富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠｜母親節送海燕窩+任食龍蝦+39折起

自助餐獨家快閃優惠｜買1送1｜母親節｜香港富麗敦海洋公園酒店推出自助餐快閃買1送1優惠，3人同行更低至39折，最平人均$198就食得！優惠更可在母親節享用，還包加一服務費！自助餐現時以「庭園燒烤狂歡」為主題，可任食龍蝦、即燒原隻乳豬、限定榴槤甜品等，女士惠顧晚餐更可獲贈香梨百合燉海燕窩一客，啱晒母親節帶媽咪好好享受一番！想知優惠幾時開搶？即睇內文！



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香港富麗敦海洋公園酒店限時買1送1 優惠母親節適用

香港富麗敦海洋公園酒店將於4月17日早上11:00至4月26日晚上23:59，推出自助早餐、自助午餐、半自助午餐、自助晚餐獨家買1送1優惠套票，還可額外加錢享3人同行優惠，優惠可於母親節使用，啱晒與媽咪一同食住自助餐慶祝，大家到時記得較定鬧鐘開搶！

⏰4月17日準時11AM開賣

香港富麗敦海洋公園酒店推出自助餐買1送1優惠，母親節都用得！（富麗敦海洋公園酒店）

富麗敦海洋公園酒店星耀廳環境清幽、別具渡假氛圍。餐廳與戶外平台相連，可俯瞰南中國海的壯麗景色，不但氣氛舒適，而且打卡一流！

富麗敦海洋公園酒店星耀廳環境清幽、別具渡假氛圍。（富麗敦海洋公園酒店）

自助餐買1送1優惠｜香港富麗敦海洋公園酒店自助餐——必試藍蟹肉黑松露燉煮／送香梨百合燉海燕窩／低至39折

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳自助餐推出買1送1優惠，只需加$208便可3人同行，即低至39折！自助餐以「庭園燒烤狂歡」為主題，不但有各式各樣的冰鎮海鮮，如鱈蟹腳、海螺和青口，晚餐逢星期五至日更提供加拿⼤⿓蝦；此外還有琳瑯滿目的特色熱盤，如藍蟹肉黑松露燉煮、韓式香梨燜牛肋骨、德國鹹豬手等多國菜。

當中推介必試藍蟹肉黑松露燉煮，藍蟹肉以細嫩肉質及清香甘甜見稱，配搭馥郁的黑松露，味道更具層次！而燒烤區則提供蒜香牛油帶子、鹽燒大蝦與惹味羊扒，在周末的晚餐時段更特設即燒原隻燒乳豬，無論是海鮮控還是食肉獸都能大滿足！

⏰4月17準時11AM開賣

另一大加分位，酒店自助餐在母親節當天，還會有多款專為媽媽而設的美食，例如昆布鰹魚汁凍鮑魚、花膠蟲草花燉烏雞等，女士更可獲贈香梨百合燉海燕窩一客，全是滋補菜式，定能讓媽咪感受到孝心！

即搶母親節優惠

香港富麗敦海洋公園酒店——必試藍蟹肉黑松露燉煮／送香梨百合燉海燕窩／折實39折（官方圖片）

除了海鮮和熟食外，甜品區同樣豐富。不但有多款自製蛋糕與來自馬來西亞、新加坡和印尼的傳統娘惹甜點；以及即叫即製雞蛋仔，還有回本必吃的Mövenpick雪糕，保證滿載而歸！

最平$198任食3小時

香港富麗敦海洋公園酒店——必試藍蟹肉黑松露燉煮／送香梨百合燉海燕窩／折實39折（官方圖片）

⏰4月17日準時11AM開賣

自助餐買1送1優惠｜香港富麗敦海洋公園酒店綠色輕怡半自助午餐——零罪惡感歎美食／低至46折

香港富麗敦海洋公園酒店另有綠色輕怡半自助午餐，同樣買1送1，而第3位加$128便可一同用餐，平均低至46折。半自助午餐包含一款主菜，依特定日期輪流供應，例如有煙燻燒烤汁烤春雞、香辣避風塘羊扒、香煎羊鞍配迷迭香燒汁、香煎鱸魚配香草青忌廉汁、喀什米爾羊肉咖喱等，可因應喜好任君選擇！

香港富麗敦海洋公園酒店綠色輕怡半自助午餐——零罪惡感歎美食／低至46折（官方圖片）

當中美國西冷牛扒配燒汁可說是回本必點，人均低至$198便可歎大大份的牛扒，還可無限任食新鮮沙律、甜品等；而香辣避風塘羊扒更是充滿驚喜，以新穎的避風塘煮法烹調，辛辣惹味與油香並重，非常有新鮮感！

除了款式豐富，星耀廳的綠色輕怡半自助午餐的主菜，均是採用自家「海洋農莊」的香草，並嚴選一系列新鮮、有機及本地食材，食物健康輕盈，讓你食自助餐都可以零罪惡感！

全日買一送一🔥

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜優惠詳情

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜自助晚餐

優惠價（3位）：$1,214起｜人均$404.6起｜原價$3,063起

優惠價（2位）：$1,006起｜人均$503起｜原價$2,042起

母親節送燉海燕窩

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜自助午餐

優惠價（3位）：$974｜人均$324.6｜原價$1,314

優惠價（2位）：$766｜人均$383｜原價$876

＊適用於星期六至日、5月21日 、6月9至6月10日及公眾假期

任食150分鐘!

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜自助早餐

優惠價（3位）：$594起｜人均$198起｜原價$1,281起

優惠價（2位）：$466起｜人均$233起｜原價$854起

即搶優惠

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜綠色輕怡半自助午餐

優惠價（3位）：$606｜人均$202｜原價$1,314

優惠價（2位）：$478｜人均$239｜原價$876

＊優惠不適用於星期六、日；及5月1、21及25日、6月9至6月10日

⏰4月17日準時11AM開賣

優惠日期：4月17日早上11:00至4月26日晚上23:59

兌換日期：4月18日至6月14日



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