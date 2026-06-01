6月酒店自助餐優惠12推介！父親節買1送1+生蠔龍蝦任食+人均$84起

酒店自助餐優惠6月｜父親節自助餐｜《香港01》「好食玩飛」推介12大酒店自助餐及餐飲優惠，除了有龍蝦、即開生蠔、和牛任食，適逢父親節，不少酒店更推出滋補父親節限定美食！現在預訂低至44折，午市最平人均$84就食到，即看內文！

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自助餐優惠推介【1】屯門悦品酒店自助午餐——焗波士頓龍蝦、清蒸星斑／每人獲贈金箔海膽甲羅燒／買1送1、第3位+$198／人均$84起

悦品酒店推出全新「海陸珍萃：龍蝦 ‧ 片皮鴨滋味盛宴」自助晚餐，提供焗波士頓龍蝦、北京片皮鴨、清蒸星斑，每道菜式都由大廚精心烹調！而冰鎮海鮮就有自助餐必食的鱈場蟹腳、麵包蟹、藍青口等等，還有各式受歡迎的刺身。甜品首選有Häagen Dazs及Mövenpick雪糕！6月更限定加推每位入座客人都可獲贈金箔海膽甲羅燒一客！現在預訂即享限量買1送1，+$198多1位！6月20日及21日父親節限定，低至人均$209起！

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悦品酒店推出「品味獅城自助午餐」，半自助午餐提供烤加拿大肉眼牛扒、慢烤加拿大豬柳、咖喱羊鞍、烤安格斯牛肉漢堡等主菜選擇，甜品、冷盤、飲品等則無限供應。由即日起，更有快閃優惠！預訂自助午餐更可享限量買1送1、加$198多1位，父親節更低至人均$164起！閒日更設精選自助午餐低至$84起！

6月4日早上11時開賣🕛

悦品酒店——加拿大肉眼牛扒、羊鞍（官方圖片）

悦品酒店亦有「龍蝦松露 • 半自助晚餐」則可以選擇原隻新鮮波士頓龍蝦米多、烤美國安格斯牛肉眼扒、烤草飼羊架、黑松露海鮮意大利飯等其中之一作為主菜，另有自助甜品、冰鎮海鮮、什錦凍肉等美食。現在預訂即享限量買1送1，人均$129起！

6月4日早上11時開賣🕛

悦品酒店｜品味獅城父親節自助午餐｜買1送1

6月20日 全時段12:00nn - 2:30pm

價錢：$388 / 2位 | 人均$194 | 原價: $776

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6月21日

第一輪享用時間12:30-14:00

價錢：$368 / 2位 | 人均$184 | 原價: $736

第二輪享用時間14:30-16:30

價錢：$328 / 2位 | 人均$164 | 原價: $656

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悦品酒店｜海陸珍萃主題父親節自助晚餐｜買1送1

6月20日全時段5:45pm-10:00pm

價錢：$628 / 2位 | 人均$314 | 原價: $836

第一輪享用時間5:45pm-7:45pm

價錢：$438 / 2位 | 人均$219 | 原價: $836

第二輪享用時間20:00-22:00

價錢：$418 / 2位 | 人均$209 | 原價: $836

👉🏻即搶限時🥗買1送1優惠

6月21日

第一輪享用時間5:30pm – 7:30pm

價錢：$588 / 2位 | 人均$294 | 原價: $1056

第二輪享用時間20:00-22:00

價錢：$528 / 2位 | 人均$264 | 原價: $1056

👉🏻即搶限時🥗買1送1優惠 優惠期：即日至30/6/2026

地址：屯門建豐街4號（屯門店）

電話：3899 9288（屯門店）



自助餐優惠推介【2】沙田帝逸酒店——即開生蠔+黑松露片皮鴨／買2送1／人均$337起

沙田帝逸酒店Alva House在父親節隆重推出「敬獻父親節臻味饗宴」，於6月20日至6月21日推出父親節自助早午餐，可以任食即開生蠔、鐵板燒鵝肝、蒜香炒蟹等美食。晚上就有全新「堂弄鮮嚐．海鮮饗宴」主題自助晚餐，多款即灼海鮮、即切油甘魚、即炸炸物、即燒韓泰串燒、即焗迷你薄餅等，全新潮式鹵水區更推出沙田三寶：紅燒乳鴿、雞粥、豆腐花等，甜品就有杜拜朱古力及芒果主題甜品。6月20日及21日自助晚餐時段特設的「父親節啤酒競飲大賽」，勝出者可贏取豐厚禮品！

即搶買2送1套票🦪🦞帶爸爸食餐好💖

沙田帝逸酒店｜自助午餐｜買2送1

星期一至五 時間12:00-14:30

價錢：$1,012 / 3位｜人均$337｜原價: $1,452

👉🏻限時買二送一🎯一鍵預留好位

沙田帝逸酒店｜自助早午餐｜買2送1

星期六及公眾假期 時間11:30-15:00

價錢：$1,403 / 3位用｜人均$467.6｜原價: $2,013

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沙田帝逸酒店｜堂弄鮮嚐．海鮮饗宴自助晚餐｜買2送1

星期一至四 時間18:00-21:30

價錢：$1,794/ 3位 | 人均$598 | 原價: $2,574

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沙田帝逸酒店｜堂弄鮮嚐．海鮮饗宴自助晚餐｜買2送1

星期五至日、公眾假期及其前夕 時間18:00-21:30

價錢：$1,955/ 3位 | 人均$651.6 | 原價: $2,805

👉🏻限時買二送一🏃‍♀️立即搶位

*於2026年6月20日及21日自助晚餐時段特設的「父親節啤酒競飲大賽」，勝出者可贏取豐厚禮品！

優惠期：即日至30/6/2026

地址：香港新界沙田源康街1號

電話：3653 1111



自助餐優惠推介【3】城景國際酒店——生蠔、雪花蟹腳／低至5折起／人均$178起

城景國際酒店City Café呈獻「法越風情‧海鮮自助晚餐」，主打法越主題菜式，包括法式田螺肉釀酥盒、法式香橙油封鴨腿、甜根菜煙三文魚玫瑰、軟殼蟹牛油果越南米紙卷、越式羅望子燒排骨、勃艮第紅酒燉牛肉、寶雲酥燒羊仔鞍、鮮青胡椒炒牛油蝴蝶蝦等。而冷盤海鮮、刺身就有空運生蠔、凍蝦、雪花蟹腳、鮮蜆、藍青口、日式刺身等。另有多種口味的雪糕無限供應，以及果汁、紅白餐酒及啤酒無限添飲！即搶優惠

City Café自助午餐，供應超過數十款環球美饌，包括沙律冷盤、時令海鮮、壽司刺身、天天不同的Carving Station如即切燒美國牛肉眼、多款熱葷及精緻甜品，多款雪糕，果汁、茶啡無限添飲！現在還有快閃優惠！

城景國際酒店自助餐｜環球美饌自助午餐｜低至5折起

適用於星期一至五 12:00 - 14:30

成人價錢：$208/位 | 原價: $408

兒童價錢：$178/位 | 原價: $348

長者價錢：$198/位 | 原價: $388

即Book父親節

星期六、日及公眾假期 12:00 - 14:30

成人價錢：$228/位 | 原價: $448

兒童價錢：$178/位 | 原價: $348

長者價錢：$208/位 | 原價: $408

城景國際酒店｜法越風情‧海鮮自助晚餐｜低至6折起

星期一至四 18:30 - 21:30

成人價錢：$368/位 | 原價：$608

兒童價錢：$268/位 | 原價：$428

長者價錢：$288/位 | 原價：$478

星期五至日及公眾假期 18:30 - 21:30

成人價錢：$398/位 | 原價：$658

兒童價錢：$268/位 | 原價：$428

父親節$178起

優惠期：即日至30/6/2026

地址：油麻地窩打老道23號

電話：2783 3888



自助餐優惠推介【4】富麗敦海洋公園酒店——蒜茸燒西冷牛扒、蜜汁烤肋排／獨家快閃買1送1，第3位低至+$128／人均$202起

富麗敦海洋公園酒店星耀廳今年父親節推出「父親節週末獻禮」，推出多款限定美食有慢烤帶骨澳洲肋眼牛排、香烤阿拉斯加蟹腳佐蒜蓉奶油，以及威士忌朱古力蛋糕，惠顧6月20日及21日的自助晚餐時段，每位男士更獲富麗敦皮爾森啤酒一枝！現在更有快閃買1送1優惠！第3位低至$128！搶先預留靚位 ✨

星耀廳最近更有全新「嘉年華燒烤狂歡自助餐」主題自助午餐，冷盤有巴西薯仔沙律、巴西雞肉沙律及中東小米沙律等等幫大家醒胃，燒烤區就有巴西蒜茸燒西冷牛扒、香烤羊腿、中東烤雞、蜜汁烤肋排等人氣之選！現場還有肉桂燒菠蘿、香燒杏鮑菇、小甜椒與巴西烤洋蔥等燒烤滋味的熱食。甜品區有椰子芒果蛋糕、多款自家製蛋糕與糕點、Mövenpick雪糕，更有榴槤甜品專區。現在更有低至買1送1優惠。

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富麗敦海洋公園酒店｜嘉年華烤狂歡半自助午餐｜買1送1

適用於星期一至五

價錢：$478 / 2位 | 人均$239 | 原價：$956

價錢：$606 / 3位 | 人均$202 | 原價：$1,313

6月11日準時開賣！

富麗敦海洋公園酒店｜嘉年華烤狂歡自助午餐｜買1送1

適用於星期六至日、公眾假期

價錢：$766 / 2位 | 人均$383 | 原價：$1,436

價錢：$974 / 3位 | 人均$324 | 原價：$2,105

👉🏻即搶低至買1送1優惠！

富麗敦海洋公園酒店｜庭園燒烤狂歡自助晚餐｜買1送1

適用於星期一至四

價錢：$1,006 / 2位 | 人均$503 | 原價：$1,844

價錢：$1,214 / 3位 | 人均$404.6 | 原價：$2,765

適用於星期五至日及公眾假期

價錢：$1,115 / 2位 | 人均$557.5 | 原價：$1,988

價錢：$1,323 / 3位 | 人均$441 | 原價：$2,980

📲優惠6月11日準時開賣

優惠期：即日至30/6/2026

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

電話：2166 7466



自助餐優惠推介【5】屯門黃金海岸酒店——韓式醬燒牛仔骨、孜然烤羊扒、日式醬燒白鱔／買1送1優惠／人均$173起！

屯門黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳推出全新「亞洲風味盛會」自助晚餐，除了在馳名的戶外炭烤區加入多款即燒海鮮、滋味肉食，包括韓式醬燒牛仔骨、孜然烤羊扒、日式醬燒白鱔，每位客人更可獲胡椒大頭蝦乙客，感受黑胡椒的辛香與爽彈蝦肉的好滋味。現場即焗即製的港式雞蛋仔！現在更有限時買1送1優惠！父親節都適用！人均$173起！

即搶優惠✨

父親節期間，凡惠顧自助晚餐，每位父親均可獲贈原盅椰子雪耳雞湯一客，湯品清甜滋補，為節日盛宴增添一份窩心暖意。

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屯門黃金海岸酒店｜自助午餐｜買1送1

星期一至五

成人：$490/2位 | 人均$245 | 原價: $897.6

兒童：$346/2位 | 人均$173 | 原價: $633.6

長者：$430/2位 | 人均$215 | 原價: $787.6

🦐任食海鮮！戶外燒烤

屯門黃金海岸酒店｜自助早午餐｜買1送1

星期六及日、6月19日

成人：$610/2位 | 人均$305 | 原價: $1,117.6

兒童：$454/2位 | 人均$227 | 原價: $831.6

長者：$538/2位 | 人均$269 | 原價: $985.6

🦐任食海鮮！自選室內外用餐

屯門黃金海岸酒店｜亞洲風味自助晚餐｜買1送1

星期一至四

成人：$886/2位 | 人均$443 | 原價: $1,623.6

兒童：$526/2位 | 人均$263 | 原價: $963.6

長者：$646/2位 | 人均$323 | 原價: $1,183.6

屯門黃金海岸酒店｜亞洲風味自助晚餐｜買1送1

星期五至日、公眾假期

成人：$958/2位 | 人均$479 | 原價: $1,755.6

兒童：$598/2位 | 人均$299 | 原價: $1,095.6

長者：$742/2位 | 人均$371 | 原價: $1,359.6

屯門黃金海岸酒店｜亞洲風味自助晚餐｜買1送1

6月19至21日

成人：$994/2位 | 人均$497 | 原價: $1,755.6

兒童：$622/2位 | 人均$311 | 原價: $1,095.6

長者：$754/2位 | 人均$377 | 原價: $1,359.6

🦐任食即燒海鮮

優惠期：即日至30/6/2026

地址：新界屯門青山公路青山灣段1號

電話：2452 8448



自助餐優惠推介【6】香港萬怡酒店——蒸石斑柳、酸辣蝦球／買1送1／套票人均低至$269.4起

香港萬怡酒店MoMo Café推出全新「南洋薰風 · 惹味之夏」自助餐，熱食雲集東南亞好滋味，包括香茅青檸蒸石斑柳、泰式酸辣蝦球、新加坡參巴炒海鮮、馬來西亞燒雞、越式蔗蝦，晚餐時段更可無限暢飲冰凍生啤，並有12款Movenpick雪糕任食，即日起更有快閃買1送1！👉🏻快閃買1送1

香港萬怡酒店MoMo Café「南洋薰風 · 惹味之夏」自助餐（官方圖片）

香港萬怡酒店｜南洋薰風 · 惹味之夏自助晚餐｜買1送1

適用於星期一至五

價錢：$681.6 / 2位 | 人均$358.8 | 原價：$1,249.6

價錢：$808.4 / 3位（2成人1小童） | 人均$269.4 | 原價：$1,524

價錢：$868 / 3位（2成人1長者） | 人均$289 | 原價：$1,524

適用於星期六、日及公眾假期

價錢：$717.6 / 2位 | 人均$376.8 | 原價：$1,315.6

價錢：$847.4 / 3位（2成人1小童） | 人均$282.4 | 原價：$1,614

價錢：$898 / 3位（2成人1長者） | 人均$299.3 | 原價：$1,614

入Link即搶⚡優惠

優惠期：即日至31/8/2026

地址：西營盤干諾道西167號

電話：3717 8888



自助餐優惠推介【7】沙田萬怡酒店——金獎牛扒、法國生蠔／買1送1／人均$310.8起

沙田萬怡酒店MoMo Café呈獻全新「澳洲 36° South 牛肉盛宴」自助餐，精選澳洲36°⾦奬⽜，炮製成烤澳洲⽜⾁沙律配泰式酸辣汁、澳洲⽜漢堡⽜油果沙律、烤澳洲 MB2+ ⽜肩胛⾁、椰⾹咖喱燴澳洲⽜⾯⾁、澳洲⽜腿⾁炒飯、澳洲 MB2 ⽜板腱涮涮鍋、薄燒澳洲⽜頸脊配⾹葱及松露油、烤澳洲 MB2 ⽜臀⾁蓋等美食。

冰鎮海鮮就有新鮮即開⽣蠔、波⼠頓⿓蝦、麵包蟹、鱈蟹腳、⼩⽩蝦、紐西蘭⻘⼝、翡翠螺任食，甜品就有即製梳乎厘班戟、朱古⼒噴泉、開⼼果⼠多啤梨慕絲餅、伯爵茶⽇本柚⼦慕絲餅等等！父親節更有快閃買1送1！

👉🏻快閃買1送1

沙田萬怡酒店｜澳洲 36° South 牛肉盛宴自助午餐｜買1送1

適用於星期六、日、公眾假期、6月20日及21日

成人：$621.6/2位 | 人均$310.8 | 原價:$1,139.6

👉🏻快閃低至半價

沙田萬怡酒店｜「南澳36°穀飼牛盛宴」自助晚餐｜買1送1

適用於星期六、日、公眾假期、6月20日及21日

成人：$957.6 / 2位 | 人均$478.8 | 原價:$1,755.6

👉🏻即預約父親節晚餐

優惠期：即日至30/6/2026

地址：沙田安平街1號

電話：3940 8788



自助餐優惠推介【8】北角海逸酒店——任食蟹腳、鴨肝／快閃買1送1／人均$279.6起

北角海逸酒店綠怡咖啡廳推出「和韻韓香盛宴」自助早午、晚餐，帶來一系列日本和風及韓國香辣惹味的美食，當中包括日式蟹鍋、韓式炸雞、韓式牛肋骨、人蔘雞湯、蒜蓉粉絲蒸扇貝，還有必食的燒肉眼、燒羊架！現場更有菠菜芝士忌廉焗蠔、Movenpick雪糕無限供應，氣泡酒、精選紅、白酒及汽水無限暢飲！

自助早午餐每位客人可獲意大利風乾火腿鮑魚撻一客！而自助晚餐每位客人就會獲贈和牛火鍋一客！父親節6月20日及21日更有期間限定：每位父親可獲贈魚子醬酥皮龍蝦湯一客！即搶快閃買1送1！

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北角海逸酒店｜和韻韓香盛宴自助早午餐｜買1送1

星期六、日及公眾假期

價錢：$839／3位（2位成人+1位長者／小童）｜人均$279.6｜原價: $1,577.4

價錢：$574／2位｜人均$287｜原價: $1,051.6

即搶快閃買1送1！

北角海逸酒店｜和韻韓香盛宴自助晚餐｜買1送1

適用於星期六日及公眾假期

價錢：$1,198／3位（2位成人+1位長者／小童）｜人均$399｜原價: $2,259.4

價錢：$898／2位｜人均$449｜原價: $1,645.6

3人同行56折（2位成人+1位長者／小童）

價錢：$1,261／3位｜人均$420｜原價: $2,259.4

立即預訂!

優惠期：即日至30/6/2026

地址：香港北角英皇道665號北角海逸酒店2樓

電話：2185 2155



自助餐優惠推介【9】港麗酒店——避風塘炒蝦、豉椒炒蜆／85折優惠／人均$254.5起

港麗酒店樂聚廊推出「饗•樂之夜」自助晚餐，帶來超過45款色香味俱佳的國際美食，當中包括地中海烤雞肉卷、馬來西亞喇沙、自家製羊肉咖哩角、避風塘炒蝦、豉椒炒蜆，更有Mövenpick雪糕任食！現在更有85折優惠！

港麗酒店｜印度風情自助午餐｜85折

適用於星期一至五

成人價錢：$311.6/位｜原價: $360.8

兒童價錢：$254.5/位｜原價: $280.8

港麗酒店｜饗•樂之夜自助晚餐｜85折

適用於星期五至日

成人價錢：$311.6/位｜原價: $360.8

兒童價錢：$254.5/位｜原價: $280.8

即歎五星酒店美食！

優惠期：即日至31/7/2026

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂

電話：2822 8890



自助餐優惠推介【10】香港萬麗海景酒店——黑松露片皮鴨、任食蒸焗龍蝦／快閃73折／人均478.4起

香港萬麗海景酒店閣樓全新「『鴨』軸盛宴自助晚餐」主題自助餐，主打一系列以鴨入饌的美食，例如黑松露片皮鴨、油封鴨腿、鴨肝慕絲，片皮鴨焦香的油脂結合帶有濃郁菌香的黑松露，極具層次，光是香氣已令人食指大動，而琥珀色的鴨皮非常酥脆，更做到皮脆肉嫩；而鴨肝慕絲則口感細滑，帶著淡淡的堅果味必試！73折試新野！

冰鎮海鮮就有鱈蟹腳、龍蝦、帶子、翡翠螺、鮮蝦、麵包蟹、青口等，品質新鮮爽甜。而餐廳還供應各款刺身，如三文魚、吞拿魚、油甘魚等，海鮮控絕不能錯過！

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香港萬麗海景酒店｜「鴨」軸盛宴自助午餐｜快閃73折

適用於星期六至日

價錢：$478.4 / 位｜原價: $657.8

任食冰鎮海鮮🪿

香港萬麗海景酒店｜「鴨」軸盛宴自助晚餐｜快閃82折

適用於星期五至日+公眾假期及前夕

價錢：$826.2 / 位｜原價: $1,009.8

任食龍蝦+魚子醬🪿

優惠期：即日至30/6/2026

地址：灣仔港灣道1 號

電話：2802 8888



自助餐優惠推介【11】嘉里酒店——紅燒花膠+拖羅任食／8折／人均$301起

嘉里酒店大受歡迎的「海洋珍饈盛宴」自助餐宣布延長！超過40款矜貴奢華的海鮮佳餚！當中包括薑蔥炒龍蝦鉗、紅燒花膠伴蝦籽麵、蒜蓉牛油大蝦、蒜蓉粉絲蒸扇貝等熱食，日式刺身區更會全面升級，供應大拖羅、中拖羅、赤身、甜蝦等刺身，更有龍蝦、長腳蟹、大蝦任食！現在預訂即享8折！

父親節當晚更推出一系列限定美饌，包括大蝦墨西哥薄餅烤串、波蘭獵人燉肉、慢煮豬腩肉、參巴醬烤海鱸魚及牛油烤虎蝦，菜式多元豐富，為父親獻上難忘的節日盛宴。每位父親更可獲贈精心炮製的四十八小時慢煮牛肋骨乙份，致敬每一位偉大的父親。

請爸爸食餐好!

嘉里酒店｜國際美饌自助午餐｜低至5折

適用於星期一至五（公眾假期除外）

成人：$403/1位 | 原價: $493 | 8折

長者：$336/1位 | 原價: $493 | 65折

兒童：$246/1位 | 原價: $493 | 5折

任食麵包蟹🦪

嘉里酒店｜國際美饌自助早午餐｜低至5折

適用於星期六、日及公眾假期

成人：$493/1位 | 原價: $603 | 8折

長者：$411/1位 | 原價: $603 | 65折

兒童：$301/1位 | 原價: $603 | 5折

嘉里酒店｜海洋珍饈盛宴自助晚餐｜低至5折

適用於星期一至四

成人：$691/1位 | 原價: $845 | 8折

長者：$576/1位 | 原價: $845 | 65折

兒童：$422/1位 | 原價: $845 | 5折

任食麵包蟹🦪

適用於星期五至日、公眾假期及其前夕（父親節適用）

成人：$781/1位 | 原價: $955 | 8折

長者：$651/1位 | 原價: $955 | 65折

兒童：$477/1位 | 原價: $955 | 5折

優惠期：即日至5/7/2026

地址：紅磡紅鸞道38號3樓

電話：2252 5246



自助餐優惠推介【12】六國酒店——片皮鵝＋鴨肝多士＋鮑魚鴨掌／低至44折／人均$309起

六國酒店推出全新「華麗盛宴龍蝦●扣鮑魚」主題自助晚餐，除了有冰鎮海鮮，更有燒肉眼扒、鴨肝多士、鐵板燒、片皮鵝、壽司刺身、沙律及凍盤等等，每位客人更可享用「堂弄原隻鮑魚鴨掌」！此外，在指定時間還有廚師即席烹調表演，在現場精心製作堂弄原隻鮑魚鴨掌、火焰雪山或蜜桃梅爾巴！現在更有快閃44折及獨家汽水紅白酒任飲、送2小時用餐！

六國酒店｜華麗盛宴龍蝦･扣鮑魚自助晚餐｜低至44折

適用於週五至週日及公眾假期 (6月19至21日除外)

成人：$499 | 原價: $1,040.6 | 5折

長者：$399 | 原價: $930.6 | 44折

兒童：$309 | 原價: $721.6 | 47折

*獨家二人同行額外減$10（必需購買同一票類）

💖升級4小時+送汽水紅白酒任飲

適用於父親節（6月19-21日）

成人：$638| 原價: $1,095.6 | 62折

長者：$538| 原價: $985.6 | 59折

兒童：$438 | 原價: $776.6 | 64折

*獨家二人同行額外減$10（必需購買同一票類）

優惠期：即日至28/6/2026

地址：告士打道72號1樓

電話：2866 3808



*所有收費及詳情以酒店最終公布為準

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