啦！



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Eziwish南山眼鏡店引進Hoya黑科技！更有港人優惠

位於南山區后海站旁的Eziwish眼鏡店不單多鏡框選擇，還有最先進驗光儀器，包括作初步檢查的日本Topcon電腦驗光儀、作深入檢查的蔡司VISUFIT 1000三維配鏡系統、AI眼底檢測機以及Hoya 3D智能測量系統！今次記者就實試了Hoya 3D智能測量系統，配漸進鏡會更加精準！儀器能精準測量單眼瞳高、單眼瞳距、前傾角，誤差更少於0.1毫米。👉即刻睇片

記者用了日本Topcon電腦驗光儀作初步檢查後，便進入獨立驗光室檢查老花、散光等問題。Eziwish的獨立驗光室是一間3至5米的暗光室，再配合全新全自動綜合驗光儀，模擬真實用眼場景，通過20分鐘的標準化流程，結合用眼習慣、臉部特徵等，提供個性化驗配方案。而且整個過程都是由專業持証的驗光師1對1全程跟進，避免度數偏差的問題。👉即刻睇片

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此外，Eziwish提供超過2,000款鏡框選擇，所有鏡片包括GUCCI、Ic!Berlin、Oakley、蔡司、依視路、豪雅等及鏡框均為品牌官方授權正品，可以通過品牌小程序掃碼驗真！而且驗光師還會非常細心地為顧客提供專業的選鏡建議，例如根據臉部輪廓、度數需求、場景適配等各種因素來提出建議。

現時Eziwish南山眼鏡店推出港人專屬禮遇！ 包括送太陽眼鏡、咖啡券或手提風扇，還有免費AI照眼底！想要就WeChat查詢啦！

Eziwish眼鏡（南山店）

地址：深圳市南山區海岸大廈東座B區8樓813

交通：深圳地鐵後海站D1或D2出口

WeChat微信號：19168593466

內地電話：+86 191 6859 8939

WhatsApp：+852 4609 3427



深圳后海站一日遊！9大必逛點！

今集《北上攻略》主題是深圳后海站一日遊，今次要跟大家介紹9大必逛點，包括開幕僅有半年的Kaledo嘉樂道、歷史悠久但絕不冷場的海岸城等等。而且記者到訪後發現今次介紹的所有商場都有一個共通點！就是近口岸、地鐵站直達以及冷氣超夠！絕對是夏天必定到訪的好去處！以下記者整理出9大商場亮點，讓大家先睹為快！👉即刻睇片

深圳后海好去處｜【1】海岸城

后海站D1出口向右邊乘扶手電梯後，會見到空中行人步道中的第一家商場——海岸城購物中心，佔地面積超過30萬平方米，匯萃多間品牌店舖、美食及娛樂設施。除了有港人最愛的八合里牛肉火鍋、奈雪的茶等食店外，還有燒肉、潮汕菜，記者當天就品嚐了越南菜「越小品」，¥34就吃到一碗份量十足的牛腩河或牛丸河，牛丸比想像中彈牙、更有牛香味！商場還有高檔次超市品牌Ole也在這裡，可買到各式各樣的西式食品、鮮果。👉即刻睇片

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深圳后海好去處｜【2】Kaledo嘉樂道

而在海岸城只是相隔一條馬路距離的Kaledo嘉樂道，外面是全玻璃幕牆和開放式入口的設計，商場內B1層有二手市場，有衣物、書本等等；而在L2層則有二手中古市集「ZZER只二」，佔地2萬呎，以倉庫形式銷售陳列鞋子、手袋、帽子、飾品等，品牌包括Chanel、Gucci等。L3和L4層則以餐飲為主，有湘菜館「湘頌」、湛江菜「蒃小苑」、火鍋店「翠焱火鍋」、燒肉店「大漁燒肉」等。👉即刻睇片

深圳后海好去處｜【3】保利文化廣場

除了海岸城和嘉樂道，步道上還會經過保利文化廣場！商場以「藝術與商業融合」為核心理念，結合高端零售、文化體驗和餐飲娛樂，吸引在地居民、商務人士及遊客到訪。商場共6層，函蓋了國際輕奢品牌MICHAEL KORS、COACH、FURLA等；潮流服飾品牌UNIQLO、MUJI、ZARA等。餐飲方面，則有王品牛排、漁一居、%Arabica、Lady M、喜茶等。👉即刻睇片

深圳后海好去處｜【4】天利名城

在步道上繼續往前走就是天利名城！商場的一大特色是宮廷風的中庭，亦融合了歐式風情，與國際5A甲級寫字樓共同構成了多功能的建築群。店舖涵蓋了零售、餐飲、娛樂和生活服務等。雖然近年來商場內部分商鋪出現調整，但仍有一些知名的品牌入駐，例如順意．順德家鄉菜、蛙來噠、79號漁船等。👉即刻睇片

深圳后海好去處｜【5】茂業百貨

在天利名城一直行沿著有蓋天橋，落天電梯直行就會見到茂業百貨！茂業百貨是深圳歷史悠久、知名的連鎖百貨集團，在深圳設有多家分店，南山店是其中一家比較受歡迎和具代表性的分址。相較於華強北或東門的茂業百貨，南山店雖然規模可能較小，但勝在商場較新，空間寬敞，逛起來體驗感更舒適。茂業百貨集合了多種品牌，涵蓋服裝、鞋履、美妝、家居用品等。👉即刻睇片

深圳后海好去處｜【6】后海匯

除了空中行人步道附近的商場，其實位於后海站A2岀口都有另一個商場——后海匯。后海匯作為深圳首個青年文化社區，也是灣區青年文化連結體。商場共8層，B1和B2層以平價餐飲為主，有Food Court以及茶飲店。這裏更匯聚眾多潮流、先鋒品牌首店、旗艦店，也提供豐富精彩的潮流活動，在這裏可以找到表達自我意志的空間、找到志同道合的朋友，是潮流青年不會錯過的打卡地。👉即刻睇片

深圳后海好去處｜【7】保利劇院

於后海站E岀口還有個保利劇院，坐落於深圳南山區商業文化中心，其建築以水滴形狀設計，造型極具藝術感。劇院的面積約15,000平方米，擁有1,551個觀眾席。此外，劇院不時還會舉辦不少人氣話劇、舞劇、音樂劇、黃梅戲、芭蕾舞表演等，如10月上演的原版音樂劇《海上鋼琴師》，如是文化愛好者可定期留意劇院官網，欣賞當期的藝術表演。👉即刻睇片

保利劇院的面積約15,000平方米，擁有1,551個觀眾席。（資料圖片）

深圳后海好去處｜【8】后海卓越INTOWN購物中心

后海站H岀口還有后海卓越INTOWN購物中心，它與其他卓越INTOWN系列商場一樣，主要針對周邊的商務客群和年輕潮流人士，主打年輕新潮路線，引入了許多潮玩、運動品牌，並舉辦電競等活動。餐飲方面，有茶樓「陶陶居」、火鍋店「海底撈」、「八合里牛肉火鍋」。茶飲店有瑞幸咖啡、喜茶、霸王茶姬、COSTA、WENDY'S COFFEE等。還有2間超市，包括盒馬鮮生和永輝超市。

深圳后海好去處｜【9】深圳灣萬象城

后海站L岀口就有深圳灣萬象城，是深圳南山區的一個高端大型購物中心，由華潤置地打造。它不僅是一個購物商場，更是一個融合了藝術、文化、餐飲、休閒娛樂的綜合性商業空間。除了有國際頂級奢侈品牌，例如TASAKI、MIKIMOTO、ERMANNO SCERVINO等珠寶服飾品牌外，還有網紅咖啡店，包括Lady M、%Arabica等。

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