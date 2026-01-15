黃大仙美食9大推介｜日本過江龍+$98任吃雞煲+黃大仙中心平價食肆

黃大仙美食2026｜黃大仙隱世平價美食｜說起黃大仙，大家可能只會想起去廟宇拜神或者黃大仙中心？其實黃大仙是平民美食天堂！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了9大黃大仙必食餐廳美食，包括網上評分極高的忍者主題的日本菜，不但好玩好食，更是打卡首選！如果你是大胃王朋友，就絕不能錯過$98任食雞煲的超抵優惠，性價比爆燈！當然還有「大街小館」，把經典必食的香滑芒果腸粉做結尾就完美了！即看下文啦！

黃大仙美食【1】和氣食堂——香港首創忍者主題／原隻龍蝦天婦羅蓋飯

位於黃大仙中心南館的「和氣食堂」是區內極具人氣的日式料理餐廳。餐廳於2024年至2025年間進行了大規模翻新，轉型為全港首創的忍者主題遊戲餐廳，最吸睛的特色是「忍者無人列車」送餐系統，互動感滿滿！網民推介點選原隻龍蝦天婦羅蓋飯，使用重達300克的整隻龍蝦，外皮裹上極薄且酥脆的脆漿，鎖住龍蝦肉的鮮甜與肉汁，搭配甜鹹適中的天婦羅醬汁與日本米，$178這個價錢來說尚算合理！

和氣食堂

地址：黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G12A號舖



黃大仙美食【2】大街小館——椰皇蛋白燉桃膠／芒果腸粉

位於黃大仙銀鳳街的「大街小館」，是區內極具名氣的街坊糖水小店，店家既提供傳統的中式糖水，也有創新的新派西式甜品與燉湯，是許多黃大仙居民甚至跨區食客的深夜食堂！椰皇蛋白燉桃膠（$55）、芒果腸粉（$43）是網民認為是必點，椰皇蛋白燉桃膠的蛋白，燉得像布甸般嫩滑，桃膠軟糯彈牙，椰肉厚實但輕易可刮下！至於芒果腸粉的腸粉皮，是由椰汁製成，口感像涼粉般爽滑！

大街小館

地址：黃大仙銀鳳街16號地舖



黃大仙美食【3】上海新大眾大閘蟹專門店——鹽焗大閘蟹／90分鐘任吃$98雞煲

「上海新大眾大閘蟹專門店」在香港有「大閘蟹界性價比之王」的美譽，是每年秋冬季蟹迷必去的熱點！店家主打路線是親民、高性價比、甚至批發價的大閘蟹料理。皇牌必吃菜品一定是鹽焗大閘蟹，利用鹽的熱力逼出蟹香，蟹肉會比清蒸稍乾身，但鮮味極度濃縮，帶有鹹香，非常惹味！除了大閘蟹，雞煲也是網民極力推介之選，雞煲內充滿香料味，麻辣度可選，雞肉嫩滑，星期一至四只需$98就能歎足90分鐘任吃！

上海新大眾大閘蟹專門店

地址：黃大仙飛鳳街46號地舖



黃大仙美食【4】大盛居酒屋——A4和牛牛小排壽喜燒

「大盛居酒屋」在東九龍區薄有名氣，黃大仙分店主打平民化價格與優質日式料理。餐廳設有寬敞的戶外露天座位，環境開揚通風，非常有日本街頭大排檔的休閒氛圍，啱晒秋冬涼風下喝酒聊天！食客推介A4和牛牛小排壽喜燒（$138），選用的牛小排油脂分佈均勻，輕輕一涮入口即化，而且牛味濃郁。

大盛居酒屋

地址：黃大仙睦鄰街8號現崇山商場地下1-2號舖



黃大仙美食【5】東京淺草炸雞專門店——在日本獲金賞！滑蛋炸雞丼

「東京淺草炸雞專門店」是日本著名的炸雞連鎖店Karayama在香港的分店，以源自東京淺草的「唐揚げ 緣（YUKARI）」秘製醃料炸雞而聞名！該品牌的炸雞配方曾連續多年獲得日本唐揚協會主辦的「唐揚大獎賽」金賞，是日本炸雞界的最高榮譽之一！餐廳的菜單以定食和丼飯為主，提供滑蛋炸雞丼、他他醬炸雞丼等。

東京淺草炸雞專門店

地址：黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G6號舖



黃大仙美食【6】健康齋廚——素食者必吃、零油膩感！經典香荔酥卷／南瓜素翅

「健康齋廚」是區內頗具名氣的街坊素食店，主打健康、傳統粵式素菜。店家既能保留傳統粵式齋菜的「鑊氣」，又能打破傳統齋菜「多油多鹽」的刻板印象！而且另一特色是店家沒有連鎖店的流水作業感，而像一間溫馨的家庭飯堂！經典香荔酥卷（$88）、南瓜素翅（$45／碗；$85／窩）也是網民非常推介的菜色，香荔酥卷的外層腐皮炸得酥脆，咬下去有「卡」一聲，但神奇地不油膩！而且內餡是軟糯綿密的芋泥，切勿錯過！

健康齋廚

地址：黃大仙飛鳳街34號地舖



黃大仙美食【7】金和粥麵館——潮州蠔仔泡粥

「金和粥麵館」是區內著名的「街坊食堂」，以CP值高、傳統風味和濃厚的人情味著稱。店家提供潮州菜式、生滾粥品和招牌牛腩，當中的招牌炸鯪魚球、潮州蠔仔泡粥和爽滑清湯腩 （配河粉／麵／飯）是店家的招牌菜。潮州蠔仔泡粥只需$35，與廣東粥的綿密不同，這款泡粥有湯飯口感，米粒分明，吃岀正宗潮州風味來！

金和粥麵館

地址：黃大仙鳳凰新邨雙鳳街78號地舖



黃大仙美食【8】家常麵——招牌蒸餃／花生醬拌餃

「家常麵」是區內極具人氣的隱世小店，以親民價格和高品質的手工上海菜聞名。店內最大的賣點是每日新鮮手工包製的餃子，堅持非工廠貨，因此產量有限，賣完即止。必食推介有招牌蒸餃（$34／8隻），韭菜豬肉餃和白菜豬肉餃是必點。還有花生醬拌餃，花生醬控是不能錯過，花生醬的口感濃稠香滑，帶有濃郁的堅果香氣，鹹甜適中，不會過於死鹹，而且花生醬醬汁是緊緊包裹著每一件餃子，入口順滑，但吃多可能會略感飽滯，建議配一杯豆漿或熱茶！

家常麵

地址：黃大仙鳳凰新村環鳳街11號地舖



黃大仙美食【9】原燒——蟹膏焗扇貝／安格斯肥牛串

「原燒」主打高性價比和即叫即燒的串燒，深受當區居民喜愛！師傅會根據不同食材使用自家製燒汁、蜜糖或蒜蓉調味，將港式燒烤的惹味與日式串燒的結合，使食客品嚐到層次豐富的口感！店家提供蒜燒原條茄子（$38）、翠肉瓜（$12）、安格斯肥牛串（$42）、羊肉串（$22）、蟹膏焗扇貝（$48／2隻）、日本芝士年糕（$12）、雞皮（$12）、雞中翼（$16／2隻）等多款串燒。

原燒

地址：黃大仙鳳凰新村崇華街44號地下



（全文完）