天文台料周末天氣轉壞　抽濕機2禁忌　專家警告做錯或壞機兼水浸

天文台表示，與低壓槽相關的雷雨正影響廣東沿岸及南海北部，預計接下來數天本港持續有雨，預料本周後期華南有驟雨及雷暴，本港周末多區相對濕度預料為80%至95%。面對這種潮濕天氣，屋企部抽濕機幾乎要開足24小時，不過，本地一間電器行近日提醒，原來「好多人以為抽濕機倒咗水，就等於清潔乾淨咗」，指出此舉非但不能除去水垢，水箱內壁更隨時成為細菌與霉菌的溫床！專家傳授3招簡單的清洗方法，並提醒大家清潔時千萬別觸犯2大禁忌，否則水箱隨時變形兼報廢。



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天文台指，與低壓槽相關的雷雨正影響廣東沿岸及南海北部，預計接下來數天本港持續有雨，周末期間亦會維持有雨及時有雷暴的天氣。明日（25日）有幾陣驟雨。日間酷熱。稍後有幾陣雷暴，未來九天的相對濕度，最高料達95%。

天文台料周末天氣將轉壞。（天文台官網截圖）

倒水不等於乾淨！水箱藏「滑潺潺」生物膜長期吸入恐傷身

本地電器公司BBE於Threads上發文，指出許多市民在日常使用抽濕機時，往往會忽略水箱的清潔。特別在連日大雨、高達95%濕度的日子，水箱長期儲水，內壁極容易滋生細菌及發霉，日積月累下更會形成一層「滑潺潺」的生物膜。

美國CDC曾估計，超過65%的感染性疾病和生物膜有關，而這種頑固的污垢單靠清水或普通清潔劑很難徹底洗走。長此下去，水箱除了會發出陣陣異味，當中的細菌及微生物更有機會隨著抽濕機運作，被霧化後重新噴回室內。

如果家人長期吸入這些受污染的空氣，隨時會影響呼吸道健康！因此，電器行建議大家最好養成每1至2星期清洗一次水箱的習慣，如果像這幾天因暴雨而需要每天開機，更應維持每星期清洗一次。

抽濕機水箱3招清潔大法

要徹底洗淨水箱，其實方法非常簡單，電器行教3個步驟在家就能輕鬆做到：

抽濕機水箱清潔法｜1.溫水加洗潔精

清洗時，可以加入適量溫水及幾滴洗潔精，然後用海綿仔細刷洗水箱內壁。特別要留意容易藏污納垢的死角，以及日常經常觸摸的手柄位置。

抽濕機水箱清潔法｜2.白醋除臭去垢

如果發現水箱開始有異味，或者表面積聚了水垢，可以使用白醋與水以1:10比例調配，倒入水箱內浸泡約20分鐘，隨後用清水徹底沖洗乾淨。

抽濕機水箱清潔法｜3.徹底通風晾乾

洗淨後，緊記要用乾布將水箱內內外外徹底抹乾，然後倒轉放在通風良好的地方，直至完全乾透才可以放回機身使用。

若然發現水箱已經出現黑色霉點，店方建議可使用1:99稀釋漂白水進行清潔，倒入水箱浸泡大約10分鐘。不過，清洗後必須用清水徹底沖洗，直至完全沒有漂白水味為止，否則下次開機時「漂白水味吹滿全屋就大鑊啦！」

清洗注意2大嚴重禁忌

雖然清潔水箱好重要，但店方亦特別提醒清洗時千萬不要做以下兩件事，否則隨時會直接損壞機器：

抽濕機清洗禁忌｜1.切勿使用熱水清洗

水箱普遍是塑膠材質，高溫會引致冷縮熱脹，極容易令塑膠損壞變形，到時水箱無法裝回機身，整部抽濕機就會廢掉。

抽濕機2.切勿拆除感應浮球

水箱內部通常會設有一個用作感應水滿的塑膠浮球。在清洗時，千萬不要手多多將它拆走，否則抽濕機便會失去水滿自動停機的功能，下次分分鐘會引致漏水水浸！

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