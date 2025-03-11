啟德體育園交通攻略｜港鐵、巴士等7大交通方法　灣區跨境巴$60起

啟德體育園交通攻略｜全新地標啟德體育園於2025年3月1日正式啟用，與啟德體育園相連的還有啟德零售館、啟德體藝館、AIRSIDE等一系列設施。《香港01》「好食玩飛」頻道整合前往啟德體育園的7大交通方法，搭港鐵最快行5分鐘就到，往返大灣區都只需$60起！即看內文！



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啟德體育園7大交通方法 宋皇臺站、啟德站邊個近？

啟德體育園交通方法【1】港鐵

兩個港鐵站來往啟德體育園都很方便。（官方圖片）

【1.1】港鐵啟德站 — 從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

【1.2】港鐵宋皇臺站 — 從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。

啟德體育園交通方法【2】巴士

啟德體育園鄰近九龍城轉車站、亞皆老街球場站及九龍城碼頭巴士總站，擁有多達60條路線將途經啟德體育園附近的巴士站。本文將整合步行15分鐘內的巴士路線。

搭乘巴士前往啟德體育園最快只需步行6分鐘。（官方圖片）

【2.1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑九龍城碼頭巴士總站的巴士路線：

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭



【2.2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣



【2.3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙



啟德體育園交通方法【3】專綫小巴

專綫小巴路線（官方圖片）

【3.1】馬頭角道, 近香港中華煤氣有限公司馬頭角控制中心 — 從小巴站步行至啟德主場館約8分鐘步程，以下是途徑的專綫小巴路線：

28M｜九龍城（偉恒昌新邨）- 旺角站

49｜順天 - 九龍城渡輪碼頭（循環線）



【3.2】新碼頭街, 紅棉工業大廈 — 從小巴站步行至啟德主場館約9分鐘步程，以下是途徑的專綫小巴路線：

28M｜旺角站 - 九龍城（偉恒昌新邨）



【3.3】啟德, AIRSIDE — 從小巴站步行至啟德主場館約10分鐘步程，以下是途徑的專綫小巴路線：

82｜明愛樂恩學校 - 啟德



啟德體育園交通方法【4】渡海小輪

從北角碼頭乘搭渡海小輪前往九龍城碼頭，然後步行約10分鐘便可抵達啟德體育園。渡輪收費為成人$10；長者，小童及殘疾人士$5。

啟德體育園交通方法【5】跨境直通巴士

前往啟德體育園的乘客可乘「永東直通巴士」或「中旅巴士」跨境直通巴士，經深圳灣口岸往返啟德體育園及多個大灣區地點，包括深圳、廣州、花都、中山、佛山、順德、番禺、江門、新會、台山及鶴山等。

平日班次往返深圳每人$60，演唱會散場班次，北上往深圳每人$100，往返其他城市則按距離而異。跨境直通巴士於2025年3月陸續通車，將會每天行駛，而在有大型活動舉行的日子，將增設更多特別班次。

跨境直通巴士上落客區位置（官方圖片）

跨境直通巴士上落客區位於啟德主場館地面G樓的旅遊巴停泊處，乘客可從啟德主場館2樓H閘外的扶手電梯，直達地面G樓的上落客區。

啟德體育園交通方法【6】的士

的士及私家車亦可以輕鬆來往啟德體育園。（官方圖片）

於主場館停車場及體藝館停車場出入口附近設有的士上落客區。

所有停車場、的士及私家車上落客區在舉行活動期間將無法使用。屆時，請留意當日的特別交通安排，以確保順利前往啟德體育園。

啟德體育園交通方法【7】私家車

啟德體育園設有兩個停車場，分別為主場館停車場及體藝館停車場，停車場出入口附近亦設有私家車上落客區，可在此處接送乘客。

所有停車場、的士及私家車上落客區在舉行活動期間將無法使用。屆時，請留意當日的特別交通安排，以確保順利前往啟德體育園。

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