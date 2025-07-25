暑假市集2025｜開心果一條街＋60品牌手作　這個Y2K風打卡必去

週末市集2025｜免費市集香港2025｜暑假到，想同班Friend開心Share好去處？每年夏天最令人期待的免費市集又嚟啦！全港將有多個獨具特色的市集等你發掘！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了港九新界7大必去市集，當中包括話題性十足的開心果主題市集，快點Bookmark定日子，約齊三五知己去尋寶啦！



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免費市集2025｜【1】南豐紗廠 Let’s Smile・開心果節——60款甜品／開心果麻糬牛角窩夫

荃灣南豐紗廠將於8月1日至8月3日舉辦開心果市集，有超過20間本地人氣甜小店進駐，包括bone.studio、彩子、麻糬鳥、Baking Maniac、AW Patisserie等甜品品牌！他們會大家帶來超過60款甜品，例如開心果麻糬牛角窩夫、杜拜開心果cupcake、開心果奶蓋豆乳等。除了開心果甜品擋口，還有多開文青攤擋：衣物飾物、皮革、玩具、花藝、陶瓷、蠟燭、香薰、香水、布藝、織物、擺設、盆栽、寵物用品等。

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南豐紗廠 Let’s Smile・開心果節

地址：南豐紗廠1樓室內- M6走廊

開放時間：8月1日下午1時至8月3日下午8時



免費市集2025｜【2】LOCOLOCO x D2 Place Z靈感實驗室．夏日市集——Y2K風打卡位＋POP Music Show

LOCOLOCO跟D2 Place聯乘的市集主題是「Z靈感實驗室」，以Z世代能量和夏日氛圍為主題，目標是鼓勵大家用最Chill的方式，在盛夏裡欣賞各品牌的創作火花！進駐品牌有不同類型的手作、設計以及生活品牌為主。現場除了市集攤位外，更將會設有Y2K風格廣角鏡打卡位、疊印工作坊等活動！

LOCOLOCO跟D2 Place聯乘的市集主題是「Z靈感實驗室」。（IG@d2_weekendmarkets）

D2 Place除了舉辦市集，更會在早於市集舉辦的日子舉行「D2 Place SOLAR POP Summer Festival 2025」，主要活動為水槍激戰和POP Music Show，將有多位本地唱作歌手、Rapper及DJ參與其中，包括Billy Choi、The Low Mays、薑檸樂等。

費用為$200，包括1支SOLAR POP水槍、1張SOLAR POP Music Show門票、1杯飲品、1份小食及$100的D2 Place禮券。此外，還設有多個免費打卡裝置，包括大型幻彩吹氣泡泡、水池、粉紅Flamingo、椰樹等，讓你沉浸在夏日的氛圍內！

LOCOLOCO x D2 Place Z靈感實驗室．夏日市集

地址：THE SPACE, 2/F, D2 Place ONE

活動日期：8月16日至8月17日

活動時間：下午1時至晚上8時



SOLAR POP Music Show

地址：D2 Place 一期11樓天台花園

活動日期：8月2日至8月3日

活動時間：黃昏6時至晚上9時

表演嘉賓（排名不分先後）：Billy Choi、卓峰、iao（8月2日）；The Low Mays、卓峰、薑檸樂+EG、2f15a（8月3日）



Bubble POP Party 泡泡體驗（免費打卡裝置）

地址：D2 Place 一期11樓天台花園

活動日期：8月2、3、9、10、23、24、30及31日

活動時間：下午2時至下午5時



免費市集2025｜【3】識食餓底・玩味市集——20個烘焙甜品＋60個品牌

「餓底兵團」即於今日（7月25日）至9月7日逢星期六日，在如心廣場和好運中心一連7個星期舉辦「識食餓底・玩味市集」，雲集逾60個人氣本地品牌，當中近20個烘焙甜品及潮飲品牌，以及一系列生活好物及配飾。

識食餓底・玩味市集

地址：好運中心L3中庭／如心廣場二期1/F走廊

活動日期：7月26至27日、8月2至3日、8月9至10日、8月16至17日、8月23至24日、8月30至31日、9月6至7日

活動時間：中午12時至晚上9時



免費市集2025｜【4】愉景新城 冰涼夏日生活市集——花茶咖啡＋服飾首飾

愉景新城這個冰涼夏日生活市集是本地多媒體藝術創作單位Global Warning Workshop（GWW) 舉辦的市集。今年暑假開始，由7月5日至8月31日，一連10個週末，D PARK愉景新城L2購物走廊將舉辦「冰涼夏日生活市集」，市集主打Cool Summer主題的手作，例如服飾首飾、花藝布藝、烘焙糕餅、花茶咖啡、蠟燭肥皂、鉤織皮革等手工產品。

愉景新城 冰涼夏日生活市集

地址：D·PARK愉景新城L2 購物走廊

活動日期：7月5日至8月31日（每逢週末）

活動時間：中午12時至晚上8時



免費市集2025｜【5】嘉湖二期 尋覓好物市集——30擋／陶瓷／香水香薰

這個夏天，Apply Exhibition HK聯乘+Woo嘉湖二期商場，舉辦「尋覓好物市集」，涵蓋特式手作、精品、酒類、懷舊小食、咖啡食品、皮具、茶具、木藝、陶瓷、香水香薰、首飾、潮流玩物、生活品味用品、寵物用品等產品，有接近30個攤擋。

尋覓好物市集

地址：+WOO嘉湖二期地下走廊Zone A（近米籽）及Zone B（近HSBC）

活動日期：8月22 - 24日、8月29 - 31日

活動時間：中午12時至下午8時



免費市集2025｜【6】iSQUARE國際廣場 夏日市集Chill一Chill——夏日設計商品／粗眉公仔限定店

iSQUARE國際廣場將舉行「夏日市集Chill一Chill」，聯乘「POPUPSHOGUN」於8月2個指定週末（8月16、17日及8月23、24日），位於3樓iFUNCTION舉行！齊集多個充滿夏日色彩的設計商品。此外，「粗眉」期間限定店也將在8月23至24日舉辦，店內將有多款精品及療癒人心的金句供大家打卡！

iSQUARE國際廣場將舉行「夏日市集Chill一Chill」。(IG@isquarehk)

iSQUARE國際廣場 夏日市集Chill- Chill

地址：iSQUARE國際廣場3樓iFUNCTION

活動日期：8月16至17日、8月23至24日

活動時間：中午12時至晚上8時



免費市集2025｜【7】My Melody & Kuromi Luna Fiesta

為慶祝My Melody出道50周年和Kuromi出道20周年，西九文化區將在10月4日至10月7日為他們舉辦周年慶典！舉行嘉年華，包括遊戲、美食攤位以及巨型打卡位；還有賽跑活動和野餐草坪。而賽跑活動快將開始報名啦！分別有個人組和親子組，詳細請留意官網！

My Melody & Kuromi Luna Fiesta（The Luna Carnival）

地址：西九文化區藝術公園

活動日期：10月4日至10月7日



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