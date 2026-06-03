天文台料周五酷熱分區37度 內地婦未洗冷氣就開變白肺｜附防菌5招

冷氣機｜退伍軍人病｜受其相關的下沉氣流影響，天文台料本周後期極端酷熱，預料本周五（5日）市區氣溫更高達攝氏35度。不少人會直接開啟久久未洗的冷氣機避暑，卻不知此舉潛藏致命危機！近日杭州一名78歲婦人便因此吸入隱形病菌，導致肺部白了大半，更確診退伍軍人病，幸經搶救才撿回一命。專家教授冷氣開機前5招注意事項，建議開機前轉送風模式！即看下文！



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天文台料本周極端酷熱 2地區飆37度

受其相關的下沉氣流影響，廣東地區風勢微弱，天文台料周四（4日）及周五廣東地區極端酷熱。據天文台九天天氣預報，本周五市區氣溫高達35度，當日下午2時左右，上水及打鼓嶺將更錄得37度高溫。不過天文台預測，一道廣闊低壓槽會在周末期間至下周初影響華南沿岸，屆時該區將有驟雨及狂風雷暴，屆時氣溫亦會回落。

本周五上水及打鼓嶺將錄得高達37度高溫。（天文台官網截圖）

老婦直接開大半年沒洗冷氣 確診退伍軍人病

踏入夏天，不少人會直接開啟停用了一整個秋冬的冷氣機，但這其實隱藏著健康危機！近日，杭州有一名78歲的婦人身體突然出現忽冷忽熱的症狀，開始劇烈咳嗽、持續高燒，全身無力軟得像棉花，家人見狀立刻將她送往醫院求診。經電腦斷層掃描檢查，發現婦人的右側肺部白了大半，最終確診為退伍軍人病！

婦人啟用半年沒洗的冷氣機，右側肺部白了大半，確診為退伍軍人病（央視新聞截圖）

經調查後發現，該名婦人自2025年冬天起就未曾清洗過冷氣，今年夏天一到便直接開機使用，但因冷氣長期未清理，內部的底盤、濾網和熱交換器就會積累厚厚的灰塵、污垢並形成生物膜。當人體吸入這些夾帶大量細菌的隱形微粒後，病菌直達肺部，進而引發重症。

幸好，在醫療團隊迅速更換針對性的抗生素治療後，婦人的體溫終於降了下來，病情已逐漸好轉，若該婦人未能及時對症下藥，最嚴重恐引發呼吸衰竭而導致死亡。

退伍軍人桿菌病徵｜衛生署：嚴重可致呼吸衰竭死亡

衛生署指出，退伍軍人桿菌主要滋生於20度至45度的溫水環境中，廣泛存在於水缸、冷熱水管路、加濕器等各種水源設備中。患者的主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦等等。病情嚴重時可出現神經系統病徵和呼吸衰竭，引致死亡。

專家揭夏日開冷氣5大注意事項

武漢市第三醫院呼吸與重症醫學科副主任鮑敏提出，在夏季開啟冷氣前，務必要注意這4大事項：

開冷氣注意事項【1】

鮑敏提醒，夏季首次開啟冷氣前，務必徹底清洗消毒，斷開電源後，取下濾網用溫水加中性洗滌劑浸泡刷洗、陰乾，再用冷氣機清洗劑噴灑散熱管，靜置10分鐘後開啟冷氣模式排出污水。

開冷氣注意事項【2】

清洗過後可將冷氣調至暖氣模式運轉10至15分鐘，烘乾內部潮氣，再開啟門窗，調至送風模式運轉15至30分鐘，排淨內部髒氣後再正常使用。

將冷氣調至送風模式運轉15至30分鐘後再正常使用。（AI生成圖）

開冷氣注意事項【3】

在夏季需頻密使用冷氣期間，她建議每1-2個月清洗一次濾網，減少灰塵、污垢等積聚的情況。

在夏季需頻密使用冷氣期間，建議每1至2個月清洗一次濾網。（AI生成圖）

開冷氣注意事項【4】

如長期開啟冷氣時，每2至3小時開窗通風15分鐘，溫度建議設定在26度左右，避免冷風直吹。

開冷氣注意事項【5】

消委會建議，如冬季時長時間不使用冷氣機，可以先開啟送風功能去除機內濕氣，再用封套包好，同樣減低灰塵、污垢等積聚的情況。

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