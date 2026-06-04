降溫縮骨遮Threads爆紅網民大推！開遮降20℃汗減23%輕過手機5功能

天文台｜降溫縮骨遮｜酷熱天氣警告仍然生效！天文台預料未來一周天氣炎熱之餘，還有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，周五（5日）氣溫更高見35度，上水在中午2時更高達37度，十分酷熱。近日在Threads上有網民力推一款日本降溫縮骨遮，不只可以遮風擋雨，還大讚其降溫功效極佳，官網更顯示可足足減20.2度，效果顯著，隨即引來大批網民討論和搶購！



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天文台預料11區高達37度

天文台預料，位於南海東北部的熱帶氣旋相關的下沉氣流影響廣東地區，本港風勢微弱，極端酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。據九天天氣預報，周五氣溫高見35度；上水在中午2時更高達37度，天氣酷熱。市民外出注意補充足夠水份及做足防曬。

據九天天氣預報，周五氣溫高見35度。（天文台截圖）

分區天氣預測顯示，上水在中午2時更高達37度。（天文台截圖）

天氣炎熱，大家除了塗防曬之外，出門最好打傘擋擋太陽。近日，有網民在Threads上強烈推介一把日本知名品牌WPC的「降溫縮骨遮」，實測後更大讚「每個香港人都要入手返把，真係差好遠唔係講笑，強烈推介！」貼文隨即引來一眾網民討論，不少真實用家更一致好評，留言「一開遮降5度」、「好用到個手柄位爛咗都未掉」。

網民在Threads上強烈推介一把日本知名品牌WPC的「降溫縮骨遮」。（Threads＠shinyeephoebe截圖）

不少網民表示該降溫雨傘非常好用。（Threads＠shinyeephoebe截圖）

事主亦有留言分享使用的雨傘型號及其官方網站。根據官網介紹，這把型號「Wpc. IZA Ultra Light」的雨傘（官網參考價約港幣$229）具備以下5大功能：

降溫縮骨遮5大功能

降溫縮骨遮功能【1】傘下隔熱效果最大可相差20.2度

降溫縮骨遮布料具有優秀的隔熱效果，經過熱影像測試，撐傘後，頭頂表面溫度與未撐傘時相比，最高可相差14.7度，有些型號更可相差20.2度，大大降低體感溫度。

降溫縮骨遮功能【2】防曬與降溫效果極佳

降溫縮骨遮遮光與防UV效果極佳，全色系皆達到100%的遮光率及UV防護率，以及UPF50+，徹底阻擋紫外線。而雨傘內側更採用黑色PU塗層，可吸收90%來自地面的陽光折射，保護皮膚免受有害光線傷害。

降溫縮骨遮功能【3】減少排汗

根據官網資訊，經科學實測證明，使用該雨傘能有效降低體感炎熱度，令出汗量激減23％。

降溫縮骨遮功能【4】輕巧便攜

雨傘僅重約128g，比一部智能電話還輕巧，而收納時的寬度僅約5cm，可直接放進手袋。

降溫縮骨遮【5】高撥水力及耐水壓

降溫縮骨遮傘布經特殊加工，擁有5級防潑水能力，減輕雨天收傘時的困擾。此外，雨傘還具備高達10,000mmH2O耐水壓性能（可承受約10公尺高的水柱強力沖刷），即使遇到大雨也能安心使用。

但值得留意的是，雖然這款降溫雨傘獲得非常多好評，但樓主及其他用家亦有指出該款雨傘的缺點，想入手的網民不妨留意：

降溫雨傘｜抗風能力較差

該雨傘雖然輕巧便攜，但傘骨的結構單薄。真實用家留言提醒，「打風千祈唔好用，feel到好脆弱」，也有網民表示曾經買了兩把， 但「第一把用咗幾個月吹斷骨，第二把用咗兩星期再俾風吹斷骨」。建議大家切勿在打風時使用。

真實用家留言提醒，切勿在打風時使用。（Threads＠shinyeephoebe截圖）

據了解，這款網民大推的降溫縮骨遮除了在日本官網有售外，亦有網民發現在香港永安百貨可購買得到，有需要不妨前往入手。

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