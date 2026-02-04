消委會洗衣粉、洗衣液、洗衣珠｜功效／用法比較　錯1步愈洗愈髒

洗衣粉用法｜洗衣珠用法｜衣服洗完還是有異味，甚至洗衣機頻頻出現故障？許多人以為洗滌劑愈多愈乾淨，卻不知洗衣粉、洗衣液、洗衣珠的用法大有講究！專家警告，除了產品種類，硬水更是導致機身積聚殘留、衣物愈洗愈髒的元兇！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了由消委會提供的3類洗滌劑的優缺點，並教你如何避開硬水陷阱，延長洗衣機壽命，同時確保衣物真正潔淨，即看下文啦！



洗衣粉／洗衣液／洗衣珠哪個較強效？

根據消委會資料顯示，《香港01》好食玩記者為大家整合洗衣粉、洗衣液與洗衣膠囊的優缺點，以下會從去污效能、固色力及使用便利性3個角度分析：

洗衣粉／洗衣液／洗衣珠哪個較強效？ 比較項目 洗衣粉 洗衣液 洗衣珠（膠囊） 茶漬淡化 ❌無效 ⚠️略有效 ✅有效 固色程度 較差 🏆最好 良好 殘留風險 可能殘留白粉 幾乎無殘留 幾乎無殘留 性價比 💰最高（最平） 中等 較昂貴

洗衣粉功效｜較經濟實惠 去污一般？

洗衣粉的強項是能有效清除人體皮脂，即是沾到番茄醬、豉油等污漬也有效！不過弱項就是去除粉底、礦物油、朱古力漬、咖啡漬、紅酒漬、芥末漬的效果較差，且完全無法淡化茶漬。

在固色與使用方面，洗衣粉是在三者中表現最弱，容易導致衣物褪色！值得注意的是，洗衣粉含有固體填充物，若未溶解完全或用量過多，深色衣物上常會殘留白色粉末。不過成本方面，每次用量由19克至81克，洗衣費用介乎$0.23至$1.28，洗衣粉每次洗滌的費用是最便宜。

洗衣液功效｜最保色但難去油？

洗衣液在日常生活中最受歡迎，主要優勢在於它對衣物的溫柔與便利。在去污表現方面，洗衣液擅長對付人體皮脂及粉底；酵素去污的表現也較另外兩款洗滌劑佳，能略為淡化茶漬。可是，在去除礦物油的表現比較參差，洗衣液對牛肉脂肪及漆油，尤其是油溶性感到棘手。

在固色方面，表現是最佳，最能保護衣物原色。而且易與水混和、不結塊，比洗衣粉更環保且不易留殘留物！

洗衣膠囊（洗衣珠）功效｜高效強力 用錯次序膠囊殘留

如果你追求最強去污效果且預算充足，洗衣珠一定是效能王！在去污表現方面，除油能力以及酵素去污成效最高，更是唯一能有效淡化茶漬之選！可是，弱項是難以徹底清除牛肉脂肪及漆油。

在固色與使用方面，整體表現不錯，僅次於洗衣液！可是，洗衣珠的價格是最高，且普及程度暫時不及前兩者。使用時，要跟足特定的次序，否則愈洗愈髒！台灣洗衣達人沈富育指，使用洗衣珠時必須遵循「先放珠，後放衣物」，如果順序顛倒，衣物會擋住水流，讓洗衣珠溶解不完全。這不僅讓洗淨效果大減，還可能導致膠囊黏在衣服上，留下尷尬的白色殘留物或膠狀痕跡。

洗衫｜專家警告注意水質！

澳洲塔斯馬尼亞大學化學講師Nathan Kilah指，不論你使用的是洗衣粉還是洗衣液，發揮清潔作用的都是「界面活性劑」，它就像磁鐵一樣，一頭抓著油垢、一頭抓著水，把髒污帶離衣物。不過，當水質較硬（鈣、鎂含量高）時，清潔效果會因皂垢生成而大打折扣！為了維持洗淨力，現代產品通常會添加軟水劑，但要留意部分產品含有的「磷酸鹽」成份，雖然能處理硬水問題，卻可能傷害我們的水資源環境。

除了要注意家中水源為硬水或軟水之外，同時也要注意以下4點：

1. 清潔需求：衣物主要是輕微汗漬，還是常有需要強力去污的頑垢？

2. 香氣需求：偏好洗後留下的清新香氛，還是皮膚較敏感需選擇完全無添加的無香配方？

3. 衣物材質：是否有需溫和處理的布料？

4. 價值取向：挑選時，環保成分與包裝減量是否為你的首要考量，或是有特定的預算規劃？

而專家Kilah個人偏好使用含酵素的洗衣粉，並配合低溫（20°C）洗衣，選擇活性氧成分與環保紙盒包裝，兼顧清潔力與永續理念。

消委會建議 延長衣物壽命3大技巧

很多人以為只要買昂貴的洗衣精就萬無一失，其實錯誤的洗衣習慣才是導致衣物損壞的元兇！想要心愛的衣服歷久彌新，正確的清潔技巧必不可少。

清潔技巧【1】拒絕「噏」味

香港天氣潮濕，假如衣物擺放和處理不當，便容易令細菌滋生，令衣物出現陣陣「噏」味，特別是合成纖維衣物。要避免異味，就應該將有汗液的衣物盡快清洗，而清洗後亦要徹底晾乾。

清潔技巧【2】定期清潔洗衣機

洗衣機乾淨，衣服才會乾淨！所以必須定期啟動洗衣機的「滾筒清潔」程序進行深層清潔；並採取空機模式，以高温60°C或以上的熱水運行洗程（不需加入衣物及洗滌劑），這樣做能有效清除機內積聚的細菌。

清潔技巧【3】謹慎選購洗衣機

選擇一部兼具強勁性能與節能省電（慳水慳電）的洗衣機，能讓你清潔衣物時，更加事半功倍，也能保障全家人的衛生健康。

（全文完）