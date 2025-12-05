沙田帝逸自助餐優惠｜快閃買2送2！生蠔、龍蝦任食　聖誕除夕適用

沙田帝逸自助餐優惠｜沙田帝逸酒店推出自助餐快閃優惠！沙田帝逸酒店Alva House推出聖誕主題自助餐，現更享有快閃買2送1及買2送2優惠，人均$293起就有得歎即開生蠔、龍蝦、蟹腳等，4歲以下兒童免費！優惠於聖誕節及除夕同樣適用，即刻睇內文搶優惠啦！



12月8日11AM正式開搶✨人均$293起🎅🏻

沙田帝逸自助餐優惠｜Alva House 全新迷人紅心聖誕自助餐

沙田帝逸酒店Alva House用餐環境（官方圖片）

沙田帝逸酒店自助餐Alva House於12月1日起至1月1日，隆重推出全新主題「迷人紅心聖誕自助餐」！自助餐呈獻一系列別具特色的節慶主題美饌及甜品，例如燒火雞、蜜汁烤火腿、紅桑子白朱古力心形蛋糕、棋盤及棋子造型朱古力杏仁醬軟心蛋糕，以及啤牌造型百香果伯爵茶牛奶朱古力蛋糕等，賣相超精緻！

地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓

電話：3653 1168



沙田帝逸自助餐優惠｜聖誕必食芝士焗龍蝦、燒火雞 即開生蠔龍蝦蟹腳任食！

除了一系列聖誕主題餐點外，自助餐亦將呈獻一系列西式及中式美饡，包括芝士焗龍蝦、香草燒羊架、鐵板和牛、磯燒鮑魚、炸軟殼蟹、片皮鴨等回本必食之選！

冷盤方面，則有即開生蠔、凍龍蝦、加菲蟹、麵包蟹、 鱈場蟹腳及青口等冰鎮海鮮；日本直送即切原條鮮魚、鐵板燒、爐端燒、大阪燒等日式料理；以及自家製意大利雪糕、Häagen-Dazs雪糕等精緻甜品！

沙田帝逸自助餐優惠｜聖誕除夕快閃買2送1 人均$293起

沙田帝逸酒店自助餐原價$484起，不過，由2025年12月8日起至12月14日，預訂2025年12月9日至2025年12月31日的自助餐，即可享有普通日子買2送2及聖誕除夕快閃買2送1優惠，人均只需$293起之餘，4歲或以下小童更可以免費享用！

普通日子（買2送2）：

自助午餐（星期一至五｜12:00 - 14:30）

買2送2優惠（4位）：$1,171.2｜人均$292.8｜原價$2147.2



自助早午餐（星期六至日及公眾假期｜11:30 - 15:00）

買2送2優惠（4位）：$1,531.2｜人均$382.8｜原價$2,807.2



自助晚餐（星期一至四｜18:00 - 21:30）

買2送2優惠（4位）：$1,891.2｜人均$472.8｜原價$3,467.2

自助晚餐（星期五至日、公眾假期及其前夕｜18:00 - 21:30）

買2送2優惠（4位）：$2,059.2｜人均$514.8｜原價$3,775.2



聖誕及除夕（買2送1）：

自助午餐（適用於12月24日及12月31日｜12:00 - 14:30）

買2送1優惠（3位）：$1,117.6｜人均$372.53｜原價$1,676.4



自助晚餐（適用於12月24日及12月31日｜18:00 - 21:30）

買2送1優惠（3位）：$1,997.6｜人均$665.87｜原價$2,996.4

*平安夜自助晚餐設延長服務



自助早午餐（適用於12月25日及12月26日｜11:30 - 15:00）

買2送1優惠（3位）：$1,337.6｜人均$445.87｜原價$2,006.4



自助晚餐（適用於12月25日及12月26日｜18:00 - 21:30）

買2送1優惠（3位）：$1,931.6,｜人均$643.87｜原價$2,897.4



