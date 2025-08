暑假好去處26大推介｜CHIIKAWA展+C朗博物館　GD聯名限定店！

暑假好去處2025|暑假即將來臨,夏日炎炎當然要在室內或進行水上活動消暑!《香港01》「好食玩飛」整合26大室內活動,除了有CHIIKAWA DAYS及蠟筆小新展覽,還有全新開幕的CR® LIFE博物館、全新商場裝置及水上活動!即看內文!



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

暑假好去處【1】K11 MUSEA — CHIIKAWA DAYS 大型特展

「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8月1日至8月24日在尖沙咀K11 MUSEA 暨海濱舉辦!現場會展出多個戶外巨型充氣雕塑,讓大家深入探索吉伊卡哇與好友的日常生活!插畫家Nagano更親筆創作香港「飲茶」限定系列,吉伊卡哇與好友們化身成可愛的蝦餃、燒賣等經典點心造型!

+ 1

CHIIKAWA DAYS大型特展

日期:2025年8月1日至24日(日)

地點:尖沙咀K11 MUSEA MUSE EDITION

票價:$150起



即搶CHIIKAWA DAYS門票👉 Klook

暑假好去處【2】啟德體育園 — 蠟筆小新:玩轉時空大冒險互動體驗展

《蠟筆小新:玩轉時空大冒險互動體驗展》將於即日起至8月31日登陸啟德體育園!互動體驗展分為11大展區,擁有9個互動遊戲,,其中有2大全新互動展區,2隻2米高的巨型小新立像將以超人造型現身與大家會面!此外,互動體驗展內更有蠟筆小新主題相框人生四格拍貼機及快閃限定店,購買珍藏特典門票更送香港展覽限定版發光卡套!

+ 1

蠟筆小新:玩轉時空大冒險互動體驗展

日期:2025年6月25日至8月31日

地點:啟德體育園啟德零售館2期4樓

票價:$108起



即搶《蠟筆小新:玩轉時空大冒險互動體驗展》門票👉 Trip.com|Klook

暑假好去處【3】AIRSIDE GATE33 — 《無限復活!不只是打機展》

GATE33藝文館將在2025年8月1日至11月9日期間呈獻《無限復活!不只是打機展》,重溫香港人從70年代至今日的「打機」集體回憶!展覽分為六大展區,將展出經典遊戲機珍藏品與巨型盒帶打卡牆、免費街機遊戲對打、《小朋友齊打交》特備專區、互動體驗等,更可以即場試玩「AIRSIDE專屬」九龍城寨特別版《小朋友齊打交2》!

無限復活!不只是打機展

日期:2025年8月1日至11月9日

地點:AIRSIDE GATE33藝文館



暑假好去處【4】CR7® LIFE博物館

CR7® LIFE博物館將在7月7日於K11 MUSEA正式開幕,博物館將展示C朗的職業生涯,介紹他曾效力球會和城市,期間贏得的獎盃,包括金球獎、聯賽冠軍和歐聯獎牌,並透過創新的互動展品、個人珍貴收藏以及C朗激勵人心的故事,沉浸式體驗C朗的世界!博物館還有高科技互動展覽展示了他職業生涯的不同階段,球迷能身臨其境的體驗難忘時刻!

CR7®生活博物館

日期:2025年7月7日至2026年6月

地點:K11 MUSEA 6樓

票價:$78起



即搶CR7® LIFE博物館門票👉 Klook|Trip.com

暑假好去處【5】時代廣場 — ZO&FRIENDS 1st POP-UP

時代廣場將於暑假期間呈獻「ZO&FRIENDS 1st POP-UP」活動!「ZO&FRIENDS」是由人氣男歌手G-DRAGON與IPX耗時兩年製作的全新IP,在時代廣場可以率先體驗多個充滿 ZO&FRIENDS獨特情感及擁有藝術家個人特色的展覽空間!場內除了有期間限定店,亦設有被小雛菊包圍的ZOA房間、ZO&FRIENDS 世界觀的畫作作品、特大的 ZOA 與可愛擔當小雛菊 A&NE 在花叢嬉戲的大型裝置等打卡位!

ZO&FRIENDS 1st POP-UP

日期:2025年7月30日至8月31日

地點:銅鑼灣時代廣場二樓中庭



暑假好去處【6】apm — zeroni HOME PARTY POP-UP

韓國期間限定男子團體「ZEROBASEONE」的官方角色「zeroni」將於暑假期間登陸apm!「zeroni HOME PARTY POP-UP」將設有近百款充滿派對氣氛的可愛「zeroni」商品,除了毛公仔吊飾,亦有卡套、杯子、T恤等實用精品。此外,場內更有期間限定「zeroni HOME PARTY」主題打卡牆可以盡情拍照!

zeroni HOME PARTY POP-UP

日期:2025年8月1日至8月24日

地點:觀塘道418號創紀之城5期C層C-33號舖



暑假好去處【7】太古廣場 — Field of Flowers — 村上隆Ohana Hatake期間限定店

太古廣場將於7月31日至8月13日呈獻「Field of Flowers」—— 全港首個村上隆Ohana Hatake期間限定店!活動除了會分階段發售一系列注目商品,商場中庭還設有巨型櫻花藝術裝置、活潑花園、櫻花幻鏡牆等打卡位等你拍照,還可以換領Ohana Hatake限量版手提袋及精選咖啡!

「Field of Flowers」—— 全港首個村上隆Ohana Hatake期間限定店

日期:2025年7月31日至8月13日

地點:太古廣場LG1層Garden Court



暑假好去處【8】新城市廣場 — 反斗萌友@New Town Plaza

適逢《Toy Story反斗奇兵》迎來30周年,沙田新城市廣場特別呈獻「反斗萌友@New Town Plaza」活動,提供「反斗玩具彈珠機」、「PICK ME火箭發射站」及「反斗玩具公路」3個大型打卡場景;30周年主題自拍亭及主題攤位遊戲,只要完成簡單任務,即可獲得30 週年限定紀念品!同場還有超過200款主題精品及玩具的期間限定店!

反斗萌友@New Town Plaza

日期:2025年7月8日至9月3日

地點:新城市廣場1期3樓中庭



暑假好去處【9】YOHO系商場 — MALTESE X YOHO 夏日心友會

YOHO系商場將呈獻「MALTESE X YOHO 夏日心友會」,YOHO MALL I及II將分別設有「Chill無憂部落」及「線條小狗Live House」,連接天橋亦將設有「線條小狗猜情尋」。「Chill無憂部落」將有兩隻化身4.5米高巨大軟綿線條小狗,以及8大得意打卡位!「線條小狗Live House」則有韓風酷氣皮褸造形登場的Y2K線條小狗,呈獻4大韓流打卡位!

MALTESE X YOHO 夏日心友會

日期:2025年7月12日至8月31日

地點:YOHO MALL I中庭|YOHO MALL II中庭|YOHO MALL I及II連接天橋



暑假好去處【10】屯門市廣場 — LuLuLand盛夏遊樂園

屯門市廣場將聯乘TOYZEROPLUS呈獻全港首個「LuLuLand盛夏遊樂園」!樂園內設有4.5米高華麗「LuLuLand旋轉木馬」、4米高巨型充氣LuLu豬,還可以於2,500平方呎LuLu豬主題賽道大玩賽車!場內亦有3大遊戲攤位,「LuLu豬繽紛圈圈樂」、「LuLu豬幸運大彩虹」及「LuLu豬豆袋神射手」可以贏禮物,以及DIY工作坊、期間限定店!

LuLuLand盛夏遊樂園

日期:2025年7月11日至8月31日

地點:屯門市廣場1期1樓中央廣場



暑假好去處【11】置富Malls — MUZIK TIGER「灘住放暑假」

韓國超人氣文創品牌MUZIK TIGER將登陸置富Malls旗下馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城四大商場!置富Malls x MUZIK TIGER「灘住放暑假」將會由換上夏日新裝的7大角色帶大家參與不同沙灘活動!除了打卡,更可以換領期間限定MUZIK TIGER主題商品!

置富Malls x MUZIK TIGER「灘住放暑假」

日期:2025年7月5日至10月19日

地點:馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城



暑假好去處【12】新都會廣場 — matsui DOGS 夏日Art Jamming

新都會廣場將聯同日本知名90後人氣插畫家matsui,舉行全港首個聯乘戶外裝置「matsui DOGS 夏日Art Jamming」!新都會廣場露天廣場將呈獻5大療癒系打卡位,包括2米高充氣裝置「淘氣調色大師」的小白狗、「萌犬光彩魔力橋」、充滿童趣色彩的「Chill治癒狗狗打卡部落」等,更有多款期間限定商品等你選購!

新都會廣場 × matsui DOGS 夏日Art Jamming

日期:2025年7月12日至8月31日

地點:新都會廣場L4露天廣場



暑假好去處【13】THE SOUTHSIDE — SOUTHSIDE Symphony+Made in THE SOUTHSIDE

THE SOUTHSIDE 將於今個暑假聯乘本地藝術家呈獻「Made in THE SOUTHSIDE—街頭藝術企劃」及夏日音樂盛宴「SOUTHSIDE Symphony」!街頭藝術企劃將展出多位本地藝術家以港島南區為主題的插畫及動畫;夏日音樂盛宴更將結合黑膠音樂體驗、DJ表演、樂隊演出及主題市集,更會展出珍貴黑膠唱片收藏,喜歡聽歌唱歌的絕對不能錯過!

SOUTHSIDE Symphony+Made in THE SOUTHSIDE

日期:2025年7月28日至8月28日

地點:THE SOUTHSIDE LG中庭



暑假好去處【14】LCX — 藍精靈夏日大歷險

紅遍全球的超人氣合家歡系列 《藍精靈大電影》SMURFS於今個暑假7月18日全球同步回歸大銀幕,尖沙咀LCX亦將帶來「藍精靈夏日大歷險」,還原電影的藍精靈奇幻冒險村、酷炫樂園及法國小鎮等經典場景!場內更有3大藍精靈歷險禮遇及體驗,包括酷炫樂園的藍精靈拍照亭、拯救精靈爸爸大行動及兩款限量藍精靈禮品等你換領!

LCX x 藍精靈夏日大歷險

日期:2025年7月11日至8月31日

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階LCX



暑假好去處【15】東薈城 — Dive into Summer

東薈城名店倉與韓國新崛起全民玩偶貝力熊BELLYGOM破天荒首度聯乘,於暑假期間呈獻「Dive into Summer」主題活動,提供6大水上主題打卡位,以及2大緊張又刺激的數碼遊戲「BELLY Bubble 泡泡救兵」及「BELLY Cool衝浪挑戰」,完成後更可獲得特別版韓式紋身貼紙一張!全港首間「BELLYGOM快閃店」亦將在活動期間登場!

Dive into Summer

日期:2025年7月11日至8月31日

地點:東薈城名店倉露天廣場、地面鄰近MLB、二樓中庭廣場、二樓天橋及二樓鄰近cdf Beauty



暑假好去處【16】AIRSIDE — 《侏羅紀世界:重生》地球極危禁地

AIRSIDE與環球影業聯手特別呈獻「《侏羅紀世界:重生》地球極危禁地」,並於二樓中庭建構侏羅紀世界,把最新電影《侏羅紀世界:重生》當中三大重要場景,以逼真技術於AIRSIDE搶先曝光!當中包括高達3.5米的泰坦巨龍、從水潭突然撲出並霸氣咆哮的棘龍,以及正在守護恐龍蛋的風神翼龍,可以與恐龍們互動拍照!

《侏羅紀世界:重生》地球極危禁地

日期:2025年6月27日至7月27日

地點:AIRSIDE 2樓中庭



暑假好去處【17】昂坪360 — 香港迪士尼樂園20周年預熱派對@昂坪360

為慶祝香港迪士尼20周年,昂坪360推出一系列預熱活動,除了有11架香港迪士尼20周年主題水晶纜車,昂坪市集亦設有穿上全新20周年限定服飾Duffy與好友20周年主題裝置以及5.5米高的奇妙夢想城堡裝置可以盡情打卡!

香港迪士尼樂園20周年預熱派對@昂坪360

日期:2025年6月21日至8月31日

地點:昂坪360纜車|昂坪市集圓形廣場|昂坪市集涼亭前



暑假好去處【18】荃新天地 — 超音鼠飛躍樂園SONIC BOUNCE ARENA

今個盛夏,荃新天地特別聯乘Jumptopia及Sonic,舉辦「超音鼠飛躍樂園SONIC BOUNCE ARENA」大型充氣樂園,特設3大主題玩樂區,必玩8米高的「爆速飛彈衝刺」、巨型彈跳裝置「綠野急速衝關」及4米高刺激滑梯「音速衝鋒挑戰道」,小朋友在室內都可以盡情放電!

超音鼠飛躍樂園SONIC BOUNCE ARENA

日期:2025年7月3日至8月31日

地點:荃新天地1期及2期中庭



即搶超音鼠飛躍樂園SONIC BOUNCE ARENA門票👉 Klook

暑假好去處【19】將軍澳中心 — 癲噹 x 胡老太「小車神大聯萌」

將軍澳中心並於7月11日至8月31日呈獻全港首個以汽車維修城為主題、結合STEAM元素的親子盛會將軍澳中心.癲噹 x 胡老太「小車神大聯萌」!場內除了有2.5米高的充氣癲噹,還有六大遊戲區及打卡位,包括抹車大挑戰、入油反應挑戰、癲噹迴旋樂園等,完成所有任務後,更可獲得小車神工作證,正式成為「小車神大聯萌」一員!

癲噹 x 胡老太「小車神大聯萌」

日期:2025年7月11日至8月31日

地點:將軍澳中心G/F中庭



暑假好去處【20】新都城中心 — 宇宙喵太空站

MCPOne新都城中心將於暑假期間化身為成「宇宙喵太空站」,由星際嚮導的KURORO帶領大家體驗成為宇宙探查員與太空工程人員的必修任務!場內將設有4米高的飛躍星空火箭倉、哈尼創意拼砌室、KURORO酷樂樂電子繪本及Space K能源研究所等你打卡!

宇宙喵太空站

日期:2025年7月5日至8月17日

地點:將軍澳新都城中心一期MCPOne



暑假好去處【21】上水中心購物商場 — 宇宙喵太空基地

由即日起至8月17日,巨型喵喵飛船將抵達上水中心購物商場,登陸宇宙喵太空基地!商場內將設有5大宇宙場景,可以跟KURORO登上星雲山丘,在外太空山滑道體驗星際滑翔;走進零重力太空艙裝置中漫遊拍照;錯視空間盡情打卡;登上叮叮魚號,化身機械戰車駕駛員;在KURORO酷樂樂繪本天地靜心閱讀,I人、E人都滿足到!

宇宙喵太空基地

日期:2025年7月5日至8月17日

地點:上水中心購物商場SSC



暑假好去處【22】ifc商場 — Summer Pool Party

香港ifc商場將與紐約藝術家Cj Hendry聯手呈獻「Summer Pool Party」藝術裝置,將大型泳池藝術裝置首次引入亞洲,更為香港獨家限定設計全新沉浸式盛夏派對!「泳池」內設有「夢幻旋轉滑梯」及「夏日花花池」,充滿少女心!更可以到「Smile & Snap照相館」玩味十足的更衣室淋浴間打卡合照!

Summer Pool Party

日期:2025年7月18日至8月24日

地點:香港 ifc商場一樓中庭



暑假好去處【23】the pulse — Endless Summer: The Great Icecapade

淺水灣灘畔商場the pulse將呈獻夏日壓軸活動「Endless Summer: The Great Icecapade」,為大家帶來全城最Chill冰火祭!除了有3大夢幻冰感異域打卡位,同場更將一連6個星期首次舉辦「Ice Bites Market」,帶來特色甜品及調酒,還有周末人氣DJ帶來耳目一新的電音廣東歌之日落派對!

Endless Summer: The Great Icecapade

日期:2025年7月19日至8月24日

地點:



暑假好去處【24】荃灣廣場 — FUNergy水·陸放電運動會

荃灣廣場打造全新「FUNergy水·陸放電運動會」活動,包括「Go Go Go! 運動充氣樂園」、水上清涼互動體驗的躍動水「運」會、結合親子同樂水上單車樂園及模型快艇大挑戰!除了水陸放電活動,在暑假期間亦聯乘場內多個人氣品牌舉行工作坊,包括親子日落瑜伽、親子手作Pizza派對、親子畫碟體驗、露營風原木吊飾DIY等,適合親子假日娛樂!

FUNergy水·陸放電運動會

日期:2025年7月18日至8月31日

地點:荃灣廣場L1中庭



暑假好去處【25】HomeSquare — 夏日水動樂園

HomeSquare將於暑假期間搖身一變成為「夏日水動樂園」,必玩6米高、20米長的傢俬主題充氣水上滑梯,還有平行水滑道、水槍專區、泡泡樂園,全程投入水上派對!HomeSquare 2樓設有童孩天地,除了有各式各樣的益智玩具外,更設迷你攀爬架及滑梯,放電及逛街一次滿足!

HomeSquare — 夏日水動樂園(官方圖片)

夏日水動樂園

日期:2025年7月5日至8月31日

地點:HomeSquare L5平台花園|HomeSquare L2室內空間



暑假好去處【26】奇華工作坊-月餅製作中秋限定課堂

隨著步入盛夏,距離中秋已經不遠處了,而其中當然不少得月餅。大家除了可買傳統月餅之外,更可以選擇親手製作月餅!今年奇華工作坊特別迎合熊貓熱潮,以熊貓為主題,開設「奇華熊貓蛋黃金黃蓮蓉及蛋黃豆沙月餅」及「蛋黃奶皇月餅及黑芝麻奶皇月餅」中秋限定課程,而《香港01》好食玩飛記者獲邀請體驗親手製作各款月餅,過程有專人指導,熊貓造型月餅成品非常精緻可愛!

+ 1

由於記者是整月餅新手,包餡時難免都會出爛皮或不均衡的情況,幸好每檯都有一位工作人員以「一對四」形式在場協助,遇到有問題時可即時救場,令新手都可以「0失敗」滿載而歸!導師亦特別提醒,蛋黃金黃蓮蓉及蛋黃豆沙月餅製作完畢後,需要等待3日回油階段,令月餅皮和餡發生化學作用而更貼合,升級風味。而蛋黃奶皇月餅及黑芝麻奶皇月餅則可以即時品嚐,亦可放雪櫃冷藏一星期內食用,食用時需加熱。

課程詳情:

【1】「奇華熊貓蛋黃奶皇月餅及黑芝麻奶皇月餅」課堂(成人班)

學費:$600

名額:每班16人

課程時間:180分鐘

【2】「奇華熊貓蛋黃奶皇月餅及黑芝麻奶皇月餅」課堂(親子班)

學費:$650

名額:每班15組

課程時間:180分鐘

* 價錢已包含一位16歲或以上學員+一位6-15歲學員參加

【3】「奇華熊貓蛋黃金黃蓮蓉及蛋黃豆沙月餅」課堂(成人班)

學費:$650

名額:每班16人

課堂時間:180分鐘

【4】「桃花酥及小兔奶皇月餅」課堂(成人班)

學費:$670

名額:每班16人

課堂時間:180分鐘

*此課程只接受十六歲或以上學員報名

【5】字母造形迷你月餅班(成人班)

學費:$650

名額:每班16人

課堂時間:180分鐘



奇華工作坊-月餅製作中秋限定課堂

營業時間:星期二至五 13:00-22:00,星期六、日及公眾假期 10:00-19:00

(逢星期一休息)

地點:香港灣仔皇后大道東188號2樓



(全文完)👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略