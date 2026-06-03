黑衣散熱快？天文台料周五37℃！專家實測衣服吸熱程度+4穿衣技巧

降溫方法｜天文台預料，廣東地區受低壓區下沉氣流影響，本港風勢微弱，極端酷熱。天氣預報更顯示，一連三日氣溫最高見35度，分區更高兩度。炎炎夏日，外出除了打傘遮太陽外，其實選對衣服顏色也能大大降低體感溫度！除了穿衣顏色，還有4個專家教路的炎夏穿衣技巧，也可幫助降溫。即睇下文了解！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

衣服選對顏色可以大大降低體感溫度！（《恐龍戰隊》劇照）

天文台料分區高達37度

天文台預料，位於南海中南部的低壓區緩慢發展，並在未來一兩日橫過南海東北部，受其相關的下沉氣流影響，本港風勢微弱，極端酷熱。據九天天氣預報顯示，今日至周五最高氣溫見35度；周五下午2時，上水及打鼓嶺更高達37度。

據九天天氣預報顯示，明日至周五最高氣溫見35度。（天文台截圖）

分區天氣預報更顯示，周五下午2時，上水及打鼓嶺更高達37度。（天文台截圖）

天氣酷熱，如非必要最好不要外出，但如果一定要出街，又有什麼方法讓體感降溫？原來穿什麼顏色的衣服都有所影響！

降溫方法｜日媒實測6顏色T恤吸熱程度 黑、白差20度

日本節目《名古屋電視台》曾針對不同顏色的衣服，在太陽下進行實驗，測試其吸熱程度。節目組分別找來紅色、黃色、白色、黑色、深藍色及綠色等6種顏色的T恤在中午曝曬。結果發現，僅僅兩分鐘，黑色、深藍色及綠色等深色衣服已有明顯升溫，而白色、黃色和紅色衣服則上升緩慢許多。5分鐘後，白色衣服30度，而黑色衣服已達50度，相差20度。

實測結束後，節目組再用溫度計測量衣服的表面溫度，當中白色T恤吸熱程度最低，為44度；黑色T恤則高達61度，兩者相差了17度！根據日本國立環境研究所研究，每個顏色對於太陽的吸收、反射能力都不同，由於深色系衣服較易吸收太陽光，故蓄熱能力較強。

降溫方法｜不同顏色衫吸熱程度

白色：能反射大部分的太陽熱能，有效降低衣服表面溫度。

黃色：反射熱力的能力僅次於白色。

紅色：雖然紅色是深色，但研究顯示，其反射度比綠色高。

黑色：吸收大部分的太陽熱能，使衣服表面溫度升高。

深藍、深綠：比較容易吸收熱能，穿起來會比淺色系熱。



每個顏色對於太陽的吸收、反射能力都不同。（Ann News@YouTube）

降溫方法｜室內穿黑色衣服較涼快？

不過，需要注意的是，雖然淺色比深色衣服更不容易吸熱，但並不是在所有炎熱的環境下，都適合穿淺色衣物。中國衛生健康委員會指出，深色衣服在短時曝曬下可能會吸收更多熱量，導致體感溫度升高，但同時，衣服吸收的熱量會在衣服內形成對流，加速汗水的蒸發，因此建議在室內時穿黑色衣服，快速排走皮膚表面的熱量，讓人更易感到涼快。

除了衣服的顏色外，大家也可以從以下4方面的衣著著手：

降溫方法｜穿衣４貼士

【1】選擇天然透氣材質

台灣洗衣店SparKlean Laundry建議，可以選擇棉質、亞麻、人造絲、天絲、莫代爾及竹纖維這些材質的衣服，減輕高溫高濕的氣候下造成的悶熱感覺。

棉質衣物：材料親膚，吸濕力強，能有效吸收汗水，減少悶熱感。

亞麻：質地透氣性強，同時具備快速排濕的特性。

人造絲：絲滑、柔軟，觸感清涼，具備良好的透氣性。

天絲：質地柔滑親膚，能迅速排汗並抑制異味產生。

莫代爾（Modal）：親膚、吸濕排汗能力強。

竹纖維：吸濕性與透氣性佳，而且抗菌、防臭。



【2】利用長袖薄衣對流散熱

台科大機械系教授田維欣指出，大太陽下穿得太少，皮膚接收到的熱力反而大過散發出去的熱力。因此，穿著薄長袖能阻擋陽光，且可以利用空氣對流來幫助身體降溫。

【3】改用斜孭袋或手挽袋

背包品牌Tigernu指出，雙肩背包緊貼脊椎，容易阻斷空氣流通，令熱力直接困在背部。因此，炎夏建議改用斜孭袋或手挽袋，讓背部保持通風。

【4】盡量不紮衣服

日本神戶女子大學教授、應用健康科學專家平田耕造曾在節目中教路，天氣炎熱時應避免紮衣服，讓衣服下擺保持通爽，有利加強空氣對流，達至消暑的作用。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略