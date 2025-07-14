沙特超級盃｜8.19大球場上演！C朗、賓施馬落場踢？附購票連結

沙特超級盃2025｜每年一度的沙特超級盃（簡稱沙超盃）將於8月19至23日在香港大球場上演，為首次在東亞地區舉行！今年參賽的四支球隊包括伊蒂哈德、艾卡迪沙、希拉爾以及「C朗」效力的球會艾納斯亦會參賽！門票將於7月15日中午12時起發售，最低票價為$499。想知賽程安排以及購票詳情，即睇下文！



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沙特超級盃｜首度於東亞地區舉行 門票$499起

沙特超級盃2025將於8月19至23日首次在東亞地區舉行，比賽場地定於香港大球場。整場賽事由森立體育主辦，並由中國香港足球總會及沙特阿拉伯足協聯合支持。參與比賽的隊伍實力強勁，其中包括：2024至25年度賽季的沙特國王盃及沙特職業足球聯賽雙料冠軍伊蒂哈德（Al-Ittihad）、沙特國王盃亞軍艾卡迪沙（Al-Qadsiah）、聯賽亞軍希拉爾（Al-Hilal），以及聯賽季軍艾納斯（Al-Nassr）。

是次沙超盃的比賽門票分別為$499、$1,490、$1,990、$2,490及$2,990，首批門票將於7月15日中午12時在Klook搶先發售。

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沙特超級盃2025將於8月19至23日於香港大球場上演。（官方圖片）

沙特超級盃｜首場希拉爾決戰伊蒂哈德 有望C朗鬥賓施馬

今屆沙特超級盃一大焦點，當然是球星「C朗」基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力的艾納斯，決戰賓施馬（Karim Benzema）效力的伊蒂哈德。不過，大家目前只在沙特超級盃的宣布海報中看到有「C朗」以及賓施馬的身影，正式上陣球員名單仍有待大會公布。

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沙特超級盃參賽球隊及陣中球星（正式上陣名單有待大會公布）：

伊蒂哈德｜賓施馬、法賓奴、簡迪

艾納斯｜C朗拿度、沙迪奧文尼、拿樸迪

希拉爾｜魯賓尼維斯、祖奧簡斯路、高列巴尼、米祖域、米連高域沙域

艾卡迪沙｜奧巴美揚、拿祖費蘭迪斯



沙特超級盃｜比賽日程

沙特超級盃的3場賽事包括兩場準決賽及決賽，據早前抽籤結果，8月19日（周二），將由艾納斯決戰伊蒂哈德；8月20日（周三），則由艾卡迪沙對戰希拉爾。兩場準決賽的勝出隊伍將於8月23日（周六）進行決賽，爭奪冠軍。

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第一場：8月19日（周二）晚上8時 艾納斯VS伊蒂哈德

第二場：8月20日（周三）晚上8時 艾卡迪沙VS希拉爾

決賽：8月23日（周六）晚上8時



值得一提，主辦單位表示，除了上述比賽外，4支參賽隊伍亦將於在港期間出席一系列社區活動，詳情有待公布。

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