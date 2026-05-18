香港宵夜推介10大｜過江龍炸雞店！夜茶/串燒/打冷/泰菜/日式刨冰

宵夜推介｜半夜肚餓，又想食宵夜但食邊間好？《香港01》「好食玩飛」記者整理了全港九新界10大宵夜推介！有傳統人氣夜茶，招牌沙嗲串燒，平價打冷，日式刨冰等。想知邊間有上榜？即睇下文！



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宵夜推介【1】廟街小食——明爐炭火串燒／招牌沙嗲汁

廟街小食是以香港街頭小食為主，看似普通，實際它的沙嗲醬是食過番尋味！沙嗲醬有分大中小辣，辣中帶甜愈吃愈滋味，尤其它的招牌沙嗲撈麵。另外，它們以明爐炭火炮製串燒也很受歡迎，有魷魚、豬頸肉、雞腎等超過15款選擇，即叫即燒，當然不少得配上秘製沙嗲醬食！

油麻地永星里5號地舖

營業時間：18:00-03:00

人均價格：＄50－100



宵夜推介【2】新興食家——50多款懷舊點心／皇牌流沙包

以凌晨3點開門的夜茶文化而聞名，老師傅堅持傳統手藝，現場手工製作，店內主打50多款懷舊點心，其中，皇牌流沙包更被譽為以全城最強爆漿奶黃聞名。另外，招牌必吃還有咖喱金錢肚、蝦餃皇、蟹膏燒賣皇等等，都相當受歡迎。

西環堅尼地城士美菲路8號地下C號舖

營業時間：03:00-16:00

人均價格：＄50－100



宵夜推介【3】胖老爹美式炸雞——即叫即炸／無骨啖啖肉

相信常去台灣旅遊的港人應該對胖老爹不陌生！今年終於進駐到香港，它的炸雞外皮金黃酥脆，雞肉鮮嫩多汁，而且是即叫即炸！ 胖老爹的炸雞都是使用無骨設計，可以大大啖咬落去。另外，薯條和洋蔥圈也是必點的。不過，唯一缺點可能是現場沒有提供內用。

荔枝角青山道,地下A4B鋪香港工業中心A座blkA

銅鑼灣糖街8號地下G05

營業時間

荔枝角店10:30－01:30

銅鑼灣店11:00－01:00

人均價格：＄50－100



宵夜推介【4】南山白汁冰——超足料芒果沙冰

石硤尾南山邨隱藏著一家極受城大及浸大同學歡迎的宵夜甜品店，人氣之冠首推白汁芒汁西米，表面鋪滿香甜芒果肉與果醬，中層西米口感煙韌，最底層則墊以雲尼拿牛奶沙冰，清爽而不甜膩。

石硤尾平台CCC9號舖南山商場

營業時間15:00-01:00

人均價格：＄30－50



宵夜推介【5】甜姨姨——日式刨冰山／人氣開心果沙冰

甜姨姨是一家備受歡迎的甜品店，以創新口味和精緻呈現而聞名。店內招牌包括開心果沙冰、楊枝甘露冰和醬爆刨冰等，每款都充滿層次感和獨特風味。雖然店面空間較小，但仍吸引眾多甜品愛好者前來排隊品嚐。其中，店內的開心果沙冰超多人推介！開心果醬味濃郁，刨冰綿滑。另外，豆腐雪糕和榴蓮班戟也十分受歡迎。

旺角煙廠街31號地下C號舖

營業時間15:00-00:00

人均價格：＄100－150



宵夜推介【6】許願樹——火候十足秘製串燒／平價高質

位於太子街邊的大牌檔深夜串燒店－許願樹，是半夜想大班朋友飲酒食串燒的最佳之選。價錢平民但高質素！這裡的串燒火候十足，招牌菜包括燒鵝肝、秘製豬頸肉及金黃脆口的燒雞翼，配上自家調製的沙嗲醬或香辣粉，香味濃郁。

太子界限街12號滿安大廈地舖

營業時間18:00-06:00

人均價格：＄101－200



宵夜推介【7】英記油渣麵——懷舊美食／獨門半肥瘦豬油渣

位於大角咀菩提街的英記油渣麵，獨門半肥瘦的豬油渣，咬感豐富而且清爽不膩。其次是清甜冬菇湯底，配上煙韌的上海粗麵完美吸附湯汁，每一口都是嚼勁與鮮香的味道。店內餐牌只有油渣麵，菜，雞翼，芝士腸選擇，雖然品項不多但絕對包你食得滿足！

大角咀菩提街4號

營業時間00:00–15:00,19:00–00:00

人均價格：＄50－100



宵夜推介【8】泰禾美（大圍店）——性價比高泰國菜

半夜想食泰國菜唔只得九龍城啦！位於大圍的泰禾美一樣開到凌晨，而且份量超大超抵食！店內的招牌冬陰功夠酸夠辣，非常開胃！炭燒豬頸肉更是必點之選，邊緣焦香但咬開肉汁juicy配秘製酸辣醬一流！而且環境空間舒服，位置夠多。

大圍積存街6-10號龍景樓地舖

營業時間18:00-04:00

人均價格：＄101－200



宵夜推介【9】雁來居潮州飯店——旺角隱世打冷舖

位於旺角砵蘭街的雁來居潮州飯店是香港少數的傳統打冷舖。店內的滷水拼盤，無論是鵝片、鵝肝還是鵝腸，都滷得超入味。這裡的手工潮州菜極有水準，外皮金黃酥脆的炸普寧豆腐，蠔仔粥，都超地道又好味！而且價錢親民。

旺角砵蘭街168號地舖

營業時間 17:30-04:30

人均價格：＄100－150



宵夜推介【10】852Homie——泰式珍珠奶茶梳乎厘班戟

852Homie主打梳乎厘班戟、窩夫雪糕芭菲杯、榴槤甜品糖水等，梳乎厘即叫即整，熱辣辣超好味。其中，最受歡迎泰式珍珠奶茶梳乎厘班戟，奶茶忌廉甜味適中，珍珠煙韌有黑糖甜香。另外，雪糕窩夫芭菲杯同樣是店鋪招牌甜品，Oreo朱古力層層疊窩夫杯、芒果吉士層層疊窩夫杯，窩夫外脆內軟，加上軟雪糕、麻糬等配料，層次豐富。

屯門井財街21號協邦大廈地下2號舖

營業時間 16:00-01:30

人均價格：＄51－100



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