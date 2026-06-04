八達通優惠｜消費$30回贈$50！一連3個月！登記方法＋領取教學

八達通優惠｜八達通大派$50回贈！八達通雖然日日用，但當中優惠你又有沒有錯過？即日起至8月31日，八達通用戶只要完成簡單3步，便可獲得$50增值額回贈，想知如何獲取，即睇下文！



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八達通優惠｜iPhone用戶綁定八達通 消費滿$30可回贈$50

即日起至8月31日，只要將八達通綁定至iPhone的Apple帳戶，並於「Apple服務」中單一消費滿$30，即可獲得$50八達通增值額。大家可在App Store購買各類熱門應用程式、訂閱Apple Music、iCloud雲端儲存空間，或打機課金，即可輕鬆符合消費金額。

提提大家，每位合資格參加者只可享推廣獎賞一次，而且優惠名額限8,000名！

登記頁面

將八達通綁定至iPhone的Apple帳戶，並於Apple服務中單一消費滿$30，即可獲得$50八達通增值額。（資料圖片）

登記優惠方法：

第一步：將八達通在iPhone或Apple Watch帳戶中，並預設為付款方式。（在推廣期間切勿取消綁定。）

第二步：使用已綁定Apple帳戶的八達通，於Apple服務單一消費滿$30或以上。

第三步：於八達通網站登記合資格八達通號碼，即可完成登記。



八達通綁定至iPhone教學詳情

優惠回贈日期：

推廣日期內完成相關任務 消費及登記期 持續綁定至以下日期 獎賞領取期 推廣期期間1：即日至2026年6月30日 2026年8月31日 2026年9月7日至2026年10月6日 推廣期期間2：2026年7月1日至2026年7月31日 2026年9月30日 2026年10月7日至2026年11月6日 推廣期期間3：2026年8月1日至2026年8月31日 2026年10月31日 2026年11月7日至2026年12月6日

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