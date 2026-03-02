回南天應否開窗吹走濕氣？專家教要選最佳時機＋除濕防霉菌2貼士

回南天｜天文台預料，受冷鋒隨後的東北季候風影響，未來一兩日廣東地區天氣轉涼及有雨；預測明日（3日）相對濕度將高達95%；周三及周四濕度亦見90%，天氣十分潮濕！回南天來襲，家中可能又會出現牆身、地板滲水等問題，這時候，應否開窗「通風」來趕走濕氣？裝修平台「裝修佬」就曾分享回南天應否開窗的建議，以及除濕貼士，大家不妨未雨綢繆！



根據天文台預測，受冷鋒隨後的東北季候風影響，未來一兩日廣東地區天氣轉涼，而高空擾動亦會為該區帶來有雨的天氣。天文台九天天氣預報更顯示，明日相對濕度將高達95%；周三及周四最高亦見90%，意味著回南天將殺到，天氣變得十分潮濕！

天文台預料明日相對濕度將高達95%。（天文台截圖）

回南天應該開窗嗎？

天氣濕漉漉，不少人會選擇長期開窗「透氣」，以為這樣做可以帶走室內的濕氣。然而，原來開窗都要看準最佳時期，否則只會讓環境變得越來越濕！

裝修平台裝修佬曾於其官網指出，開窗的最大作用，是利用空氣流動，令室內的溫度、濕度趨向平衡，濕氣自然會隨著氣流排出室外，從而減少霉菌滋生，並防止空氣中的水分長時間累積在房間的角落或牆壁上。不過，如果在錯誤的時間開窗，非但無法改善室內濕氣，更會讓外面的濕氣趁機進入，讓家裡變得更加潮濕。

開窗都要看準最佳時期，否則只會讓環境變得越來越濕！（AI生成圖片）

什麼時候開窗最好？

【1】晴天中午開窗通風

裝修佬指出，如果外面天朗氣清，便是開窗的最佳時期。因為這時期陽光最強烈，氣溫較高，空氣中的相對濕度亦有所下降，這時開窗有利排出室內濕氣，還可讓陽光透進來，幫助抑制霉菌滋生。

【2】避免清晨和夜晚開窗

此外，清晨和夜晚氣溫較低，空氣中的水汽容易凝結，導致濕度升高，因此這段時間濕氣最重。如果在這時候開窗，室外濕氣便會迅速滲入家中，讓室內更加潮濕，特別是在回南天，清晨和傍晚的濕氣往往全日最高，這些時段應該緊閉窗戶。

【3】下雨天和悶濕天關窗

如果外面正在下雨，或者空氣中明顯感到濕黏，亦不宜開窗。即便是小雨或陰天，室外的濕度也通常比室內高，這時候應該關窗，再配搭抽濕機或冷氣來降低室內濕度。

下雨天和悶濕天關窗，再配搭抽濕機或冷氣可有效降低室內濕度。（AI生成圖片）

回南天除濕2大小貼士

【1】善用電風扇、抽濕機

裝修佬亦提醒，開窗通風只是保持環境乾爽的第一步。由於香港屬高濕度地區，加上很多現代樓宇設計並不具備良好的對流條件，走廊亦欠缺通風出口。因此，除了開窗外，大家亦可借助風扇來加強室內空氣循環，吹散濕氣至每個角落，以減少牆角或天花板的霉菌滋長，如配合抽濕機效果更佳。

而根據台灣電力公司建議，抽濕機應擺放在室內的中心位置，讓空氣能夠自然流通，具體來說，就是讓抽濕機與牆壁、傢俱、窗簾等物品保持至少50公分的距離，不可將它擺在太靠近牆角或家具，以免影響進出風的流通。

抽濕機應擺放在室內的中心位置，讓空氣能夠自然流通。（Facebook@台電電力粉絲團）

【2】擺放乾燥劑

想簡單達至吸濕防霉的效果，可在牆角、大廳梳化底、床下底、廚房廚櫃下面等位置擺放市面上常見的防霉除濕乾燥劑，便可有效預防及驅逐濕氣。

