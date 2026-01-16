Chiikawa香港5大活動｜快閃店還原日本場景　芒果忌廉泡芙/送杯套

Chiikawa香港活動｜召集Chiikawa粉絲！新一年，萌爆Chiikawa繼續闖入香港每個角落，舉辦一系列涵蓋食玩買的活動！最矚目的莫過於還原度極高的快閃店，完美重現巨型BB床場景，絕對是本月必去的香港打卡熱點！除了瘋搶限定周邊，「7仔」更推出超邪惡的Chiikawa主題甜品，包括芒果忌廉泡芙、朱古力巴斯克芝士蛋糕等，而且購買指定飲品，還能免費獲得限量杯套！想知活動詳情，就立即看這篇懶人包，帶你一文看清所有活動時間與地點！



Chiikawa活動【1】Chiikawa Baby香港期間限定店——近2,000呎／日本直送產品

由本地生活品牌NIKO-NIKO Lifestyle Store獨家呈獻的Chiikawa Baby香港期間限定店終於登陸香港！將於2026年1月23日至3月2日，於MOKO 新世紀廣場登場！Chiikawa Baby香港期間限定店，將重現日本官方巡迴快閃店場景，讓大家能一秒置身於Chiikawa Baby的可愛空間！除了必影打卡位外，現場更有多款日本直送官方授權商品，更驚喜的是「Chiikawa Baby」第2彈新品會與日本同步發售！預約連結

Chiikawa Baby香港期間限定店

地址：旺角MOKO新世紀廣場地下中庭

日期：1月23日至3月2日



Chiikawa活動【2】7elevenhk——5款主題甜品＋限定飲品杯套

CHIIKAWA系列5款新產品，在「7仔」登場啦！推岀的CHIIKAWA甜品包括芒果忌廉泡芙（$16／件）、白桃忌廉蛋糕（$16／件）、朱古力巴斯克芝士蛋糕（$28／件）、蜜瓜吉士包（$12／件）以及蜜瓜忌廉瑞士卷（$14／件）。

「7仔」除了推岀5款CHIIKAWA主題甜品，7CAFÉ還推出CHIIKAWA系列，無論是熱飲杯或凍飲杯套，都換上2款新裝！印有Chiikawa、Hachiware、Usagi及Momonga等人氣角色。此外，由即日起，在7CAFÉ購買各款凍熱即磨咖啡，即可擁有CHIIKAWA限定熱飲杯或凍飲杯套，數量有限，送完即止。

Chiikawa活動【3】Chiikawa Ramen Buta香港店——粉絲打卡熱點

Chiikawa拉麵店於2025年8月16日，在旺角朗豪坊開幕，為首間海外分店！主題拉麵店概念源自漫畫中「郎」系列拉麵，香港店裝潢佈置還原漫畫中場景，有吉伊卡哇三位主角的立體雕塑坐鎮店內，四周佈滿的角色插圖及精緻裝飾，充滿可愛氛圍，Chiikawa迷必打卡！

香港店拉麵的湯頭與食材皆承襲日本本店原味，拉麵份量也還原漫畫細節，包括Chiikawa（迷你 $115）、Hachiware（小 $135）和Usagi（大 $150）三種拉麵份量供選擇，每碗拉麵均配有可愛的角色魚板，並且附送對應角色的貼紙。

飲品盛載器皿亦印有角色插圖，顧客可帶走瓶裝飲料作為留念，點購飲品亦會隨機贈送角色透明卡，極具收藏價值。

另外，店內亦有推出一系列限定周邊商品，如印有角色的拉麵碗、啤酒杯及⁠T恤等，食客可即場購買或於官方網上商店「Chiikawa Market」以郵購方式購買，每人限買每款兩件。

Chiikawa Ramen Buta香港店

地址：九龍旺角朗豪坊12樓13號舖

營業時間：每日早上11時至晚上10時

官方網站：www.flamesconcepts.com/chiikawaramenhk



Chiikawa活動【4】CHIIKAWA DAYS 八達通——2款香港限定主題＋$128只限成人

八達通於2025年8月1日，特別推出CHIIKAWA DAYS珍藏版八達通，以人氣主角Chiikawa、小八及兔兔為主題，手持討伐棒，背景配合香港獨有天際線，展現香港日與夜的不同面貌，此卡只適用於成人，$128一張，不包括按金及增值。大家可透過八達通App以及八達通網店預訂！

八達通於2025年8月1日特別推出CHIIKAWA DAYS珍藏版八達通！（八達通官方圖片）

CHIIKAWA DAYS 八達通

購買方法：八達通App／八達通網店／CHIIKAWA DAYS大型特展



Chiikawa活動【5】香港地區限定鎖匙扣——維港夜景下的兔兔

Chiikawa官方推出9款香港地區限定鎖匙扣，3位角色吉伊卡哇、小八和兔兔將配合雞蛋仔、維港夜景及功夫3大主題，呈現在鎖匙扣上，每款造型可愛又富有香港特色，超有收藏價值！大家可在REstore香港文創紀念品店、Issue香港手信店、執笠倉CheapLab、TEAMGREEN銷售點、文具佬生活百貨等地方購買！

Chiikawa香港地區限定鎖匙扣

售賣地點：REstore香港文創紀念品店、Issue香港手信店、執笠倉CheapLab、TEAMGREEN銷售點、文具佬生活百貨



