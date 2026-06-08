一粥麵優惠｜6月最新優惠套餐$29+熱飲！柱候牛肚併雲吞/芫茜魚蛋

一粥麵優惠｜餐廳優惠｜一粥麵又有新優惠！即日起至7月1日，一粥麵將推出$29超抵套餐優惠，4款指定套餐劃一價$29，更包一杯熱飲，想知套餐有什麼選擇，即睇下文！



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一粥麵優惠｜推出4款$29優惠套餐！

一粥麵為大家帶來6月新優惠。即日起，逢星期一至三，上午11時後指定套餐只需$29，還包一杯熱飲。優惠在每個星期都有不同款式，每次也有新鮮感！

一粥麵為大家帶來6月新優惠。（領展）

首款$29優惠套餐為墨丸雲吞河（原價$45起），即日至6月10日供應。彈牙墨丸加上鮮味雲吞，雙重滿足！

6月15日至6月17日，一粥麵則供應$29芫茜魚蛋河（原價$48起），香氣四溢的芫茜魚蛋，口感爽口彈牙。

6月22日至6月24日，一粥麵將提供$29柱候牛肚併雲吞河（原價$48起），濃郁柱候牛肚，配上足料雲吞，非常惹味！

6月29日至7月1日，餐廳則推出$29潮式魚蛋魚腐河（原價$46起），魚蛋彈牙、魚腐軟滑。

$29套餐優惠詳情：

即日至6月10日：墨丸雲吞河，配茶／啡

6月15日至6月17日：芫茜魚蛋河，配茶／啡

6月22日至6月24日：柱候牛肚併雲吞河，配茶／啡

6月29日至7月1日：潮式魚蛋魚腐河，配茶／啡



提提大家，優惠套餐每人限購1碗，數量有限，售完即止。此外，優惠不適用於自助點餐機／手機點餐／網上外賣平台，以及不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

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