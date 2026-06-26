天文台料1連9日雨　鞋濕透勿塞報紙了　日專家實測神技20分鐘救回

天文台｜暴雨｜天文台預測，本港今日（26日）起將一連九日有驟雨及狂風雷暴。大家外出遇上暴雨，少不免都會把鞋子弄濕，若果不把鞋子弄乾，或有機會令鞋子發臭及有菌。每當鞋子濕透時，還在用傳統方法塞報紙吸濕嗎？日本氣象協會實測了3種方法最快弄乾鞋子，想知哪種方法最有效？即看下文！



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天文台料一連九日有雨 周末狂風雷暴

根據天文台網頁的九天天氣預報顯示，本港今日起一連9日有驟雨，並預料今個周末期間有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。天文台表示，隨着副熱帶高壓脊覆蓋中國東南沿岸，下周初至中期廣東驟雨逐漸減少，天氣漸轉酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下週後期為南海中北部帶來不穩定天氣。

本港今日起一連九日有雨。（天文台網頁截圖）

日本氣象協會實測3種方法把鞋子弄乾

連日下雨，大家外出時也會擔心會弄濕鞋子，若果不把鞋子弄乾，或有機會令鞋子發臭及有菌，大家會用甚麼方法把鞋子弄乾？日本氣象協會就此進行實測，分別用3種方法，測試哪一種可以最快把鞋弄乾而又不傷鞋子，包括塞報紙在鞋內、用暖包、以及用風筒調至冷風模式吹。

乾鞋方法一：塞報紙在鞋內

鞋子濕透後，相信不少人也會選用最傳統方法，把報紙塞進鞋內吸水。日本氣象協會今次在測試中把50毫升水倒進一對球鞋中，將球鞋完全弄濕。之後再將報紙捏成小紙團放進鞋內，從而令吸濕效果達至更佳。而試用這方法的關鍵是要把紙團塞到鞋頭位置，並不時更換新的紙團。

乾鞋方法二：放非貼式暖包在鞋內

實測的第二個方法是把暖包放在鞋內。測試團隊使用非貼式暖包，並用廚房紙巾包著暖包再放進濕透的球鞋內，這個方法則相對較為簡單使用，但是否真的有效？

乾鞋方法三：用風筒冷風功能吹乾

測試團隊為免把鞋的材質破壞，第三種方法就採用風筒的冷風功能去吹濕透的鞋子。團隊建議大家用風筒吹之前，可先用報紙、廚房紙巾、或不怕弄髒的毛巾把鞋包著，先吸走部分水份再用風筒吹，這樣可達致更佳的吹乾效果。

之後大家可以用風筒調至冷風功能，均勻地吹向鞋子的內側和外側。提提大家，在操作時要注意不要讓吹風機離鞋子太近或太遠，保持約20到30厘米的距離最為理想。

乾鞋實測結果：用風筒吹20分鐘即乾！

利用風筒冷風功能只需20分鐘就可吹乾鞋子。（日本氣象協會影片截圖）

實測結果顯示，利用風筒的冷風功能、距離20至30厘米持續吹向濕透的鞋子，大約20分鐘就可以把鞋子弄乾。實測團隊表示，如果不怕熱風會破壞鞋子的材質，利用熱風吹會更快吹乾。

實測結果顯示利用風筒只需20分鐘就可吹乾鞋子。（日本協象協會影片截圖）

至於把報紙和暖包放進鞋內的結果，團隊在放進鞋內的一小時後檢查，發現放暖包的鞋子已經乾透。團隊表示，或許是暖包發熱的效果，不只是表面，連原本摸起來會濕到沾手的鞋子內部，都已經徹底乾透了。

反而另一邊塞了報紙的鞋子，不論是塞進去的報紙還是鞋子內部，都依然處於潮濕的狀態，的確需要頻繁地更換報紙去繼續吸濕。最終這對鞋子在更換報紙更又放置了2小時後，也順利乾透。

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