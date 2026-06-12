天文台料周六狂風暴雨！吸濕劑不要放這裡　日專家警告做錯變霉菌

吸濕劑禁忌｜潮濕｜受西南季候風及高空擾動的影響，天文台預料周六（13日）起開始，一連七日有驟雨，相對濕度最高達95％。下雨天潮濕，不少人在家裡擺放吸濕劑在衣櫃或鞋櫃，但你有沒有發現好像沒甚麼功效？可能是你放錯地方。日本家居達人警告，吸濕劑放以下2個地方等於白吸！其中放在一個地方，導致沒法吸除深處的濕氣，她另外分享3個正確擺放位置。想知更多？即睇下文！



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天文台料未來七日有大驟雨及狂風雷暴 濕度達95％

據天文台九天天氣預報指，受低壓槽，西南季候風及高空擾動的影響，明日起一連七日有驟雨及雷暴，濕度達95％。直至西北太平洋的副熱帶高壓下周後期向西伸展，雨勢才有所減少。

天文台預料，接下來七日有大驟雨及狂風雷暴，濕度達95％。（天文台官網截圖）

吸濕劑禁忌｜日本專家揭放2位置如同白吸

有25年豐富經驗的日本資深家事達人 Mami（マミ）近日在日媒指出，為應付雨季的潮濕，大家都開始到處擺放吸濕劑。不過，很多人可能只是打開衣櫃，把它隨手扔到前面的空位上。

吸濕劑的原理是專為空氣流動少、相對密閉的空間來抽走濕氣。她表示，如果你發現吸濕劑無效，可能是你放錯在衣櫃或鞋櫃的最外側，或是塞在衣物或鞋履的空隙中，導致吸濕劑很難發揮作用。

吸濕劑禁忌【1】擺在衣櫃或鞋櫃的最外側

Mami指出，許多人習慣把吸濕劑放在靠近櫃門的地方，但每次開關櫃門時，空氣一流通，吸濕劑就會不斷去吸收櫃門外的新鮮空氣，反而沒法吸收櫃內最深處的濕氣，讓深處成為霉菌的溫床。

擺在衣櫃或鞋櫃的最外側等於白吸。（AI生成圖）

吸濕劑禁忌【2】塞死在衣物或鞋履的空隙間

當收納空間不夠時，有些人會把吸濕劑硬擠進衣服堆、或塞在鞋履上方的狹窄死角。Mami指出，市面上的吸濕劑主要是靠頂部的白色透氣紙來吸取水分，如果頂部被衣物或雜物遮蔽，就等於封死了吸濕入口，在缺乏空氣流通的情況下，除濕效果直接歸零。

吸濕劑擺放位置｜深、低、角3大原則

Mami提醒，吸濕劑的擺放位置必須謹記3大原則：「深處、低處、角落」。因為濕氣比空氣重，容易向下沉降，特別喜歡停留在溫度低、不通風的死角。

針對家中的重點收納空間，Mami傳授了擺放於3個地方最有效的方法：

吸濕劑正確位置【1】衣櫃的角落

Mami提醒，別再把吸濕劑放在外側櫃門旁了。針對衣櫃，最好的擺放位置是吊掛衣物的後方，或是衣櫃最深處的角落，因為這些地方平常不見光、通風最差，是濕氣最愛聚集的巢穴。

吸濕劑正確位置【2】鞋櫃最底層

大多數鞋櫃的通風都比較差，而且濕氣習慣向下累積。Mami建議，鞋櫃的吸濕劑一定要放在最底層、深處的角落，才能由下而上，解決底部的潮濕與異味。

專家建議，鞋櫃的吸濕劑一定要放在最底層、深處的角落，才能解決潮濕與異味

吸濕劑正確位置【3】洗手槽底櫃分放多個小型吸濕劑

廁所通常濕氣極重，尤其洗手槽下方的木櫃更是發霉的災區。Mami建議，與其放一個大吸濕劑，不如準備2至3個小型吸濕劑，分散擺放在左右兩側的後方角落，這樣才能更均勻地照顧到整個狹窄空間，徹底防霉。

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