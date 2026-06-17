尖沙咀凱悅酒店自助餐｜618優惠獨家買2送2！任食龍蝦+蟹腳$329起

尖沙咀凱悅酒店自助餐｜自助餐優惠｜買2送2｜618購物節必搶優惠！酒店自助餐人均低至$329可以吃到多款龍蝦、蟹腳，各式亞洲風味美食！尖沙咀凱悅酒店自助餐獨家快閃買2送2優惠，以全新「亞洲風味」為主題，供應馬來西亞、泰式、越式、印尼、中式及西式等特色美食，一個價錢試盡多國佳餚及甜品。優惠期有限，售完即止，即刻看內文了解如何搶優惠！



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尖沙咀凱悅酒店自助餐｜全新「亞洲風味」主題 最平人均$329

尖沙咀凱悅酒店凱悅咖啡廳推出自助餐優惠，由2026年6月18日11:00至6月24日23:59，自助餐快閃買2送2，最平人均$329，便可歎全新「亞洲風味」主題自助餐！優惠兌換日期由2026年6月19日至7月31日，啱晒約埋三五知己或一家大細前往！

尖沙咀凱悅酒店凱悅咖啡廳 快閃買2送2

開售時間：2026年6月18日至6月24日

優惠兌換日期：2026年6月19日至7月31日

👉🏻6月18日早上11時開賣

尖沙咀凱悅酒店凱悅咖啡廳推出自助餐買2送2優惠。（官方圖片）

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳環境寬敞開揚、充滿現代感。餐廳採用落地玻璃設計，配合木系裝潢，氣氛優雅舒適，並設有開放式廚房，讓食客一邊欣賞廚師手藝，一邊用餐，沉浸在輕鬆愉悅的氛圍中。

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尖沙咀凱悅酒店自助餐｜一個價錢歎盡多款亞洲料理＋特色龍蝦

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳全新「亞洲風味」主題自助餐，主打即席烹調多國特色美食，前菜包括娘惹沙律及泰式青木瓜沙律，酸酸甜甜，清新開胃。刺身方面，則有赤蝦、吞拿魚、希靈魚及三文魚，逢星期五至日更特別提供加拿大野生捕獲帶子所製的刺身。另外還有多款回本必吃的冰鎮海鮮，包括蟹腳、青口、大蝦及小龍蝦等。

熱盤同樣選擇眾多，例如有馬來沙嗲串燒、肉骨茶、和牛越式河粉、泰式豬手、泰式炒金邊粉、參巴醬烤魷魚、士多啤梨酸甜骨、大頭蝦冬蔭功及印尼巴東牛肉等，一個價錢歎盡多款亞洲美食！

「亞洲風味」主題自助餐其中一大亮點，便是無限量供應招牌即烚波士頓龍蝦及泰式紅咖喱龍蝦鉗，在星期五至日更特設參巴醬燒龍蝦。參巴醬燒龍蝦以酸辣惹味的參巴醬烹調，辛辣的辣椒夾帶蝦膏、乾蔥及蒜頭的鹹香，襯托出龍蝦本身的鮮甜，啖啖肉更是令人回味無窮，必試！

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尖沙咀凱悅酒店自助餐｜甜品區充滿驚喜！椰子斑蘭雪糕必吃

自助餐除了多款必吃的海鮮，當然不少得來自亞洲的特色甜品，包括泰式奶茶忌廉蛋糕、榴槤咖央忌廉蛋糕、泰式南瓜燉蛋、馬來西亞咖啡奶凍配芝士忌廉、馬來西亞刨冰及椰子斑蘭雪糕等，當中首推椰子斑蘭雪糕，椰子和斑蘭的天然清香完美中和油膩感，口感清新又解渴！

另外榴槤咖央忌廉蛋糕亦是重頭戲之一！榴槤的濃郁甘香配上東南亞特有的咖央醬，層次豐富，兩種獨特香氣互相交融，絕對是一眾榴槤控必吃甜品。

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尖沙咀凱悅酒店自助餐｜自助午餐、周日自助早午餐同樣買2送2

如果想享受休閒的午餐時光，尖沙咀凱悅酒店自助午餐、周日自助早午餐亦有買2送2，餐廳供應以可持續發展海鮮製作的刺身及壽司，同時無限提供日式、西式、中式、印度等多國風味菜，如天婦羅、燒烤、即煎鐵板燒等時令美食，以及多款自家製甜品。

家長帶小朋友吃周日自助早午餐，更可享受親子溫馨時光。餐廳準備了一系列有趣活動，如兒童印水貼紙、填色遊戲等，讓小朋友盡情放電，同時，兒童自助餐區更特設多款小朋友愛吃的美食，包括瑪格麗特薄餅、法式薯條、麥樂雞塊及炸熱狗等，既迎合小朋友的口味，家長們也能趁機放鬆，享受美食！

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餐廳準備了一系列有趣活動，如兒童印水貼紙、填色遊戲等，讓小朋友盡情放電。（官方圖片）

尖沙咀凱悅酒店自助餐買2送2優惠詳情

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳｜「亞洲風味」自助晚餐

優惠價（4位）：$1,796起｜人均$449起｜原價$3,291.2起

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳｜公眾假期自助午餐、周日自助早午餐

優惠價（4位）：$1,316｜人均$329｜原價$2,411.2

👉🏻6月18日早上11時開賣

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳

地址：九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層



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