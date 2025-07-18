3COINS香港｜銅鑼灣希慎開旗艦　6好物推介　$18防水襪＋極簡碗碟

3COINS香港門市｜日本人氣雜貨店品牌3COINS正式進駐銅鑼灣希慎廣場，全港首間旗艦店將已於今日（7月18日）開幕！店內提供超過2,500款日系生活雜貨，如飾物、廚房用品、收納用品、雨具、戶外用品等，價錢範圍為$18至$228。《香港01》好食玩飛記者為大家推介6樣好物，其中有$18防水襪，面對颱風韋帕都不用擔心濕腳悶焗！即看下文啦！



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3COINS香港｜香港希慎廣場開設首間旗艦店

YAICHI集團引進了日本人氣雜貨店品牌3COINS到香港，全港首間旗艦店已於今日在銅鑼灣希慎廣場正式開業啦！3COINS成立於1994年，總部位於大阪，現已在日本擁有356間門店，以創新、可愛且實用的雜貨聞名。

門市提供超過2,500款日系生活雜貨，旗艦店分為七大主題區，包括家居、季節用品、廚房、收納、洗衣、雨具、戶外用品。

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3COINS香港｜6大好物推介 附價目表

3COINS提供各色名樣的商品，價錢範圍為港元$18至$228，等小編由最低價錢商品開始介紹啦！

3COINS好物推介｜1. $18防水襪

韋帕來襲！未來幾天狂風驟雨又雷暴，3COINS的防水襪就是雨季救星啦！商品採用了潑水纖維，杜絕濕腳悶焗！有船襪設計和中筒設計，價錢都只是$18！

3COINS好物推介｜2. $18飾物

3COINS $18好物中，當然包含女生最愛的飾物單品啦！無論是耳環、橡巾、頸鏈、髮夾等飾品，每件都是$18！一日一個造型都無問題啦！

無論是耳環、橡巾、頸鏈、髮夾等飾品，每件都是$18！（資料圖片／廖雁雄攝）

3COINS好物推介｜3. $18碗碟

3COINS還有人氣必買家品，定價為$18，包括透明杯碟，有啡、綠、藍可選，啱晒家庭主婦在3COINS添置日系家品！

3COINS好物推介｜4. $30髮刷

3COINS的$30好物中，髮刷和3D果凍模具都非常實用，髮刷配備可拆卸蓋子，方便清除毛髮，採用高彈性尼龍針頭，輕鬆應付纏結的頭髮或濕髮！蓋子和髮刷主體均可水洗，而手柄採用霧面材質，易於握持、手感舒適。

3COINS好物推介｜5. $30果凍3D模具

而3D果凍模具，非常適合愛烘焙的你，只要將液體倒入容器，放進冰箱冷藏凝固即可！模具採用柔軟矽膠而製，方便取出！還設有3款造型供選擇。

3COINS好物推介｜6. $72頸部冰袋

「夏天首選」系列中，頸部冰袋一定是必買！在夏日炎炎的日子裏進行戶外活動、運動、野餐時，只要把頸部冰袋加水加冰，戴在脖子上，即可輕鬆降溫！價錢為$72。

頸部冰袋價錢為$72。（3COINS官方圖片）

3COINS香港｜7款香港限定商品 2款大放送

3COINS首度登陸香港，因此特別推出7款為香港人精心設計的限定商品，每款均印有專屬香港的紀念文案，包括環保袋（$18或$30）、手提袋（$30）、折疊遮袋（$30）、收納袋（$18或$36）、3WAY旅行手提袋（$90）、斜孭袋（$48）以及斜孭肩帶（$30）。

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3COINS香港

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場B2層B209B & B210 – B212舖

營業時間：11am - 9pm



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