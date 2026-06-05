良心食店9推介｜平價餐廳／$20雲吞麵／$8雞髀飯／$19燒味雙併飯

良心食店｜平價餐廳｜香港出街食飯越來越貴，同時又有不少食店關門結業，但仍有不少食店以良心價益街坊。《香港01》「好食玩飛」記者整合市面上9間抵食平價餐廳推介，最平＄8雞脾飯、＄19燒味雙併飯、＄20左右更可食到海南雞飯！即睇下文



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良心食店推介【1】阿龍家廚餃子—＄20雲吞麵有4粒雲吞

有食客早前於社交平台發文，發現觀塘廣場「阿龍家廚餃子」推出＄20雲吞麵，形容超抵食而且味道唔錯。此外，餐廳供應的雲吞麵為滬式麵食，並非廣東雲吞麵，以上海麵作麵底，並有4顆菜肉雲吞，加＄6可以加配飲品，獲網民形容價錢如時光倒流價。

鄭阿龍家廚餃子

地址：觀塘廣場地下G29號舖

人均消費：＄20



良心食店推介【2】鄭記——＄35兩餸飯自助餐

鄭記大飯桶兩餸飯主打平價兩餸飯和自助餐，以創新的無限添食概念吸引了眾多食客，每位顧客只需支付＄35就能享用無限量的餸菜和白飯。鄭記不僅提供豐富的餸菜選擇，更以超值的價格定位在競爭激烈的兩餸飯市場中突圍。對於預算有限但又想吃飽的食客來說，鄭記無疑是一個理想的選擇。

鄭記大桶兩餸飯

地址：油麻地彌敦道488號地舖

人均消費：＄35



良心食店推介【3】Oh爸——＄10原味雞蛋仔

在百物騰貴的年代，曾經的香港平民小吃代表「雞蛋仔」，有舖頭已經賣到廿幾三十元一底。位於灣仔的Oh爸有推廣優惠，即叫即做原味雞蛋仔只售＄10，亦有其他口味提供。有facebook香港茶餐廳及美食關注組組員食後分享，味道不錯，新鮮又好食！

Oh爸

地址：灣仔灣仔道56號地舖

人均消費：＄10起



良心食店推介【4】壽桃牌——＄10粥麵／外買＄60有8折

連鎖品牌壽桃牌的元朗分店售賣各款僅＄10的粥麵，有柴魚花生排骨粥、豬油撈竹昇麵、豉油王炒麵等等。超乎想像的低價令網民嚇到，並稱讚店內食物味道表現令人驚喜，直言被稱為赤貧同糧尾的恩物，另外買滿＄60更有8折！

壽桃牌（元朗店）

地址：新界元朗同樂街13號地下前鋪

人均消費：＄10起



良心食店推介【5】茶居——＄8滷水雞髀飯

位於觀塘開源道的茶居主打多款港式美食，在各項餐點中，最令人矚目當然是＄8鹵水雞髀飯優惠，每碟白飯搭配一隻飽滿多汁的鹵水雞髀，而且飯量偏多。網民評雞髀鹹香入味，口感滑嫩，超級高性價比。

茶居

地址：觀塘開源道47號凱源工業大廈

人均消費：＄8起



良心食店推介【5】朗益——深水埗＄19燒味雙併

深水埗超級平的燒味店「朗益」，每日下午2時至晚上8時限時優惠，最平單或雙併燒味飯＄19有交易。燒鴨、白切雞、紅腸、油雞、鹹蛋外賣單雙併價錢亦都只是＄21。想食得「豪」啲，燒肉四寶飯＄25超值！另外，有時會配合優惠，附送汽水！

深水埗朗益燒味工房

地址︰深水埗基隆街363-365號地舖｜深水埗北河街54號地舖

人均消費：＄19起



良心食店推介【6】湖南老家飯店 ——太子＄20超抵食外賣海南雞飯

太子的湖南老家飯店，幾年前開始就有平價外賣海南雞飯，至今都無加價，每份仍售逆市價＄20，深受街坊喜愛！不少網民都評價，雖然味道未算出色，但能以如此便宜價格吃到去骨海南雞飯，性價比極高，值得再吃。店舖亦有售賣其他外賣飯盒包括中式兩餸飯、川式口水雞飯、紅燒豬手飯，亦有湘川特式酸菜米線或手工拉麵，每碗只售＄18起。除了海南雞飯，其他款式都相當抵食，想慳錢的話也可以一試。

湖南老家飯店

地址：太子太子道西96-100號萬年大廈地下A舖

人均消費：＄18起



良心食店推介【7】邁爵斯——深水埗＄43意粉山

深水埗有不少＄50內就食得飽的餐廳，而邁爵斯M.Y Majesty便是其中之一！餐廳位於深水埗，以大件夾抵食著名，店內共供應多款意粉，包括香蒜白酒蜆肉意粉、自家製肉醬意粉、經典卡邦尼意粉等，價錢最平＄43起，每碟意粉都超巨型，猶如一座山，望落超澎湃！

邁爵斯M.Y Majesty

地址：深水埗福華街15號地舖

人均消費：＄43起



良心食店推介【8】蘇媽社區廚房——＄25健康餐

新蒲崗康強街的「蘇媽社區廚房」，主打少油・少糖・少鹽無味精的健康膳食。小店設有營養師設計的健康餐膳（包括正常餐、特別餐、糖尿病餐、低鉀餐等），是一間提供社區服務的社企。價錢極其親民，單餸飯餐只需＄25、雙餸飯亦只需＄28，可配搭蝦仁炒蛋、馬蹄蒸肉餅等家常菜式。網民評價份量大，味道不錯，根本是良心價！

蘇媽社區廚房

地址：新蒲崗康強街地下

人均消費：＄43起



良心食店推介【9】老闆娘家常飯——灣仔＄20炒粉麵飯

位於灣仔的老闆娘家常飯推出的各種炒粉麵飯全日供應只需＄20，除了尊單餸飯，深受街訪喜愛的星洲炒米鑊氣十足，麵條炒得乾身且均勻沾滿咖喱香氣，超值價錢加上足料份量，絕對是打工仔日常午餐或晚餐的省錢首選。

老闆娘家常飯

地址：灣仔軒尼詩道68-76號新禧大樓地下B號舖

人均消費：＄20起



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