消委會牙刷檢測｜13款磨毛表現不理想或損牙齦！附選購+使用建議

消委會成人手動牙刷測試結果｜牙刷是日常生活的必需品，要使用良好的工具並配合正確的刷牙方法才能有效清潔牙齒，保持口腔健康。《香港01》「好食玩飛」整合消委會對29款成人手動牙刷樣本的物理性能和化學安全測試，即睇評測結果！



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消委會測試29款成人手動牙刷 物理性能+化學安全測試

消委會測試29款成人手動牙刷

消委會是次測試涵蓋29款成人手動牙刷樣本，包括18款單支裝和11款多支包裝。是次測試參考內地強制性標準GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技術要求》和推薦性標準GB/T 19342-2024《手動牙刷一般要求和檢測方法》的相關要求，進行物理性能及化學安全測試。物理性能測試包括牙刷頸部抗彎力、毛束拉力、毛束彎曲力、磨毛、磨尖絲、單絲彎曲恢復率，並檢查樣本的感官質量和邊緣、尖端。

而化學安全測試則包括6種鄰苯二甲酸酯類塑化劑（又稱增塑劑，phthalates）和8種可溶性有害元素（soluble toxic elements）。全部樣本均符合標準。

手動牙刷的基本結構

消委會手動牙刷測試結果【1】刷毛安全性

經實驗室評估後，29款樣本中，有16款同時含有磨毛及磨尖絲，另有8款僅含磨毛，其餘5款則只含磨尖絲。各樣本按其刷毛類別進行磨毛及/或磨尖絲測試，以評估其刷毛單絲是否符合標準的規定。

【1.1】磨毛 毛刺不理想損牙齦

磨毛為刷毛頂端經處理後，去除鋭角、尖刺的單絲。根據標準，理想的刷毛頂端呈現圓潤光滑的半球形；不理想的刷毛，其頂端則尖銳有毛刺，在刷牙過程中，可能會損害口腔內的軟組織和牙齦表面。

實驗室將牙刷樣本分為平形毛型與異形毛型兩類。

標準要求成人平形毛型牙刷，檢測的磨毛單絲樣本的頂端輪廓應最少有60%符合標準的規定；而成人異形毛型的牙刷，則應最少有40%的單絲樣本需符合標準的規定。

測試結果顯示，8款僅含有磨毛的樣本中，有1款（IKEMOTO（IKMT）Finest Tooth brush PURE BRISTLE 白馬毛（10% 豚毛混））平形毛形牙刷僅有33.9%的磨毛單絲頂端輪廓符合標準的規定，低於標準規定的60%或以上。另外，在16款含有磨毛和磨尖絲的樣本中， 有12款異形毛形牙刷（見表）的磨毛單絲頂端輪廓只有0%至35.2%的磨毛單絲符合標準的規定，均低於標準規定的40%或以上，表現不太理想。

【1.2】磨尖絲

磨尖絲為尖端呈圓錐形的單絲，該單絲細小，能有效深入牙縫和牙齦溝進行清潔；而其硬度相對較低，對牙齦較溫和，但在清除較厚或較堅硬的牙垢時，清潔效果或會相對較弱。全部21款含有磨尖絲的樣本，其單絲直徑均符合標準的規定，測試結果理想。

表現理想：

+ 6

表現不太理想：

+ 8

僅含有磨尖絲：

消委會手動牙刷測試結果【2】感官質量／邊緣／尖端 全部符合標準

在特定的環境下檢視樣本的外包裝、刷毛、毛孔裂紋、刷柄和氣味等感官質量，並檢驗樣本是否有銳邊及毛刺等缺陷。結果發現，全部樣本均符合標準要求。

消委會手動牙刷測試結果【3】頸部抗彎力 1款不合格

牙刷的頸部抗彎力是重要的安全指標之一，抗彎力愈大代表牙刷柄韌性愈大，損壞或斷裂的機會則愈小，牙刷的耐用性愈好。如果頸部抗彎力不足，有機會在使用過程中造成刷頭部分從刷柄身斷裂，而斷裂部位的尖銳處或會傷及用者的口腔。測試結果發現，1款樣本（ECdental bíoMé 雙高密柔軟絲牙刷（柔軟）（2支裝））在41.4牛頓的拉力時出現斷裂，未能符合標準的抗彎力要求。

消委會手動牙刷測試結果【4】毛束拉力 全部表現理想不易脫落

毛束拉力代表毛束被拉離牙刷所需的力度，用以評估刷毛安裝在刷頭上的牢固程度。毛束拉力愈大，刷毛相對愈不容易脫落。結果顯示，各樣本量得的毛束拉力介乎15.6牛頓至71.1牛頓，全部符合標準要求，表現理想。

消委會手動牙刷測試結果【5】毛束彎曲力 數值愈小刷毛愈柔軟

牙刷的毛束強度（或軟硬度）可能影響清潔牙齒的效果、對牙齒的磨損及牙齦的刺激程度。力度數值愈小表示刷毛愈柔軟，數值愈大則表示刷毛愈硬。

消委會手動牙刷測試結果【6】單絲彎曲恢復率 1款易變型

單絲彎曲恢復率測試是用以評估牙刷刷毛是否耐用的指標。單絲彎曲恢復率較高的刷毛，使用後較不容易產生變形；相反，單絲彎曲恢復率偏低的刷毛，使用後則較容易散開、捲曲或失去彈性。若長期使用刷毛已變形的牙刷，不僅影響清潔效果，亦可能對牙齦及口腔造成損傷。

測試發現，28款樣本的刷頭單絲彎曲恢復率表現良好，介乎 61.3%至96.8%，餘下1款樣本（ECdental bíoMé 雙高密柔軟絲牙刷（柔軟）（2支裝））的單絲彎曲恢復率只有54.6%，低於標準規定的60%或以上，表現略欠理想。

消委會選購手動牙刷及使用貼士

美國牙科協會（ADA）建議：

1. 使用軟毛牙刷並施以輕柔的力度刷牙。

2. 將牙刷以45度角貼近牙齦線，並以輕柔、短距離的前後小幅移動的方式來清除牙菌斑。

3. 清潔前牙內側時，應將牙刷垂直握持，並以上下方向刷動。

4. 無論採用哪種刷牙方法，都應徹底清潔所有牙面，包括外側面、內側面及咬合面。

選購時，應留意：

【1】刷毛軟硬度

柔軟的刷毛能減少因刷牙力度太大而弄傷牙齦及牙體表面的機會。儘管硬刷毛能夠清除更多牙菌斑，但過硬的刷毛有機會導致「傷害性刷牙」，造成牙齦萎縮、損傷，及磨損牙齒的琺瑯質。

【2】刷毛的物料

天然物料如馬毛、豚毛及植物來源的刷毛，通常較柔軟，或可生物降解，但耐用度低及強度不均，或需要較頻繁地更換。尼龍刷毛具有適當的柔韌性和柔軟度，以及良好的耐化學性、耐熱性和耐磨性，但吸水性很強，容易變形。相比尼龍，聚酯化合物成本更低、且吸水性較低及更耐用，但柔軟度和柔韌性較差，觸感偏硬。

【3】刷毛類型

磨毛末端圓潤光滑，可減少刷毛對牙齦及牙體表面的損害。而磨尖絲是一種經特殊工藝處理的超細刷毛，理論上能使刷毛更容易深入牙縫和牙齦邊緣，清除食物殘渣和牙菌斑；但其耐用性相對較低、較容易變形、彎曲或分叉。

【4】刷頭大小

刷頭細小的牙刷較容易在口腔內靈活轉動，能刷到不同位置的牙齒。然而，刷頭過小亦會影響刷牙的效率。刷頭大小宜應配合個人的口腔大小，一般來說，適合成人使用的刷頭直徑約與港幣一元硬幣相若。

使用時，應留意：

【1】注重日常的口腔護理，並配合正確的刷牙方法及次數。美國ADA建議每天刷牙兩次，每次約兩分鐘

【2】刷牙後應用清水冲洗牙刷，並將刷毛上的水分甩乾，刷頭向上放在杯中，置於通風處

【3】切勿與他人共用牙刷，以免交叉感染

【4】建議每3個月或當刷毛已向外彎曲時更換牙刷。彎曲的刷毛不但影響清潔效果，亦有機會對口腔的組織造成損傷

資料來源：消委會

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