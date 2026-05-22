信用卡迎新優惠2026｜20大比較！禮品/現金/里數：Apple卡+行李箱

信用卡迎新優惠｜2026信用卡迎新最強合集！各大銀行2026年迎新推廣已經全面出爐！《香港01》好食玩飛頻道為大家整理多達20張信用卡的迎新優惠，無論是現金回贈派、里數派或禮品派，統統都可以找到心水信用卡！當中最吸引有Apple Store 禮品卡、Marshall 藍芽喇叭、Philips 即熱飲水機及前開蓋行李箱！想知邊間咁著數？即刻拉下看！

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2026信用卡迎新推介【1】DBS Black World Mastercard —— 高達 32,000 里數／HK$1,200 Apple Store禮品卡

DBS Black World Mastercard擁有海外簽賬低至$2 = 1里數的優勢，吸引不少里數黨申請，而今期迎新優惠亦相當吸引！全新信用卡客戶即日起至2026年7月6日經網上申請DBS Black World Mastercard，成功獲發新卡並於發卡後3個月內累積指定合資格簽賬，可獲高達32,000里數迎新優惠。

DBS Black World Mastercard 迎新獎賞條件與里數回贈 條件 / 任務 可獲里數 累積合資格簽賬滿 $8,000 8,000 里 累積合資格簽賬滿 $20,000 12,000 里 累積合資格簽賬滿 $60,000 30,000 里 獲發新卡後成功申請一次Flexi Shopping分期計劃 額外 2,000 里 ＊簽賬要求需於發卡後 3個月內 完成

DBS Black World Mastercard —— 高達 32,000 里數

高達32,000里數

簽賬門檻：$8,000起

推廣期：即日起至2026年7月6日

更多詳情🔎 DBS信用卡迎新優惠條款及細則

【MoneyHero獨家獎賞🎉】

經指定MoneyHero連結申請DBS Black World Mastercard®無需簽賬就可以拎走獨家獎賞，仲有本身嘅高逹32,000迎新里數🎁唔好再猶豫，即上MoneyHero了解更多同申請‼️

🎁MoneyHero獨家獎賞(任選其一)：

1. HK$1,200 Apple Store 禮品卡 /

2. HK$1,200 惠康購物現金券 /

3. HK$1,200 Trip.com電子禮券 /

4. 13,000 Max Miles 飛行里數 /

5. Delsey 30" GRENELLE SE 前開蓋可擴展行李箱 /

6. Medicube Age-R Booster Pro 6合1美容儀 /

7. DELONGHI DEDICA DUO EC890 半自動咖啡機



*優惠受條款及細則約束。

優惠期：2026年6月2日下午6時至2026年6月6日下午6時期

👉🏻 即上MoneyHero申請DBS Black World Mastercard®

2026信用卡迎新推介【2】渣打國泰 Mastercard —— 40,000 里數 (首$5k送1萬里)

渣打國泰 Mastercard是里數黨必備的信用卡，加上渣打迎新向來都非常豪爽，單單是入門版的綠卡，迎新禮遇就送高達40,000里！里數由3個等級組成，全新信用卡客戶2026年7月31日或以前成功申請國泰Mastercard主卡，並於發卡後首2個月內憑卡簽滿$5,000即可獲10,000；滿HK40,000即可獲20,000里；滿$110,000即可獲40,000里，最適合在結婚、擺酒、裝修前申請，輕鬆賺盡40,000里！

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2026信用卡迎新推介【7】渣打國泰 Mastercard —— 40,000 里數 (首$5k送1萬里)

高達40,000里數

簽賬門檻：$5,000起

推廣期：即日起至2026年7月31日

更多詳情🔎渣打國泰 Mastercard 網上申請迎新禮遇條款及細則

2026信用卡迎新推介【3】恒生MMPOWER —— HK$1,000 Apple Store禮品卡／行李箱

恒生有一張主打網上娛樂及網上服飾簽賬的信用卡「MMPOWER」。網上娛樂及網上服飾簽賬都可享高達8% +FUN Dollars；其他網購簽賬享高達5% +FUN Dollars！指定商戶享高達8% +FUN Dollars！另外，外幣簽賬有高達4%回贈！每月合資格回贈簽賬要求降至HK$3,000，全日制大學/大專學生更專享無簽賬要求，絕對是「網購神卡」！。

恒生MMPOWER —— HK$1,000 Apple Store禮品卡／行李箱

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【MoneyHero獨家獎賞🎉】

🎁新客戶經以下MoneyHero 連結申請恒生MMPOWER World Mastercard，除了優先購票外，更可享以下優惠：

🎉全新客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）

1. HK$1,000 現金（直接存入FPS戶口）；或

2. HK$1,000 惠康購物現金券；或

3. HK$1,000 蘋果禮品卡；或

4. Nothing Ear (3) 無線降噪耳機 (價值HK$1,299)；或

5. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase（價值HK$4,980；顏色隨機）；或

6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）



現有信用卡客戶不用失望！透過指定連結成功申請恒生MMPOWER World Mastercard®都有額外迎新禮遇，可享高達HK529禮品或高達HK$500現金回贈，包括（任選其一）：

🎉現有客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）

1 HK$500 現金回贈(經轉數快) 或

2 HK$500 Apple Store 禮品卡 或

3 HK$500 惠康購物現金券 或

4 QUICO InstaCurl 32mm自動捲髮器（價值HK$529) 或

5 $300 +FUN Dollars



優惠受條款及細則約束。

優惠期：2026年5月23日至6月15日23:59

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2026信用卡迎新推介【4】恒生Travel+ Visa Signature卡 —— $700 +FUN Dollars／HK$600 Apple Store禮品卡

恒生Travel+ Visa Signature卡打着「旅遊信用卡天花板」旗號，全因它是一張針對旅遊消費的信用卡。在推廣期內，憑卡於Rakuten Travel、Trip.com、Agoda和Expedia簽賬享有機票和酒店預訂優惠。成功登記+FUN Dollars獎賞計劃，外幣簽賬高達7% +FUN Dollars，不過要留意，每個月需要簽賬滿HK$6,000才能獲得7%的回贈。

恒生Travel+ Visa Signature卡 —— 7%外幣簽賬回贈／指定平台訂機票、酒店優惠

【MoneyHero獨家獎賞🎉】

🎁全新及現有恒生客戶經MoneyHero指定連結成功申請恒生Travel+ Visa Signature卡，並於成功批卡後30日內簽賬滿HK$100，可獲獨家驚喜禮遇，包括（任選其一）：

🎉全新客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）

1. HK$600 Apple Store禮品卡 /

2. HK$600 惠康購物現金券 /

3. Marshall Willen II 小型無線便攜喇叭 /

4. Sennheiser Accentum Open 半開放耳機 /

5. Philips ADD4911 即熱飲水機 /

6. $700 +FUN Dollars



🎉現有客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）

1. HK$300 Apple Store 禮品卡 /

2. HK$300 惠康購物現金券 /

3. ESCURA Instant Snap數碼相機 /

4. Stanley 30oz The Quencher H2.0 Flowstate™ 吸管杯 /

5. $300 +FUN Dollars



優惠受條款及細則約束。

優惠期：即日起至2026年6月30日 下午6時

👉🏻立即申請恒生Travel+ Visa Signature Card

2026信用卡迎新推介【5】恒生enJoy卡 —— $700 +FUN Dollars／HK$900 Apple Store禮品卡／藍牙喇叭

平日付款總會被問到，有沒有儲分？當中聽得最多就是yuu積分！恒生enJoy卡是儲yuu積分最快的信用卡，憑卡綁定yuu奬賞計劃，並於指定商戶消費，可賺盡享高達4x yuu積分回贈。更可於近400間餐廳、超過1,700間零售網絡門市，專享獨家全年日常消費優惠。

恒生enJoy卡 —— $700 +FUN Dollars／HK$900 Apple Store禮品卡／藍牙喇叭。

由即日起至2026年12月31日，成功申請、綁定enJoy卡至yuu獎賞計劃及累積合資格零售簽賬滿HK$5,000，全新信用卡客戶可賺取140,000yuu積分、現有信用卡客戶可賺取60,000 yuu積分。

高達140,000 yuu 積分

簽賬門檻：$5,000起

推廣期：即日起至2026年7月31日

更多詳情🔎 恒生enJoy Visa白金卡迎新優惠條款及細則

【MoneyHero獨家獎賞🎉】

🎁 全新及現有恒生信用卡客戶經MoneyHero申請恒生enJoy卡，成功批卡後30日內簽賬滿HK$100，可享MoneyHero額外獎賞高達HK$900，包括（任選其一）：

🎉全新客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）

1. HK$900 Apple Store禮品卡; 或

2. HK$900 惠康購物現金券; 或

3. Delsey 30" GRENELLE SE 前開蓋可擴展行李箱 (價值HK$4,980) ; 或

4. Marshall Emberton II 藍牙喇叭（價值HK$1,499） ; 或

5. Yohome VK-5501E 迷你專業級現磨鮮萃奶泡3合1半自動家庭意式咖啡機 (價值 HK$1,199)



🎉現有客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）

1. HK$400 Apple Store 禮品卡; 或

2. HK$400 惠康購物現金券; 或

3. QUICO InstaCurl 32mm自動捲髮器（價值HK$529)



優惠受條款及細則約束。

優惠期：由即日起至 2026年6月30日下午6時

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2026信用卡迎新推介【6】Citi八達通白金卡 —— $1,800 現金回贈

Citi Bank信用卡迎新同樣以「大手筆」見稱，今期現金回贈最高就是Citi八達通白金卡，全新信用卡客戶經官網申請，並於發卡日後一個月內啟動實體卡，及卡發卡後首2個月內累積認可簽賬滿$5,000或以上，即可獲得$1,800現金回贈。

Citi八達通白金卡 —— $1,800 現金回贈

$1,800現金回贈

簽賬門檻：$5,000

推廣期：即日起至2026年6月30日

更多詳情🔎Citi Back限時迎新獎賞$1,800 現金回贈條款及細則

2026信用卡迎新推介【7】AEON WAKUWAKU —— 高達$900現金回贈

AEON WAKUWAKU被稱為網購神卡，全因它擁有網購6%現金回贈的超強優勢，而且申請信用卡即享高達$900回贈！全新合資格客戶於發卡後首60天內，憑信用卡累積合資格的簽賬或成功辦理AEON商戶免息分期計劃滿$8,000或以上，當中透過Apple Pay及Google Pay簽賬可享10%回贈。簽賬期內最多可獲$500回贈。

新合資格客戶於簽賬期內，憑該信用卡完成簽賬任務，每個任務可享$50回贈，最多可獲合共$200回贈。

經「AEON 香港」手機App申請信用卡並輸入優惠代碼「WAKUWAKU」，成功申請及批核信用卡後，方可享$200回贈。

AEON WAKUWAKU —— 高達$900現金回贈

高達$900現金回贈

簽賬門檻：$8,000

推廣期：即日起至2026年8月31日

更多詳情🔎AEON WAKUWAKU 現金回贈條款及細則

2026信用卡迎新推介【8】美國運通 Explorer信用卡 —— 高達72,000里或$4320現金回贈

喜歡去旅行、儲里數又怎能不申請AE信用卡呢？AE Explorer信用卡今期超抵迎新優惠，成功申請並於首3個月內簽賬滿$7,000即享高達8,000里兼豁免首年年費。迎新期內合資格本地簽賬更享低至$3 = 1里。憑卡登記外幣及旅遊簽賬優惠另享低至$1.68 = 1里！

首3個月內的合資格本地簽賬可享$1=6分，賺取高達1,152,000積分，足夠兌換64,000飛行里數（相等於$3 = 1里數）

美國運通 Explorer信用卡 —— 高達72,000里或$4320現金回贈

高達72,000里數或$4320現金回贈

簽賬門檻：$7,000起

推廣期：即日起至2026年5月31日

更多詳情🔎美國運通 Explorer® 信用卡迎新優惠條款及細則

2026信用卡迎新推介【9】安信 WeWa 卡 —— 28吋行李箱、$800 Apple禮品卡

安信 WeWa 卡一向以禮品豐富見稱，過去曾經送過Nintendo Switch Lite、香港來回大阪機票等吸引禮品！今期迎新就有選LOJEL Vita 28吋行李箱、$800 Apple Store禮品卡或$500現金回贈可選。

全新信用卡客戶選定迎新禮品後，於發卡後首90天內憑新卡作合資格零售購物交易滿$8,800，即可獲得Marshall Emberton II 便攜式藍芽喇叭或LG 27 吋全高清 IPS 智能顯示器；發卡後首90天內憑新卡作合資格零售購物交易金額滿$8,500，可獲$500現金回贈。

安信 WeWa 卡 —— $500回贈 或 Marshall 藍芽喇叭

簽賬門檻：$8,500起

推廣期：即日起至2026年6月30日 更多詳情🔎WeWa 信用卡迎新優惠之條款及細則

2026信用卡迎新推介【10】安信 EarnMORE銀聯信用卡 —— $500回贈 或 PHILIPS飲水機

同屬安信旗下的EarnMORE銀聯信用卡，迎新禮品同樣精彩，過去就曾經送過OTO GoGo鬆Lite按摩椅！今期迎新就有PHILIPS飲水機、Garmin Forerunner智能手錶或$500回贈可選，如果經官網申請更享額外$300回贈。

全新信用卡客戶選定迎新禮品後，於發卡後首90天內憑新卡作合資格零售購物交易金額滿$8,800，即可獲得PHILIPS RO 純淨飲水機 (ADD6901)或Garmin Forerunner 165 GPS 智能手錶；發卡後首90天內憑新卡作合資格零售購物交易金額滿$8,500，即可獲得$500現金回贈。

安信 EarnMORE銀聯信用卡 —— $500回贈 或 PHILIPS飲水機

簽賬門檻：$8,500

推廣期：即日起至2026年6月30日 更多詳情🔎EarnMORE銀聯信用卡迎新優惠之條款及細則

2026信用卡迎新推介【11-20】高達$1000現金回贈

如果大家是信用卡老手，已經擁有不少大行的信用卡，無意取消信用卡，或等緊過冷河，就可以留意以下信用卡，同樣都有數百元現金回贈，不無小補！

提一提！以上迎新禮遇只限信用卡全新客戶，每間銀行、機構對全新客戶都有不同定義，一般需要13個月內並沒持有該行信用卡，方可符合資格。此外，大部份迎新禮遇都需要滿足指定時間內的簽帳要求，如獲取迎新禮遇後取消信用卡，會有一定罰則，想知道是否符合要求？即看：信用卡取消攻略｜11間銀行CUT卡教學 未過冷河期隨時賠迎新禮品

優惠受條款及細則約束，資料只供參考。 借定唔借？還得到先好借！

*全新信用卡客戶一般指現時及申請日期前6至12個月（視乎銀行規定）內未曾持有或取消由該銀行發行之信用卡的申請人。由於每間銀行對全新信用卡客戶的定義有所不同，在申請信用卡前應先詳細閱讀該信用卡的迎新優惠條款及細則。

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