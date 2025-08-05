黑雨｜天文台錄8000次閃電　專家籲閃電時別用花灑沐浴或致心臟停

黑雨｜行雷閃電｜本港受活躍西南季候風及高空擾動相關的強雷雨區影響，天文台今日（5日）清晨5時50分改發黑色暴雨警告，預計明（6日）繼續有大驟雨及強烈狂風雷暴，天氣至周五（8日）才見好轉。



不說不知，原來天文台曾發出閃電時的安全注意事項，當中包括呼籲市民別在閃電時別用花灑沐浴，專家更指如果不聽勸隨時會電死。想知原因即看下文啦！



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天文台料連續3日狂風雷暴

天文台於今日（5日）於清晨5時50分發岀黑色警告信號，24小時內發2次黑雨！

天文台指，活躍西南季候風及高空擾動正為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及強烈狂風雷暴。本港方面，今早的大驟雨為本港多處帶來約70毫米雨量，而港島、九龍及離島區的雨量更超過100毫米。九天預報顯示，今日（5日）起至星期四（7日），本港一連3日有雨。展望明日有大驟雨及狂風雷暴，星期五（8日）仍有一兩陣驟雨，周末驟雨逐漸減少，天色好轉，日間酷熱，唯下星期一（11日）起又開始出現驟雨。

天文台24小時內2度發出黑色暴雨警告。（資料圖片）

由今日凌晨至早上8時，香港天文台錄得7,843次雲對地閃電，以港九、新界西、新界東及大嶼山四個分區計，大嶼山及新界東不相伯仲，大嶼山暫錄3142次雲對地閃電最多。

天文台曾列岀了雷暴時的安全注意項目，其中一項提及的大忌，就是行雷閃電時要避免用花灑淋浴，不過未有太深入的解釋！《香港01》好食玩飛記者整理了專家對於行雷閃電時勿用花灑沐浴的解釋，即看下文！

行雷閃電用花灑淋浴｜引來雷擊

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）明確指出在雷暴期間，應避免接觸水，包括洗澡、淋浴、洗碗和洗手。他們解釋說，閃電可以透過水管傳導，即使是塑膠水管，風險可能較低，但仍然建議避免接觸任何水管系統，以降低被雷擊的風險。CDC的數據顯示，每年都有因室內雷擊相關事故而受傷的案例，其中一些涉及水管系統。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）明確指出在雷暴期間，應避免接觸水，包括洗澡、淋浴、洗碗和洗手。（《大叔的愛》劇照）

行雷閃電用花灑淋浴｜神經系統受損

國家氣象局（NWS）的閃電安全專家及國家海洋暨大氣總署（NOAA）的惡劣天氣項目協調員Aaron Treadway，表示金屬水管和水都是電的良好導體。即使閃電沒有直接擊中房屋，它也可以透過連接到房屋外部和地下的水管進入室內。因此，在雷暴期間洗澡、淋浴、洗手或洗碗都是危險！他強調，雷擊的風險與直接被閃電擊中相似，可能導致神經系統受損，引起頭痛、肌肉酸痛、頭暈，甚至長期疼痛和性格改變，最嚴重的情況可能導致心臟驟停而死亡。

而香港天文台官網上發布的雷暴警告注意事項中，明確建議避免用花灑淋浴，並提醒市民在雷暴期間應盡量避免使用電話或其他帶有插頭的電器，並遠離水面！最好等到雷聲完全停止至少30分鐘後，才考慮進行淋浴或其他用水活動吧！

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除了避免用花灑淋浴，香港天文台亦提供雷暴發生時的預防措施：

1.留在室內。在室外的工作人員，應躲入建築物內。

2.小心雷擊，切勿站立於山頂上或接近導電性高的物體。樹木或桅杆容易被閃電擊中，應盡量遠離。閃電擊中物體後，電流會經地面傳開，因此不要躺在地上，潮濕地面尤其危險。應該蹲著並盡量減少與地面接觸的面積。

3.切勿游泳或進行其他水上運動。離開水面及找尋地方躲避。避免用花灑淋浴。

4.室外運動場、球場或泳池的管理人員及救生員應隨時留意天色的變化，參考天文台的閃電位置資訊網頁，以便向場地使用者及泳客作適當的指導。

5.盡量不使用電話或其他帶有插頭的電器，包括電腦等。



什麼是雷暴？

根據天文台所指，雷暴是香港在4至9月較常見的強對流天氣現象。閃電和響雷是雷暴的特徵。由於積雨雲內有急劇的氣流擾動，雲中的水滴和冰粒在對流活動 中產生電荷。當電荷累 積而形成的電壓過大時，雲與雲之間或雲與地之間就會出現閃電 放電現象，放電通道周圍的空氣會急劇膨脹 而產生隆隆雷聲。

簡單來說，由於光線的傳播速度比聲音快，所以在看見閃電後三秒才聽到雷聲，表示雷暴距離觀察者約一公里。 雷暴亦會產生強勁的下沉氣流（稱為微下擊暴流），氣流衝向地面後會向四周擴散。微下擊暴流維持時間短，影響範圍亦較小，但會對飛機升降的安全構成威脅。

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