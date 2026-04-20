白衣保養｜清潔達人傳授5大「白衣回春法」 汗漬、油漬30分鐘消失

白衣保養｜白色 Tee 變黃、發霉、領位殘舊，原來是你洗錯方法、晾錯地方！多數人選擇依賴漂白水，結果反而令衣服纖維老化。想終結白衫變黃的宿命？ 清潔達人傳授洗衫三寶，包括雙氧水、蘇打粉加洗潔精。這組合比漂白水更溫和、去漬力更強！《香港01》好食玩飛記者為你拆解5個令白衫更耐穿的保養習慣，以及如何用幾十蚊成本穿出新衫質感。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

白衣保養｜清潔達人秘傳：令白衣回春的3寶清潔劑

白衣主要因為汗液中油脂的殘留，洗滌方法不當，和衣服上螢光劑流失的三大原因而變黃舊。根據外媒《Express》報道，澳洲清潔達人Chantel Mila指出，大多數人在白色衣被沾污時，下意識都會直接丟進洗衣機，或者使用白醋去清洗該處，不過這兩個方法不但功效不大，甚至會越洗越污糟。

Chantel Mila分享，面對頑固的污漬，只需要用到雙氧水，蘇打粉及洗潔精三項，就能得到一件全新的白色衣物。清潔步驟如下：

白衣回春步驟1.

將需要處理的白色衣物放入水桶或大型容器中，加入溫水，確保完全淹過衣物

白衣回春步驟2.

倒入四分之一杯的雙氧水

白衣回春步驟3.

加入一杯蘇打粉，增強洗衣劑的清潔功效，提亮原本暗啞的白色衣物，更有效去除衣物上殘留的異味

白衣回春步驟4.

若衣物上有油性污漬，可以選擇加入一茶匙的洗潔精

白衣回春步驟5.

浸泡30分鐘左右，再放入洗衣機清洗即可。

雙氧水，蘇打粉及洗潔精三項，就能讓白色變全新。（AI生成圖）

白衣保養｜小紅書博主揭：白Tee不能曬太陽！

另外，有家務達人博主在小紅書上分享，日常5個保養白衣習慣，能延長它們的壽命，幾十元的衣服能穿好幾年：

白衣保養5大習慣1.｜當日衣物即洗

家務達人強調，當日穿完的衣服務必當日清洗！隔夜的汗漬會讓衣服變黃，所以絕對不能堆滿才洗。

白衣保養5大習慣2.｜拒絕混洗

白色衣物須單獨或與同顏色類清洗，切忌不要與深色衣服混洗，除非你想得到一件「新衣服」。

混洗可能讓白衣被其他衣服染色。（AI生成圖片）

白衣保養5大習慣3.｜先處理污漬後再清洗

大家習慣把有污漬的衣服馬上丟進洗衣機清洗，不過家務達人建議，最好先用清潔劑於污漬的地方上塗抹，靜置幾分鐘後清洗。

白衣保養5大習慣4.｜定期幫白衣做定白護理

如想防止白衣發黃，家務達人分享，可以定期使用梳打粉或氧氣漂白劑，浸泡白衣大概15分鐘後再清洗，這做法不但不傷害衣服質地，又可以為白衣「沖涼」!

白衣保養5大習慣5.｜應在陰涼處晾放

家務達人指岀，很多人誤以為白衣清洗後，直接放在太陽底下晾乾，因紫外線讓白衣變白，其實是大錯特錯！紫外線只會讓衣服上的纖維老化，導致發黃。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略