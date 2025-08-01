CHIIKAWA DAYS開幕｜直擊11個打卡位　100角色雕塑全集中！超震撼

CHIIKAWA DAYS｜CHIIKAWA DAYS 大型特展強勢登陸K11 MUSEA！CHIIKAWA DAYS 展覽分為3個區域，更有快閃店可以選購香港限定「飲茶」系列！展覽門票在開售當日火速售罄，搶唔到飛入場的「CHII迷」也不要灰心，《香港01》「好食玩飛」帶大家率先睇展覽亮點過過癮，還有開放予公眾的期間限定店等緊你，即看內文！



主辦單位今日宣布正式加場，特展展期將延長一周直至8月31日，加推的展期門票將於今日下午5時起於Klook平台獨家發售！各位粉絲要把握最後機會搶飛睇展覽！



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CHIIKAWA DAYS大型特展 8.1起登陸K11 MUSEA

「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8月1日至24日期間於K11 MUSEA舉行，展覽以CHIIKAWA的「衣、食、住、行」為主題，共分為「吉伊卡哇的可愛全日常」、「超巨大食物之森空中樂園」及「大型討伐！名場面造型集合」3大展區，由室內延伸到室外！

CHIIKAWA DAYS大型特展將於8月1日起登陸K11 MUSEA！（官方圖片）

展覽將展岀逾百座立體雕塑、9米高巨型充氣雕塑、還原經典漫畫場景、加入互動體驗元素並設有期間限定店，帶你沉浸式體驗吉伊卡哇的奇幻世界！

在3個收費展區中，室內展區最值得花時間慢慢行，因為場內有許多特色裝置及場景互動，相較之下，戶外展區的「超巨大食物之森空中樂園」就比較遜色，如果有更多巨大食物會更好，不過同樣值得打卡！

CHIIKAWA DAYS ｜ 尖東站J出口小彩蛋

展覽亮點【1】有CHIIKAWA同大家打招呼！

在CHIIKAWA DAYS展覽期間，從港鐵尖東站J出口進出閘口，拍卡時會由「嘟」聲變成「CHII~KAWA」的聲響，非常有趣！不過要記得，只有J出口才有特別音效！

地鐵有CHIIKAWA同大家打招呼！（陳映蓉 攝）

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CHIIKAWA DAYS｜持票人店

展覽亮點【2】必搶香港限定「飲茶」系列 每人只有一次購物機會！

插畫家Nagano特別為香港親筆創作的「飲茶」系列，融合了香港本土的飲茶文化，把CHIIKAWA經典角色化身成茶樓點心造型公仔，推出一系列吊飾公仔及實用周邊商品，吊飾公仔只需$160，其他周邊最平$30，各位位粉絲一定要搶！

+ 5

不過需要留意，「飲茶」系列吊飾公仔每人限購每款一件，徽章、餐具、T恤等周邊則每人限購兩件。此外，參觀者必須參觀完室內展區「吉伊卡哇的可愛全日常」後，才可以進入持票人店購物一次，結帳後不能折返，所以最好提前思考好要買什麼！

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CHIIKAWA DAYS｜持票人店

地點：K11地下MUSE EDITION



CHIIKAWA DAYS｜室內展區「吉伊卡哇的可愛全日常」

展覽亮點【3】室內展區入口 打卡泰山兔兔＋1:1勞動鎧甲先生

在正式進入室內展區前，入口處就已經有一整片樹林的大型裝置等你打卡！除了有CHIIKAWA及小八貓跟大家打招呼，旁邊還有在樹林闖蕩的泰山兔兔，以及默默觀察這一切的勞動鎧甲先生！所有卡通角色均以1:1的比例打造，完美還原CHIIKAWA的世界！

室內展區入口 打卡泰山兔兔＋1:1勞動鎧甲先生（陳映蓉 攝）

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展覽亮點【4】全新登場香港限定「飲茶」空間 霓虹燈裝置超吸睛

室內展區的面積比想像中大，有近30個以「衣食住行」為主題的場景，其中室內展區融入了經典本地元素，推出全新登場的香港限定「飲茶」空間，裡面設置了懷舊港式霓虹燈裝置，搭配CHIIKAWA角色的可愛模樣，又傳統又可愛，值得在這裡多花一點時間慢慢欣賞各種霓虹燈裝飾！

全新登場香港限定「飲茶」空間 霓虹燈裝置超吸睛（陳映蓉 攝）

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展覽亮點【5】重現地底電飯煲 還原飛鼠+大強初登場場景

除了香港限定場景，展區亦還原了動畫及漫畫中的經典場景，包括小八貓的家、吉伊卡哇溫習場景等，更重現可以無限添飯的「地底電飯煲」！還有另一主要場面，飛鼠與大強初登場的情節也在展覽中呈現，站在正中央感覺真的被奇美拉追著跑，真的非常震撼！

全新登場香港限定「飲茶」空間 霓虹燈裝置超吸睛（陳映蓉 攝）

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展覽亮點【6】特典套裝限定 討伐棒互動體驗

購買了特典套裝的「CHII迷」都會隨機獲得一支具備RFID功能的發光「討伐棒」，可以在場內挑戰討伐任務！室內展區有多達十個互動位，只要把討伐棒放在互動板上即可連結，可以幫CHIIKAWA打開飯煲、聆聽USAGI「嗚啦」的叫聲、在三星飯店協助拯救CHIIKAWA、與海獺師傅一同吃拉麵，所有互動體驗都令整個過程更加分！

不過要留意，不論是購買一般門票或特典門票，領取手帶及換領非賣紀念品等都需要提前10分鐘抵達現場輪侯，紀念品會在場次開始後停止換領。

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CHIIKAWA DAYS｜戶外展區「超巨大食物之森空中樂園」

展覽亮點【7】近期爆紅魚肉腸腸 還原兔兔滑巨型布甸

在CHIIKAWA的世界中有許多超級巨大的食物，食物更會像植物一樣生長、湧出或者突然出現，例如無限產出白飯的電飯煲、糖果噴泉等。

今次的戶外展區則還原了3個動畫及漫畫曾經出現的超巨大食物，包括兔兔滑巨型布甸、流星為了答謝CHIIKAWA而送上的巨型蛋包飯，還有近期爆紅的魚肉腸腸，將整個經典場景完美還原！每個裝置都比人高一倍有多，非常震撼！各位「CHII迷」可以走入超巨大食物內盡情打卡，感受CHIIKAWA的視覺！

提提大家，在户外沒有遮陰處，建議做足防曬或帶備雨具，以備不時之需！而且外面亦只有3個大型裝置，建議大家可預留更多精力在室內的打卡位！

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展覽亮點【8】香港限定「飲茶系列」貼紙相機！

拍完照後可以往另一方向（近PURE）去影香港限定「飲茶系列」主題相機！雖然需要額外收費，但「香港限定」四個字就已經值回票價，而且更可以與幾位人氣角色合照，機會難得！

香港限定「飲茶系列」貼紙相機！（陳映蓉攝）

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CHIIKAWA DAYS｜戶外展區「超巨大食物之森空中樂園」

地點：K11 MUSEA 6樓雕塑公園



CHIIKAWA DAYS｜戶外展區「大型討伐！名場面造型集合」

展覽亮點【9】9米巨型充氣雕塑 插畫家特別為香港繪製！

在戶外展區「大型討伐！名場面造型集合」中設有3個9米高的巨型充氣雕塑，分別為CHIIKAWA、小八貓及兔兔手持「討伐棒」的造型，連角色的表情都還原度十足，由插畫家Nagano特別為香港繪製，並在展覽中首度亮相！

由於場內亦有許多小型裝置，想拍到完整充氣雕塑比較難，而且充氣雕塑亦相當大，如果要拍到完整裝置就可能要企遠少少。

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展覽亮點【10】超過100隻角色雕塑 特別造型全集中！

「大型討伐！名場面造型集合」絕對是「CHII迷」必須朝聖的展區！這裡展出了100+隻CHIIKAWA經典及人氣造型雕塑，包括魷魚兔兔、萬聖節小八、章魚CHIIKAWA、登山栗子饅頭等。能夠一次過與這麼多角色見面，記者覺得超震撼。

此外，場內還有8個以1:1比例打造的經典場面，有睡衣派對CHIIKAWA一起唱歌跳舞、鎧甲人售賣睡衣套裝、垂耳兔兔配齊瀏海小八、在街邊賣書的古本和飛鼠等，各位粉絲們可以一起加入CHIIKAWA的世界！

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CHIIKAWA DAYS｜戶外展區「大型討伐！名場面造型集合」

地點：K11 MUSEA 地下 Promenade



CHIIKAWA DAYS｜公眾店

展覽亮點【11】需持整理券入場

公眾店與持票人店為兩間不同的商店，持有展覽門票的粉絲們無須額外搶飛即可進入持票人店商店購物。公眾店將會發售部分紀念品，包括：貼紙套裝、A4文件夾（盲盒或套裝）、襟章（盲盒或套裝）、磁石貼（盲盒或套裝）及扭蛋。每人每款限購2件，部分商品限購1件。公眾店將不會售賣「飲茶」系列吊飾公仔。

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CHIIKAWA DAYS｜公眾店

地點：K11地下MUSE EDITION



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