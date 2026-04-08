換季｜日專家警告衣櫃收納3禁忌　一直在養霉菌　乾洗膠袋是元兇?

換季收納｜每逢更換季候衣服，不少人都會將厚衫、大褸放入衣櫃裡面。但如果收納方法錯誤，隨時令心愛的衫褲在半年後變黃、發霉，甚至傳出異味！日前有日本收納達人在IG上公開了3個絕對不能犯的收納NG行為，其中一個動作，竟然與乾洗膠袋有關，做錯隨時令衣服報廢？即睇達人傳授的收納貼士！



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日本家事達人こまま(Komama) 在IG上擁有極高人氣，她主打的懶人省力家事術深受大眾歡迎，核心理念是：用最少的力量，換取最乾淨的空間。針對令大家最頭痛的換季收納及防霉問題，Komama提出了3個最容易犯的NG行為，即刻睇睇你有無中招，幫你避開令衣物報廢的陷阱！

Komama提出了3個最容易犯的NG行為，即刻睇睇你有無中招。（AI生成）

換季收納禁忌｜1.乾洗後連膠袋直接放入櫃

這是最常見的錯誤！不少人貪方便，覺得乾洗店送的薄膠袋可以防塵，於是連袋直接收納。Komama指出，乾洗袋通常是塑膠密封，會鎖住衣物內殘留的濕氣與揮發性的乾洗溶劑。長久下去，衣物不僅容易變黃，更容易滋生霉菌。

乾洗後連膠袋直接放入櫃，這是最常見的錯誤！（AI生成）

換季收納禁忌｜2.衣櫃塞得太爆、毫無空間

香港居住環境狹窄，衣櫃往往「爆棚」。Komama直言如果將衣服放得密不透風，空氣就無法流通，濕氣會積聚在纖維之間，非常容易滋生霉斑。

衣櫃塞得太爆、毫無空間。（AI生成）

換季收納禁忌｜3.未徹底乾透就急住收

Komama又指好多人趕住換季，衣服摸上手以為乾透就塞進衣櫃。衣櫃屬封閉空間，微量水分加上香港的高濕度，霉菌會快速繁殖。就算覺得乾透，都建議多放1至2日，確保完全乾透才入櫃。

未徹底乾透就急住收。（AI生成）

除了避免以上NG行為，要對抗香港潮濕的天氣，還有以下5個防霉方法：

衣物防霉5大貼士

1.拆除膠袋徹底晾乾：乾洗衣物要在陰涼通風處掛24小時以上，確保殘留水分完全揮發。2.衣櫃常備防潮用品：放置竹炭包、除濕盒或矽膠乾燥劑，並定時更換，吸走多餘濕氣。3.分類收納更安心：厚重大衣可用真空壓縮袋（前提是必須完全乾透），輕薄衣物則用透氣布袋，避免悶出霉菌。

4.定期開櫃透氣：每1至2個月打開衣櫃透氣，檢查有無異味或霉點，及早處理。

5.換季清潔衣櫃：用稀釋白醋或梳打粉擦衣櫃內部，殺菌防霉，打造乾淨的收納環境。

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