麥當勞優惠｜超值套餐送蘋果批/新地！將軍漢堡套餐減$5+早餐減$3

麥當勞今個星期又有超抵驚喜！包括晚上6時指定超值套餐送小食，有蘋果批或麻糬芝麻新地等選擇！最後一輪「$46四道菜套餐」，全新雙層芝士孖堡套餐優惠配小食減$3！還有周末限定優惠$68麥炸雞分享桶！想知有什麼抵食？立即繼續看！

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麥當勞優惠｜黃昏優惠送小食

黃昏６時起，憑麥當勞APP優惠券選購指定超值套餐，送麻糬芝麻新地（原價＄12.5）/士多啤梨新地（參考價＄12起）/蘋果批（原價＄11起）。

黃昏６時起，憑麥當勞APP優惠券選購指定超值套餐，送一款小食。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜四道菜減$3優惠券

麥當勞APP有超抵減$3優惠券！雙層芝士孖堡套餐四道菜套餐、大大啖雙層芝士孖堡套餐、Double 雙層芝士孖堡套餐四道菜套餐、大大啖 Double 雙層芝士孖堡套餐都有減$3優惠！

麥當勞優惠｜$46四道菜套餐

將軍漢堡、雙層魚柳飽、脆香雞翼（4 件）套餐，即日至6月8日加入新一輪四道菜套餐，除了可以享用主菜套餐外，更可自由選配一款小食例如麥樂雞(4件)或麻糬芝麻新地。

亦可再加$9.5 升級至「大大啖組合」，享用大薯條配「日式烤雞味」、「大阪燒風味」、「和風紫菜」或「美式 BBQ 蜜糖」調味粉及清新解渴的柚子椰果梳打茶。

麥當勞優惠｜周末限定優惠

即日起至6月7日，麥炸雞分享桶(6件)亦有限時優惠，只需$68（原價$107.5起），而期間限定的日式甜咖喱雞翼分享桶(16件)只售$78（原價$112.5起）。最適合周末跟親朋好友聚會時享用。

6月5日至7日$68麥炸雞分享桶(6件)（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜將軍漢堡「告別優惠」減$5

將軍漢堡系列踏入倒數階段推出告別優惠！用麥當勞APP可享$44王者將軍漢堡套餐、$44玉子將軍漢堡套餐、$52歎王者將軍漢堡超值套餐配小食、$52歎玉子將軍漢堡超值套餐配小食，或玉子雙層將軍漢堡套餐減$5。黃昏5時起，選購指定超值套餐送一款小食。

小食方面，任何套餐加$13歎全新日式甜咖喱雞翼(2件)，$12.5單買麻糬芝麻新地，$11.5菠蘿批，而McCafé櫃檯就有限定淳茶舍麻糬鮮奶綠茶減$3。

$11.5 菠蘿批（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜下午茶連飲品$20起

下午茶想Tea一Tea，星期一至五下午2時至6時，$20魚柳飽配飲品、$30脆香雞翼(2件)及蘋果批配飲品，還有$32麥樂雞4件及麥炸雞1件配飲品。

麥當勞優惠｜早餐減$3

早餐（上午4時至11時）亦有優惠！逢星期一至五，全新日式燒牛肉醬蛋扭扭粉配飲品只需$29，連薯餅套餐可享減$3優惠。

而北太平洋狹鱈魚柳精選早晨套餐減$3、北太平洋狹鱈魚堡早晨套餐減$3，亦可以$29歎北太平洋狹鱈魚堡配飲品！

星期六至日就有週末雙人早餐，北太平洋狹鱈魚柳系列套餐兩份再送1杯藍莓高鈣低脂乳酪及1件脆薯餅，幫大家慳足$23.5

麥當勞優惠｜McCafé飲品套票優惠

即日起，麥當勞App更有全新一輪McCafé飲品套票優惠，這次只需要先在APP內支付$20購買飲品套票，換購券就會於30分鐘內存入APP內。每次使用換購券只需要再支付$10起。今輪更可選全新加入的McCafé櫃檯限定淳茶舍鮮奶綠茶系列，包括細杯裝熱即磨黑咖啡(Americano)、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡(Latte)、細杯裝熱椰香鮮奶咖啡以及細杯裝熱淳茶舍鮮奶綠茶。換購券可於2026年7月31日或之前使用。

這次只需要先在APP內支付$20購買飲品套票，換購券就會於30分鐘內存入APP內。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜PayMe領券買滿$45即減$5

即日起至6月8日，可於PayMe領取麥當勞$5快閃優惠券！領券當日內（有效期至領券當日23:59）於麥當勞餐廳或App惠顧滿$45或以上，以PayMe付款即自動扣減$5！每人最多可使用一張優惠券。

PayMe領券買滿$45即減$5（麥當勞圖片）

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