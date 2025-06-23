adidas x ASG7大暑期運動營 籃球/排球/羽毛球/劍擊 獨家早鳥83折

暑期運動營2025｜轉眼間，暑假又即將來臨！各位父母準備好帶小朋友放電或參加興趣班渡過充實假期了嗎？由adidas授權支持香港亞洲運動學院ASG舉辦4大熱門運動營，適合不同年齡及程度的兒童及青少年，現透過01空間報名更可享有獨家早鳥83折優惠！這個暑假，不妨讓子女在這個充滿活力的環境中鍛煉身體、學習新技能！



暑期運動營2025【1】adidas x ASG暑期劍擊五天訓練營ｘ日本國家隊教練及選手｜獨家89折 包證書

今個暑假特邀由日本國家級教練、前日本國家隊成員、國際賽得獎者、應屆世青錦標賽代表及亞青賽獎牌得主日本運動員組成星級團隊來港舉辦一連五天訓練營，包括分享訓練心得及落場交流。機會難得，切勿錯過！

【訓練營介紹】

日期：7月31日 至 8月4日（共五日）

主題：日本國家隊教練及日本選手訓練營（三位日本教練及日本選手）

對象：8歲或以上，有一年以上花劍、重劍劍擊基礎及全套劍擊裝備

地點：滙基書院（東九龍）- 香港觀塘利安里2號

【01空間獨家報名優惠】名額有限 !

早鳥89折 至6月30日｜$5,111（原價$5,680）

正價95折 至7月23日｜$5,396（原價$5,680）

* 團體課包含 adidas 訓練營證書，adidas 運動T恤一件，午餐5頓

暑期運動營2025【2】adidas x ASG 夏季劍擊挑戰盃 2025｜獨家81折報名 可獲比賽證書

在今個暑期舉行！賽事以分齡組別進行，由最細U7至50+歲組別，今個夏天，一齊全城狂熱，延續奧運金牌氣勢，成為下一位劍神、劍后！

個人賽｜8月5日-8月6日｜分男女子組｜花劍/重劍｜2選1個項目

早鳥81折 至7月3日 - $551（原價 $680）

正價95折 至7月28日 -$646（原價 $680）

個人賽｜8月5日-8月6日｜分男女子組｜花劍+重劍｜2個項目

早鳥81折 至7月3日 - $1,102（原價 $1,360）

正價95折 至7月28日 -$1,292（原價 $1,360）

團體賽｜8月7日｜可男女混合｜花劍/重劍

早鳥84折 至7月3日 - $1,596（原價 $1,880）

正價95折 至7月28日 - $1,786（原價 $1,880）

暑期運動營2025【3】暑期adidas x ASG籃球黃金營 2025｜適合學童 英語授課｜早鳥83折報名 包籃球,球衣,證書

A. 暑期adidas x ASG籃球黃金營 2025 (籃球啟蒙)｜適合 4-6歲

此訓練營旨在讓學員感受到籃球的樂趣，激發學員對於籃球的熱愛，適用於初次接觸籃球或掌握基本籃球基礎的學員，以及想感受輕鬆籃球氣氛的學員。👉即報名

B. 暑期adidas x ASG籃球黃金營 2025 (全方位技巧)｜適合 5-7歲

此訓練營旨在幫助學員學習並深化籃球技巧的提升，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1對1攻防，幫助成為技巧全面的MVP。👉即報名

早鳥83折至7月5日：$1,881｜原價$2,250

95折至7月12日：$2,137.5｜原價$2,250

所有課程費用包括：

USA BASKETBALL 短袖上衣 Tee、ASG 籃球、運動營證書 Certificate

教練：Derrick CHEUNG

USA BASKETBALL 美國籃球協會 - 認證教練

YMCA籃球銅牌教練執照

ASG籃球代表隊U14高級教練

耀中國際學校高級籃球教練

Coach Donte Hill（越南國家籃球隊主教練）助理教練

Coach Donald Showalter（美國籃球U17國家隊主教練）助理教練

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暑期運動營2025【4】暑期adidas x ASG籃球挑戰盃 2025｜適合全齡學童 英語授課｜早鳥83折報名 包籃球,球衣,證書

第一階段：籃球訓練營

今年暑假，ASG邀請多位來自美國的USA BASKETBALL教練（包括DerrickWILLIAMS, TylerROBERTS, RobertsSMALLERIII）來港任教。每位學員都能在專業教練的指導下進行訓練，並在籃球營結束時，教練將在每班選出12位表現特出球員，組成籃球代表隊，進入第二階段。

第二階段：籃球挑戰盃（地區冠軍賽）

經過嚴格的選拔，代表隊將進入籃球挑戰盃的正式比賽，與其他隊伍一較高下，爭奪冠軍寶座，各區冠軍球隊將進入第三階段。

第三階段：籃球挑戰盃（總決賽）(如在地區冠軍賽取勝)

最終，各區冠軍球隊將在這裡上演精彩的決戰，爭奪首屆香港adidas x ASG籃球挑戰盃的總冠軍榮耀。

A. 暑期adidas x ASG籃球挑戰盃 2025 (基礎技巧)｜7 - 10 歲

B. 暑期adidas x ASG籃球挑戰盃 2025 (戰術智慧)｜7 - 10 歲

C. 暑期adidas x ASG籃球挑戰盃 2025 (全方位技巧)｜7-10歲、11-15歲

D. 暑期adidas x ASG籃球挑戰盃 2025 (射手進激)｜7-10歲、11-15歲

E. 暑期adidas x ASG籃球挑戰盃 2025 (專項位置技巧)｜11-15歲

F. 暑期adidas x ASG籃球挑戰盃 2025 (攻防戰術)｜11-15歲

G. 暑期adidas x ASG籃球挑戰盃 2025 (極速籃球)｜11-15歲

H. 暑期adidas x ASG籃球挑戰盃 2025 (籃球王者) ｜ 適合11-15歲

早鳥83折至7月12日：$1,425｜原價$1,800

正價95折至7月15日：$1,710｜原價$1,800

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暑期運動營2025【5】adidas x ASG暑期排球營暨挑戰盃2025｜香港排球甲一球員親教｜獨家早鳥83折 包球⾐證書

第一階段：排球訓練營

從排球訓練的第一階段開始，由仁濟男子隊和葵青女子隊的球員擔任教練，直到階段二的比賽，這將是ASG在香港舉辦的最宏大的青少年夏令排球活動！期待這場排球盛事帶來的精彩。

上課地點：觀塘 Nord Anglia International School

第二階段：排球挑戰盃

所有學生會進入排球挑戰盃的正式比賽，與其他隊伍一較高下，爭奪冠軍寶座。

A. 全方位技巧｜早鳥83折 包球⾐、證書｜6-14歲 B. 攻防技巧｜早鳥83折 包球⾐、證書｜適合9-14歲 C. 傳接扣殺技巧｜早鳥83折包球⾐、證書｜適合6-14歲 D. 排球專項﹕二傳及接應｜早鳥83折 包球⾐、證書｜9-14歲, 15-18歲 E. 主攻及自由防守｜早鳥83折包球⾐、證書｜9-14歲, 15-18歲 F. 排球專項﹕副攻｜早鳥83折 包球⾐、證書｜9-14歲, 15-18歲

早鳥83折至7月12日：$836｜原價$1,000

原價95折至7月15日：$950｜原價$1,000

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暑期運動營2025【6】暑期adidas x ASG羽毛球營 2025｜適合5-10歲, 7-15歲 任何程度｜早鳥79折 7月5日前報名｜

2025年夏季即將到來，即將舉辦的暑期adidas x ASG羽毛球營將成為香港青少年羽毛球界的盛事！這項活動是ASG首次主辦的大型羽毛球活動，將由前中銀紫荊盃（羽毛球）最佳運動員擔任教練，同時獲得adidas的授權支持。這將是ASG在香港舉辦的規模最宏大的青少年夏令羽毛球活動！讓我們共同期待這場羽毛球盛事帶來的精彩！

A. 暑期adidas x ASG 羽毛球營 2025 (球感與揮拍/後場步法與擊球/前場步法與網前技術) 5-10歲 (共5堂) 適合初學至6個月羽毛球經驗的學員 B. 暑期adidas x ASG 羽毛球營 2025 (全方位技術要領/單打戰術要領/雙打戰術要領) 7-15歲 (共5堂) 適合不少於6個月羽毛球經驗的學員

早鳥84折至7月5日：$1,425 | 原價$1,800

95折至7月8日：$1,710 | 原價$1,800

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暑期運動營2025【7】暑期adidas x ASG 劍擊營 2025 (基礎技巧)｜4-10歲劍擊班｜早鳥88折 7月7日前報名

此訓練營旨在讓學員感受到劍擊的樂趣，激發學員對於劍擊的熱愛，適用於初次接觸劍擊或掌握基本劍擊基礎的學員，以及想感受輕鬆劍擊氣氛的學員。

A. 暑期adidas x ASG 劍擊營 2025 (基礎技巧)4-6歲劍擊班 (共6堂)

B. 暑期adidas x ASG 劍擊營 2025 (基礎技巧)7-10歲劍擊班 (共6堂)

早鳥84折至8月11日：$1,596 | 原價$1,980

95折至8月18日：$1,881 | 原價$1,980

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