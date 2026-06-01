機場T2新設施直擊｜記者兩餸飯實試！打卡位/新餐廳/扭蛋夾公仔

機場二號客運大樓｜香港國際機場第二航廈已正式啟用，15家航空公司登記櫃檯將陸陸續續遷至新客運大樓。《香港01》「好食玩飛」記者直擊第二航廈最新餐廳、設施，包括香港特色兩餸飯、台灣人氣手搖飲品，還有24小時扭蛋機等。想知有哪些航空公司遷至T2、新航廈有甚麼最新美食？即睇下文！



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機場二號客運大樓｜記者實試香港特色兩餸飯

記者今日（1日）親身到香港國際機場二號客運大樓（T2）直擊，發現T2目前有14間食肆進駐，包括牛奶冰室、Jollibee快樂蜂、麥當勞、再睡5分鐘、譚仔三哥米線、唐記包點、生昌焙豆、君蘭冰室、好飯好餸等，旅客可以在這邊品嘗多款香港特色美食。

機場T2直擊新設施｜兩餸飯份量十足 有多款餸選擇

記者實試了3間新開餐廳，包括充滿香港特色的兩餸飯、人氣咖啡店及台式手搖茶。其中兩餸飯餐廳提供多款餸選擇，包括咕嚕肉、魚香茄子、炒豆角等，每盒份量十足，而且價錢相宜，可以一試。而飲品款式方面，選擇亦十分多，價錢也和機場以外的分店相若。

機場T2直擊新設施｜特色手信店、24小時扭蛋夾公仔

現時T2有多間手信店，包括施施施施施施百貨、曲奇4重奏、好棧、恆香老餅家、奇華餅家及零食物語香港駅等，售賣香港充滿特色手信，包括港鐵站牌鎖匙扣等；亦有個人用品護理店（萬寧）及便利店（7-11便利店），方便旅客即時購買日用品。另有2間24小時提供消閒娛樂的商店扭蛋駅、NGS FUN STATION夾公仔店，即使大家乘搭凌晨機出發也不用擔心沒有娛樂。

機場二號客運大樓｜有哪些航空公司櫃台遷至T2？

在T2啟用初期會有15間航空公司櫃台陸續遷至，包括香港快運、香港航空、大灣區航空、濟州航空、曼谷航空、泰國航空、酷航及多間東南亞航空公司。（見下圖）

航空公司遷入香港機場T2時間表及行段（香港國際機場網站截圖）

現時T2離境大堂有八個新行段（由P到W段），共設108個登記櫃檯、68個自助行李托運櫃檯、58個智能登記櫃檯。大堂中央的R、S、T及U行段為自助登記區，旅客可辦理自助登記及手機特快行李託運，而現場也有不少職員會協助旅客使用。

機場T2直擊新設施｜有打卡位嗎？

目前T1以奢華為定位，主打精品名牌商店及商務休息室，T2則主要服務背包客和年輕人，主打年輕化和科技感。在抵達T2離港層時，大家已可立即見到安檢區有多塊以海洋為主題的「數碼藝廊」巨型LED顯示屏，吸引到不少旅客停下欣賞及打卡留念。

離港大堂亦設有不少座位，可讓旅客坐在旁邊休息或整理行李，而在T2的航班資訊顯示屏同樣也可看到T1的航班。另外，大堂同樣設有多個洗手間及飲用水機，當中洗手間十分寬敞，若大家帶同行李箱入去也沒問題。

機場T2直擊新設施｜T2可直接出境嗎？

目前旅客除了可自助辦理登機及行李托運手續，亦可於T2完成保安檢查與出境手續。T2會設有新一代智能登記設施，全新的智能閘口讓出境程序速度將節省時間。而在啟用初期階段，旅客在完成保安檢查和出境程序後，仍需乘坐自動駕駛列車前往T1的登機閘口登機。T2客運廊登機和登機閘口預計於2027年才正式啟用。

機場T2直擊新設施｜公共交通落車直達T2？

現時港鐵機場快綫機場站連接二號客運大樓的三號及四號新月台已正式啟用，列車在抵達機場站後，兩邊車門均會開啟，方便乘客直達一號及二號客運大樓。至於巴士方面，有29條機場巴士線亦可直達T2離港層。

機場T2直擊新設施｜有停車位嗎？

新的旅遊車候車大堂啓用後，相關服務將會全部集中一處，包括跨境客車的票務櫃檯、上車位、候車設施等。候車大堂會與T1無縫連接，主要有3條室內通道，連接T1抵港層及旅遊車候車大堂，旅客毋須受天雨影響，即可便捷來往T1及旅遊車候車大堂。

T2室內的候車大堂設有41個停車位，涵蓋多種不同的旅遊車服務，包括跨境客車、航天跨境轎車、旅行團旅遊巴、機員巴士、居民巴士等。

設於室內的候車大堂設有41個停車位，涵蓋多種不同的旅遊車服務。（資料圖片）

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