黃金海岸酒店自助餐買1送1優惠｜任食海鮮+乳豬+送大頭蝦 $173起

屯門黃金海岸酒店自助餐獨家快閃優惠｜屯門黃金海岸自助餐推出獨家快閃買1送1優惠，最平人均$173就食到，啱晒假期前往！自助餐主打《亞洲風味盛會主題》，提供多款即燒海鮮、亞洲風味熱盤，例如韓式醬燒牛仔骨、孜然烤羊扒、日式醬燒白鱔等，每位食客更獲贈胡椒大頭蝦一隻，非常抵食，即睇優惠幾時開搶！



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自助餐快閃優惠｜買1送1！最平人均$173

屯門黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳，先前買1送1優惠反應熱烈，因此再度推出快閃買1送1優惠，由即日至6月28日開搶（包加一），6月23日至7月31日可兌換，而且自助晚餐、周六日早午餐用餐時間更有足足3.5小時！快閃優惠只做7天，記得校定鬧鐘！

⏰$173起就食到

自助餐快閃優惠｜餐廳走歐式奢華風格 鄰近黃金海岸沙灘

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳裝修走歐式奢華風格，設開揚的落地玻璃，以及英式半圓形卡位，座位舒適；而戶外空間綠意盎然，別具渡假氣氛。此外，餐廳旁邊就是黃金海岸沙灘，享受完美食後，還可到海邊走走，享受慢活的生活節奏。

餐廳走歐式奢華風格，鄰近黃金海岸沙灘，可在飯後散步。（官方圖片）

自助餐快閃優惠｜酒店兒童設施 非住客一樣用得

吃自助餐最怕小朋友「坐唔定」，弄得自己忙著照顧他們而無法享受美食！而黃金海岸酒店設有多個室內及戶外遊樂設施，當中不少更是不用入住也能體驗，例如飛天鋼索、至Kids遊樂園等，讓小朋友在這裡放放電最適合不過！

⏰$173起就食到

＊部份設施為收費項目



自助餐快閃優惠｜設戶外炭烤區 每位送胡椒大頭蝦

聆渢咖啡廳自助餐主打《亞洲風味盛會主題》，自助晚餐提供多款即燒海鮮、肉類，包括韓式醬燒牛仔骨、孜然烤羊扒、日式醬燒白鱔等，海鮮的甘甜伴隨獨特的炭香，別具風味。此外，每位食客更可獲贈胡椒大頭蝦一客，黑白胡椒的辛辣與鑊氣融入彈牙的蝦肉之中，非常惹味！

⏰$173起就食到

自助餐快閃優惠｜新推惹味泰式火山風味豬肋骨 炭烤區必試原隻烤乳豬

餐廳亦有一系列冰鎮海鮮，如雪花蟹腳、紐西蘭青口、翡翠螺、海蝦等；熱盤方面亦同樣豐富，其中必試全新推出的泰式火山風味豬肋骨，豬肋骨經過長時間慢火燉煮，肉質軟嫩，輕輕一剝便骨肉分離，味道酸辣交織、清新開胃！而在周末及公眾假期，炭烤區更有原隻即燒炭烤乳豬，肉食控定不能錯過！

⏰限時優惠

甜品方面，餐廳提供多款糕點，除了有回本必吃的Häagen-Dazs雪糕杯，還有多款自家製甜品，如芒果拿破崙、斑蘭戚風蛋糕、藍莓芝士蛋糕等。餐廳亦貼心地設有兒童專屬的甜品小天地，有朱古力噴泉、啫喱糖、芒果布甸等小朋友必定喜歡的甜品，啱晒爸爸媽媽帶埋小朋友去食！

⏰即搶買1送1

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜自助晚餐買1送1優惠

優惠價（成人）：$886起｜人均$443起｜原價$1,623.6起

優惠價（兒童）：$526起｜人均$263起｜原價$963.6起

優惠價（長者）：$646起｜人均$323起｜原價$1,183.6起

＊買1送1優惠每次須預訂2位，且必須為相同票種。

＊兒童為3-11歲、長者為60歲以上。

⏰限量優惠

自助餐快閃買1送1｜設自助午餐／周六日早午餐 均可任食海鮮

如果想享受早上或下午的休閒時光，餐廳亦提供周六日自助早午餐及自助午餐，一樣可任食海鮮，以及享受戶外燒烤區的美食，預訂時可選擇室內或室外用餐。當中精選的菜式包括薑蔥豆豉雞、櫻花蝦炒飯、川醬炒蝦仁、紅酒燴牛尾等，美食更會因應供應情況不時更新。

⏰$173起就食到!

周日自助早午餐及自助午餐，同樣可任食海鮮。（官方圖片）

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜自助午餐買1送1優惠

優惠價（成人）：$490起｜人均$245起｜原價$897.6起

優惠價（兒童）：$346起｜人均$173起｜原價$633.6起

優惠價（長者）：$430起｜人均$215起｜原價$787.6起

⏰快閃優惠

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜周六日早午餐買1送1優惠

優惠價（成人）：$610｜人均$305｜原價$1,117.6

優惠價（兒童）：$454｜人均$227｜原價$831.6

優惠價（長者）：$538｜人均$269｜原價$985.6

＊買1送1優惠每次須預訂2位，且必須為相同票種。

＊兒童為3-11歲、長者為60歲以上。

⏰限量即搶

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店低層地下

交通：港鐵屯門站轉乘K51或K53，於黃金泳灘站下車。



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