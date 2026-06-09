香港富麗敦海洋公園酒店推出自助餐快閃買一送一優惠，3人同行更低至44折，最平人均$202就食得！優惠更可在父親節享用，還包加一服務費！自助餐現時以「嘉年華燒烤狂歡」為主題，可任食鱈蟹腳、即燒乳豬、限定榴槤甜品等，男士惠顧晚餐更可獲富麗敦皮爾森啤酒一支，啱晒父親節帶爸爸好好享受一番！想知優惠幾時開搶？即睇內文！



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香港富麗敦海洋公園酒店限時買1送1 優惠父親節適用

香港富麗敦海洋公園酒店將於6月11日早上11:00至6月17日晚上23:59，推出自助午餐、半自助午餐、自助晚餐獨家買1送1優惠套票，還可額外加錢享3人同行優惠，優惠可於父親節使用，啱晒與爸爸一同食住自助餐慶祝，大家到時記得校定鬧鐘開搶！

⏰6月11日準時11AM開賣

富麗敦海洋公園酒店星耀廳環境清幽、別具渡假氛圍。餐廳與戶外平台相連，可俯瞰南中國海的壯麗景色，不但氣氛舒適，而且打卡一流！

富麗敦海洋公園酒店星耀廳環境清幽、別具渡假氛圍。（富麗敦海洋公園酒店）

自助餐買1送1優惠｜必試慢煮肋眼牛排＋香烤阿拉斯加蟹腳／即燒原隻乳豬／送啤酒／低至44折

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳自助餐推出買1送1優惠，只需加$128便可3人同行，即低至44折！自助餐以「嘉年華燒烤狂歡」為主題，不但有各式各樣的冰鎮海鮮，如開鱈蟹腳、海螺和青口。

此外，自助餐還有琳瑯滿目的特色熱盤，如藍蟹肉黑松露燉煮、韓式香梨燜牛肋骨、德國鹹豬手等多國菜；而燒烤區則有巴西蒜茸燒西冷牛扒、美國頂級和牛肩胛肉、香烤羊腿、中東烤雞，在周五至日及公眾假期，晚餐時段更特設即燒原隻燒乳豬，無論是海鮮控還是食肉獸都能大滿足！

⏰6月11日準時11AM開賣

另一大加分位，酒店自助餐在父親節期間（6月20至21日），還會有多款限定美食，如慢烤帶骨澳洲肋眼牛排及香烤阿拉斯加蟹腳佐蒜蓉奶油，肋眼牛扒肉質軟嫩，夾帶濃郁油花及天然牛骨香氣；而香烤阿拉斯加蟹腳，將甘甜蟹肉、奶油香氣和蒜香完美結合，愛吃海鮮的爸爸必試！

⏰6月11日準時11AM開賣

富麗敦海洋公園酒店自助餐推出買1送1優惠！（官方圖片）

自助餐買1送1優惠｜榴槤巴斯克／即叫即製雞蛋仔／父親節限定威士忌朱古力蛋糕

除了海鮮和熟食外，甜品區同樣豐富。不但有多款自製蛋糕與榴槤主題甜點，如榴槤巴斯克芝士蛋糕、榴槤炸彈、榴槤葡撻等；即叫即製雞蛋仔；以及回本必吃的Mövenpick雪糕，在父親節期間還特別提供威士忌朱古力蛋糕，香濃朱古力配搭獨特威士忌酒香，絕對能俘虜一眾愛酒爸爸的味蕾，為這頓自助餐畫上完美句號！

最平$202任食3小時

香濃朱古力配搭獨特威士忌酒香，絕對能俘虜一眾愛酒爸爸的味蕾！（官方圖片）

⏰6月11日準時11AM開賣

香港富麗敦海洋公園酒店｜綠色輕怡半自助午餐——零罪惡感歎美食／低至46折

香港富麗敦海洋公園酒店另有綠色輕怡半自助午餐，同樣買1送1，而第3位加$128便可一同用餐，平均低至46折。半自助午餐包含一款主菜，依特定日期輪流供應，例如有煙燻燒烤汁烤春雞、香辣避風塘羊扒、香煎羊鞍配迷迭香燒汁、香煎鱸魚配香草青忌廉汁、喀什米爾羊肉咖喱等，可因應喜好選擇！

香港富麗敦海洋公園酒店綠色輕怡半自助午餐——零罪惡感歎美食／低至46折（官方圖片）

當中美國西冷牛扒配燒汁可說是回本必點，人均低至$202便可歎大大份的牛扒，還可無限任食新鮮沙律、甜品等；而香辣避風塘羊扒更是充滿驚喜，以新穎的避風塘煮法烹調，辛辣惹味與油香並重，非常有新鮮感！

除了款式豐富，星耀廳的綠色輕怡半自助午餐的主菜，均是採用自家「海洋農莊」的香草，並嚴選一系列新鮮、有機及本地食材，食物健康輕盈，讓你食自助餐都可以零罪惡感！

全日買一送一🔥

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜優惠詳情

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜自助晚餐

優惠價（3位）：$1,214起｜人均$404.6起｜原價$2,765起

優惠價（2位）：$1,006起｜人均$503起｜原價$1,844起

父親節送皮爾森啤酒

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜自助午餐

優惠價（3位）：$974｜人均$324.6｜原價$2,105

優惠價（2位）：$766｜人均$383｜原價$1,436

任食150分鐘!

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜綠色輕怡半自助午餐

優惠價（3位）：$606｜人均$202｜原價$1,313

優惠價（2位）：$478｜人均$239｜原價$956

⏰6月11日準時11AM開賣

優惠日期：2026年6月11日早上11:00至6月17日晚上23:59

兌換日期：2026年6月12日至8月9日



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