自助餐優惠買1送1｜富麗敦海洋公園酒店人均$233起！聖誕除夕都得

酒店自助餐獨家快閃優惠｜香港富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一，而且聖誕、除夕都用得！自助早餐、半自助午餐、自助晚餐都有優惠，人均只需$233起！最啱約埋親朋好友一起歡度佳節！即睇內文搶超抵優惠！



酒店自助餐買1送1｜快閃優惠12月15日開搶

香港富麗敦海洋公園酒店自助餐快閃優惠由12月15日上午11點開搶！自助午餐、晚餐都有獨家買1送1優惠！而且兌換日期由12月16日開始至1月31日，橫跨整個聖誕節、除夕夜假期及明年1月！最適合跟親朋好友慶祝節日！

香港富麗敦海洋公園酒店自助餐買1送1（官方圖片）

酒店自助餐買1送1｜即切黃鰭吞拿魚刺身／阿拉斯加蟹腳

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳今個12月以「佳節盛宴自助餐」為主題，自助餐除了有新鮮龍蝦、雪蟹腳，聖誕節及除夕夜更會加推阿拉斯加蟹腳！至於刺身、壽司方面，就有現場即切的黃鰭吞拿魚刺身！還有由上乘魚子醬搭配的帶子刺身，以及鋪滿雜錦刺身與魚子的特盛魚生丼飯！

酒店自助餐買1送1｜傳統烤火雞／燒羊鞍／鹽焗原條三文魚

熟食方面，重點推介有鮮嫩肉眼扒、節日必食傳統烤火雞，更有週末限定推出的意式脆皮豬腩卷與燒羊鞍！現場還有龍蝦意大利飯、鐵板海鮮、參巴醬燒扇貝、印度泥窰烤雞、鹽焗原條三文魚、黑啤燴牛肋條、豉椒炒蜆等等應有盡有！

酒店自助餐買1送1｜手工意式聖誕蛋糕／朱古力噴泉

甜品亦充滿了節日氣氛，包括手工製作的意式聖誕蛋糕、聖誕餡餅、薑餅芝士蛋糕，還有即製西西里忌廉卷、法式栗子撻與朱古力噴泉，充滿濃厚的節日氣氛，每一啖充滿幸福滋味！

香港富麗敦海洋公園酒店自助餐買1送1（官方圖片）

⏰開賣日期：15/12/2025 11:00 至 21/12/2025 23:59

✅兌換日期：16/12/2025 至 31/1/2026

星耀廳 Lighthouse Café｜12月價錢詳情

(1) 自助早餐買一送一☕

優惠價（買1送1）$466起｜人均$233｜原價$682

(2) 佳節盛宴🎄自助午餐買一送一

適用於15-19, 22-23, 29-31

優惠價（買1送1）$778｜人均$389｜原價$1,425.6

適用於20-21, 27-28

優惠價（買1送1）$814｜人均$407｜原價$1,491.6

適用於24-25/12

優惠價（買1送1）$1,198｜人均$599｜原價$2,195.6

適用於26/12, 1/1

優惠價（買1送1）$958｜人均479｜原價$1,755.6

(3) 星佳節盛宴🎄自助晚餐買一送一

適用於15-18, 22-23, 29-30

優惠價（買1送1）$1,018｜人均$509｜原價$1,865.6

適用於19-21, 26-28, 1/1

優惠價（買1送1）$1,138｜人均$569｜原價$2,085.6

適用於24-25, 31/12

優惠價（買1送1）$1,666｜人均$833｜原價$3,053.6

香港富麗敦海洋公園酒店自助餐買1送1（官方圖片）

優惠加推❣️1月份自助餐都有買一送一！無論周年紀念、生日聚會，都可以用最優惠的價格品嚐到星級自助餐！

星耀廳 Lighthouse Café｜2026年1月價錢詳情

(1) 自助早餐買一送一☕

優惠價（買1送1）$466｜人均$233｜原價$682

(2) 綠色輕怡 半自助午餐 買一送一🍃

適用於星期一至五

優惠價（買1送1）$478｜人均$239｜原價$875.6

(3) 星耀廳海洋農莊香草烤爐盛饌 自助午餐買一送一

適用於星期六、日及公眾假期

優惠價（買1送1）$718｜人均$359｜原價$1,315.6

(4) 星耀廳海洋農莊香草烤爐盛饌 自助晚餐買一送一

適用於星期一至四

優惠價（買1送1）$958｜人均$479｜原價$1,755.6

適用於星期五至日及公眾假期

優惠價（買1送1）$1,066｜人均$533｜原價$1,953.6

