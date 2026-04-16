eMPF積金易流動註冊車｜免費幫註冊+解難+送小禮物　附時間地點

eMPF｜積金易電子平台旨在為廣大市民統一管理強積金，但不少市民反映註冊過程繁複，尤其是不擅長電子科技的長者更加吃力。有見及此，積金局特別推出「積金易流動註冊車」服務，地點遍布港九新界，服務包括免費協助註冊「積金易」eMPF、解答疑難等，還會在現場派發紀念禮物。想知車隊服務時間、站點等資訊，就要留意下文！



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eMPF積金易｜積金易是什麼？

由香港政府設立的中央電子平台積金易（eMPF Platform）已全面推行，旨在將所有強積金（MPF）計劃的行政工作統一及簡化。市民可使用平台來整合強積金帳戶、隨時查看基金表現、調整組合等。

積金易（eMPF Platform）介面。（官方圖片）

積金易應用程式下載：IOS｜Andriod

積金易3大好處：

～集中管理強積金帳戶

～節省行政費

～可隨時查閱、整合戶口、轉換投資組合



市民可使用積金易來整合強積金帳戶、隨時查看基金表現、調整組合等。（資料圖片）

eMPF積金易｜積金易流動註冊車包含什麼服務？

為了推動積金易普及化，積金局與「積金易」團隊合辦「積金易流動註冊車」，車隊將遊走港九新界，並安排「積金易」服務大使駐場，協助廣大市民完成「積金易」平台註冊、重設密碼、查閱賬戶資料等相關手續，以及解答常見問題。

積金易常見問題：

～我該如何註冊積金易？

～如何知道我的強積金計畫是否已轉移至積金易平台？

～如何提出收益轉換、轉移、提取等申請？



流動註冊車會於中午12時至晚上7時營運，市民完成登記或參與簡單問答後，可即場領取紀念小禮品。

流動註冊車會於中午12時至晚上7時營運。（官方圖片）

積金易流動註冊車｜積金易流動註冊車時間表

「積金易流動註冊車」時間表（上） 日期 地點 2026年4月16日 太子-砵蘭街（近太子道西） 天后-電氣道附近 2026年4月17日 佐敦-寶靈街（佐敦站C2出口附近） 柴灣-環翠邨美翠樓側空地 2026年4月18日 荃灣-街巿街（德華公園附近） 2026年4月19日 香港仔-南寧街（香港仔中心附近） 2026年4月20日 大角咀-海泓道（富榮花園附近） 葵芳-興寧路（葵涌廣場附近）

「積金易流動註冊車」時間表（下） 日期 地點 2026年4月21日 觀塘-駿業街（中海日升中心附近） 沙田-瀝源邨 壽全樓地下 2026年4月22日 中環-皇后大道中（中環中心附近） 荃灣-梨木樹邨 康樹樓對出空地 2026年4月23日 寳琳-貿業路（寳琳站A1出口附近） 九龍城-衙前塱道（九龍城市政大廈附近） 2026年4月24日 大圍-村南道 大圍站A出口（香港工會聯合會附近） 觀塘-翠屏(南)邨 翠櫻樓對出空地

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