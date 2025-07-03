自助餐優惠7月｜8大推介＋買一送二！生蠔和牛任食　人均$180起

自助餐優惠｜7月有不少自助餐優惠，且酒店位置涵蓋港九新界，非常方便！《香港01》好食玩飛頻道為大家整理8間有自助餐優惠的酒店，當中除了有港青酒店再臨閣買一送二外，還有五星級酒店W酒店自助餐買一送一優惠，仲有唯港薈 Hotel ICON可任食燒阿拉斯加蟹腳、頂級A5宮崎和牛。自助餐最平人均$180就食得，詳情即睇下文！



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自助餐優惠【1】香港文華東方酒店——買二送二／波士頓龍蝦＋慢烤特級美國牛肋骨

五星級酒店香港文華東方酒店推出自助晚餐買二送二優惠！酒店自助餐除了有即開生蠔，還有多款可持續發展海鮮，如白灼波士頓龍蝦、鮑魚、藍青口、麵包蟹、雪蟹腳。此外，更有肉食控愛吃的慢烤特級美國牛肋骨、烤豬鞍等肉類；甜點則有自家製的雪糕。值得一提，酒店的名物海南雞飯及1963文華芝士蛋糕都可在自助餐中任食！

香港文華東方酒店｜晚市自助餐

優惠價（4位）：$2,174｜原價$4,347｜人均$543.5

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地址：中環干諾道中5號M層（香港文華東方酒店 Clipper Lounge）



自助餐優惠【2】西環萬怡酒店——家庭套票2大1小優惠／人均低至$269.4

西環萬怡酒店MOMO Cafe推出自助晚餐買一送一優惠！自助餐以「東南亞夏日風情」為主題 ，除了可任食鱈場蟹腳、愛爾蘭黃金螺、即開生蠔和刺身外，還有多款東南亞美食，當中必試新加坡黑胡椒炒蝦、泰式金不換海鮮、香茅青檸蒸石斑柳及蒜蓉香辣燒蠔。香茅青檸蒸石斑柳以香茅及青檸調味，味道不但辛辣與酸甜交織，還夾帶清香的青檸風味與石斑的嫩滑口感！自助餐現有家庭套票，包兩位成人及一位兒童，人均低至$269.4就食得！

MOMO Cafe｜自助晚餐家庭套票 2大1小專享優惠

優惠價（3位）：$808.4起｜原價$1,524｜人均$269.4

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地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店（西環）MoMo Café



自助餐優惠【3】都會海逸酒店——買2送2／海鮮主題自助餐／必食椒鹽海中寶

都會海逸酒店現有買2送2優惠！自助晚餐主打多款海鮮，不但可無限暢飲好卡頓蜜桃白啤酒，還可任食來自不同各地的水產，其中推介必食「椒鹽海中寶」，集合龍蝦、三文魚頭腩、龍蝦鉗、蟶子、帶子、魷魚與鮮蝦，配以香辣調料，相當惹味！另外還有泰式麥皮蝦球、酥炸沙甸蝦多士、花膠海鮮椰菜卷伴龍蝦泡沫亦值得一試！

都會海逸酒店另有「仲夏花漾果香之約」下午茶自助餐，主打一系列酸酸甜甜的消暑甜品，包括椰子菠蘿慕絲蛋糕、熱情果撻及熱情果芒果布甸，同樣買2送2！

都會海逸酒店｜「沁涼夏夜 ‧ 貝殼物語」自助晚餐

優惠價（4位）：$2,112起｜原價$3.556｜人均$528

都會海逸酒店｜「沁涼夏夜 ‧ 貝殼物語」自助午餐

優惠價（4位）：$1,512起｜原價$2,588｜人均$378

都會海逸酒店｜「初夏莓芒絮語」下午茶自助餐

優惠價（4位）：$1,192起｜原價$2,588｜人均$298

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地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店G/F（都會海逸酒店 西餐廳 Promenade）



自助餐優惠【4】W酒店——買一送一／四川主題自助餐／人均低至$317

W酒店自助餐有買一送一優惠！酒店由即日至7月31日，與成都瑞吉酒店的中餐行政總廚合作，推出各款四川美食，味道保證正宗！自助餐除了有多款以麻、辣、鮮、香著稱的四川菜之外，更有蜆、藍青口、熟蝦、海螺、龍蝦、雪蟹腳等海鮮，於星期五至日還可任食生蠔！另外，酒店的金沙軟殼蝦及星洲辣椒蟹也是必試菜式！自助餐最平人均$317就食得！

W酒店｜四川韻味主題自助晚餐

優惠價（2位）：$994起｜原價$2,004｜人均$497

W酒店｜四川韻味主題自助午餐

優惠價（2位）：$634起｜原價$1,162｜人均$317

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地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號（KITCHEN）



自助餐優惠【5】唯港薈——95折／阿拉斯加帝王蟹＋A5宮崎和牛＋GODIVA雪糕任食

想吃到帝王蟹和宮崎牛？唯港薈Hotel ICON的「阿拉斯加帝王蟹龍蝦饗宴」自助餐就可同時滿足得到，還有95折優惠！酒店除了有燒阿拉斯加蟹腳、野生加勒比海龍蝦等超豪華海鮮之外，更可品嘗到多款頂級A5宮崎和牛美食，如即燒宮崎和牛、黑蒜炒宮崎和牛與炙燒宮崎和牛壽司等，另外晚市還有限定的魚子醬小食，配搭和牛品嘗就最適合不過！值得一提，餐廳所有用餐時段均有GODIVA雪糕無限任食！

唯港薈 Hotel ICON｜阿拉斯加帝王蟹龍蝦饗宴自助晚餐

優惠價（成人）：$901起｜原價$944起

優惠價（兒童）：$607起｜原價$636起

唯港薈 Hotel ICON｜阿拉斯加帝王蟹龍蝦饗宴自助午餐

優惠價（成人）：$471起｜原價$493起

優惠價（兒童）：$334起｜原價$350起

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地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號（GREEN ｜Hotel ICON）



自助餐優惠【6】九龍酒店倚窗閣——2位以上送紅或白酒／自助餐加打邊爐／快閃53折

九龍酒店倚窗閣6月全新主題自助晚餐「夏日美食狂想曲」，不但可吃到地中海菜，還可享受火鍋任食，而且2位或以上成人惠顧，更可無限暢飲指定啤酒；4位或以上更可獲贈指定紅或白餐酒1支，即使自攜洋酒或烈酒，餐廳亦提供免費開瓶，非常貼心！

餐廳精選了來自多個國家的地中海菜，當中必食西班牙海鮮飯、摩洛哥紅酒牛肉及西班牙燒排骨；火鍋配料必選美國安格斯牛肉、日本和牛粒及日本廣島蠔！愛吃海鮮的，切勿錯過鱈花蟹腳、紐西蘭青口及磯煮鮑魚。熱葷方面，則有和牛面頰、龍逸軒自家製片皮鴨、香煎鵝肝與香草海鹽慢烤有骨肉眼扒可任食！現有快閃54折優惠，午市低至$263、晚市低至$399！👉🏻✨即搶快閃53折優惠

九龍酒店倚窗閣｜夏日美食狂想曲：地中海香草美饌+特色滋味火鍋自助晚餐

優惠價（1位）：$399起

九龍酒店倚窗閣｜國際海鮮自助午餐

優惠價（1位）：$263起

👉🏻✨即搶快閃53折優惠

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓



自助餐優惠【7】美麗華酒店——低至71折／豐洲市場主題自助餐／日本空運到港海鮮

美麗華酒店 Yamm自助餐有低至71折優惠！餐廳全新推出以「豐洲市場」為主題的自助晚餐，不但可品嘗到多款由日本空運到港的原條鮮魚及刺身，其中中吞拿魚腩更是必試！此外，Yamm還有不少以日本水產入饌的美食，包括蟹皇蟹肉炊飯、原條鮮穴子卷、板燒清酒煮鮮貝，火焰醬油鮮穴子串等，除了日本菜，深受歡迎的即切北京片皮鴨、空運波士頓龍蝦也可無限任食！

美麗華酒店｜「味」遊豐洲自助晚餐

優惠價（成人）：$679起｜原價$977起

優惠價（兒童）：$343起｜原價$471起

美麗華酒店｜「味」遊豐洲自助午餐

優惠價（成人）：$403起｜原價$515起

優惠價（兒童）：$228起｜原價$295起

👉🏻✨即搶快閃71折優惠

地址：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place（Yamm）



自助餐優惠【8】港青酒店——買一送二／泰菜主題自助餐／低至人均$180

港青酒店再臨閣推出全新「味遊泰國」自助餐，現有自助午餐買一送二，及自助晚餐買二送二優惠！餐廳提供多款泰國菜式，必吃廚師推介包括泰式青辣椒汁蒸烏頭、特色咖哩魚及鮮花七味蝦，另外亦有泰式海南雞飯、火山排骨、泰式豬手、泰式紅咖喱鴨、泰式船麵檔等。甜品方面，除了有經典的芒果糯米飯，還有蒸泰式千層糕、泰式奶茶慕司蛋糕、D24榴槤薄餅檔、泰式蒸香蕉糕，泰菜愛好者必食！自助餐低至人均$180就食得！

港青酒店再臨閣｜自助晚餐

優惠價（4位）： $1,604起｜原價$3,718起｜人均$401起

港青酒店再臨閣｜自助午餐

優惠價（1成人送2小童）：$540｜原價$997｜人均$180

優惠價（1成人送2長者）：$636｜原價$1,191｜人均$212

港青酒店再臨閣｜假日自助午餐

優惠價（1成人送2小童）：$681｜原價$1,187｜人均$227

優惠價（1成人送2長者）：$825｜原價$1,554｜人均$275

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地址：九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣（南座四樓）



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