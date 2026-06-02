天文台料周五極端酷熱35°C　大金教風扇降溫最強擺法：面向牆壁

風扇｜冷氣機｜受其相關的下沉氣流影響，天文台料本周後期極端酷熱，預料本周五（5日）市區氣溫更高達攝氏35度。不少人一回家就急著將冷氣調低溫度，並用風扇直接狂吹自己，不過專家指出，風扇應對著牆吹才能引發大氣流循環，而且更慳電，想知原理是什麼？即看下文！



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天文台料周五酷熱天氣飆35°C

受其相關的下沉氣流影響，天文台料本周後期廣東地區極端酷熱。據天文台九天天氣預報，本周五氣溫高達35度，當日下午4時左右，料上水將錄得37度高溫。不過天文台預測，一道廣闊低壓槽會在周末期間至下周初影響華南沿岸，屆時該區將有驟雨及狂風雷暴，屆時氣溫亦會回落。

天文台預料，本周五氣溫更高達35°C。（天文台官網截圖）

風扇禁忌｜日本專家警告風扇勿吹向自己：應面向牆

日本節目《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》，在節目中提出，面對酷熱天氣，人們為了快速降溫，會在開冷氣後，同時使用風扇吹向自己。不過，節目組建議，開冷氣配合風扇使用時，應利用牆壁反射氣流帶動整個房間的空氣循環，令冷氣分佈更均勻。

日本家電大廠大金冷氣也曾就此指出過，如果風扇直接吹人，風力只停留在人體表面；但吹向牆壁，風會沿著壁面和天花板擴散，形成一個包圍全屋的大氣流循環，冷房速度反而最快。

節目組亦建議，在開冷氣時配合風扇使用，令冷氣分佈更均勻。（AI生成圖）

風扇面向牆壁吹，除了能快速讓整個房間冷氣分佈更均勻外，更不易傷人體健康。日本江東醫院的副院長——三浦邦久指出，千萬不要將風扇對著自己吹，可能會損害健康。他解釋，即使風扇吹出的是微風，長時間直吹身體亦會降低體感溫度，令身體覺得寒冷，從而消耗更多體力，甚至可能導致脫水、阻礙皮膚呼吸及令血液循環變差。

日本醫生警告，千萬不要將風扇對著自己吹，可能會損害健康。（AI生成圖）

冷氣機｜調大風量比調低溫度省電快3倍

另外，只將冷氣溫度調低並不能加快房間的降溫速度，反而會耗用更多電力。節目組實測把風量調大，溫度不變，反而能更有效地加快冷氣降溫速度。

節目組先在36°C的房間內，將冷氣溫度調節至18°C，結果發現需要約7分鐘，室內溫度才明顯下降。隨後，節目組測試了另一個方法，將冷氣風量調至最大，即使溫度保持在28°C，體感在大約2分鐘後便明顯感到涼快。

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